Sunʼiy intelektga yiliga 5 trillion dollar sarmoya kerak: SoftBank rahbari keskin bayonot berdi

·0·Texno
Sunʼiy intelektga yiliga 5 trillion dollar sarmoya kerak: SoftBank rahbari keskin bayonot berdi

SoftBank Group bosh direktori Masayoshi Son sunʼiy intelekt (SI) texnologiyalariga shubha bilan qarayotganlarni keskin tanqid qilib, ushbu sohani insoniyat kelajagini belgilovchi eng muhim omil deb atadi. Uning fikricha, SI atrofidagi shov-shuvlarni “pufak” deb hisoblash mutlaqo asossiz va bu xuddi oʻz vaqtida avtomobillar yoki samolyotlarning foydasiga shubha qilish bilan barobardir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tokioda boʻlib oʻtgan yillik anjumanda soʻzga chiqqan Masayoshi Son, sunʼiy intelekt nafaqat turmush tarzimizni oʻzgartirishi, balki ulkan iqtisodiy foyda keltirishini taʼkidladi. “SI pufakmi deb soʻrash — ahmoqlik. Rivojlanishdan bosh tortganlar oʻz dunyosini yopib qoʻyishadi. Sunʼiy intelektni qoralayotganlarning oʻzi yomonlik tarqatmoqda”, — deya qoʻshimcha qildi milliarder tadbirkor.

Infratuzilma va global investitsiyalar

Soʻnggi vaqtlarda moliya bozorlarida NVIDIA kabi gigantlar aksiyalari narxi oshishi va maʼlumotlarni qayta ishlash markazlariga (MOM) tikilayotgan mablagʻlar oʻzini oqlamasligi borasida xavotirlar kuchaygan edi. Biroq Masayoshi Sonning hisob-kitoblariga koʻra, jahon miqyosida SI infratuzilmasini kengaytirish, chiplar ishlab chiqarishni koʻpaytirish va energiya tizimlarini moslashtirish uchun har yili taxminan 5 trillion dollar sarmoya talab etiladi.

SoftBank asoschisi 2040-yilga borib dunyo yalpi ichki mahsulotining (YaIM) qariyb 20 foizi aynan sunʼiy intelekt bilan bogʻliq sohalar va “oʻta yuqori intelekt” (superintelligence) hissasiga toʻgʻri kelishini bashorat qilmoqda. Bu esa jahon iqtisodiyotining tuzilishi tubdan yangilanishini anglatadi.

Strategik qadamlar va energetika masalasi

Yaponiyalik texnologik investor ushbu yoʻnalishda amaliy qadamlarni allaqachon boshlab yuborgan. SoftBank kompaniyasi ChatGPT yaratuvchisi boʻlgan OpenAI loyihasiga 34,6 milliard dollar sarmoya kiritgan. Shuningdek, yangi loyihalarni moliyalashtirish maqsadida NVIDIA aksiyalaridagi ulushini sotib, asosiy eʼtiborni maʼlumotlar markazlari va energetika infratuzilmasiga qaratmoqda.

SI tizimlarining ishlashi uchun ulkan miqdorda elektr energiyasi talab etilishini inobatga olib, SoftBank yaqinda Yaponiyada akkumulyatorlar ishlab chiqarish biznesini yoʻlga qoʻydi. Bu yangi avlod energetika tizimini yaratish va sunʼiy intelekt ehtiyojlarini qondirish yoʻlidagi strategik harakat sifatida baholanmoqda.

Masayoshi Sonning ushbu bayonotlari texnologiya olamidagi bahslarni yangi bosqichga olib chiqdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SoftBank rahbari uzoq yillardan buyon texnologik investitsiyalar kashshofi hisoblanadi va uning bashoratlari koʻpincha bozor yoʻnalishini belgilab beradi. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun ham SI infratuzilmasiga boʻlgan bunday global talab kelajakda raqamli iqtisodiyotning asosiy drayveriga aylanishi shubhasiz.

SoftBankSunʼiy IntelektMasayoshi SonTexnologiyaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng qudratli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqdaSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng qudratli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqdaBugun, 10:55AQSHda 15 ming dollarlik arzon elektromobil taqdim etildi: Chip Motors yangiligiAQSHda 15 ming dollarlik arzon elektromobil taqdim etildi: Chip Motors yangiligiBugun, 10:23Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB tergovi avtopilot aybsizligini isbotladiTesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB tergovi avtopilot aybsizligini isbotladiBugun, 09:51Lululemon neylonni qayta ishlash texnologiyasiga 30 million dollar sarmoya kiritdiLululemon neylonni qayta ishlash texnologiyasiga 30 million dollar sarmoya kiritdiBugun, 09:25Neft va gaz sanoatida inqilob: Applied Computing butun zavodni boshqaruvchi AI yaratdiNeft va gaz sanoatida inqilob: Applied Computing butun zavodni boshqaruvchi AI yaratdiBugun, 09:21System76 yangi Adder Pro noutbugini taqdim etdi: OLED ekran va RTX 5070 grafikasiSystem76 yangi Adder Pro noutbugini taqdim etdi: OLED ekran va RTX 5070 grafikasiBugun, 08:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi