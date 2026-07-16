Sunʼiy intelektga yiliga 5 trillion dollar sarmoya kerak: SoftBank rahbari keskin bayonot berdi
SoftBank Group bosh direktori Masayoshi Son sunʼiy intelekt (SI) texnologiyalariga shubha bilan qarayotganlarni keskin tanqid qilib, ushbu sohani insoniyat kelajagini belgilovchi eng muhim omil deb atadi. Uning fikricha, SI atrofidagi shov-shuvlarni “pufak” deb hisoblash mutlaqo asossiz va bu xuddi oʻz vaqtida avtomobillar yoki samolyotlarning foydasiga shubha qilish bilan barobardir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tokioda boʻlib oʻtgan yillik anjumanda soʻzga chiqqan Masayoshi Son, sunʼiy intelekt nafaqat turmush tarzimizni oʻzgartirishi, balki ulkan iqtisodiy foyda keltirishini taʼkidladi. “SI pufakmi deb soʻrash — ahmoqlik. Rivojlanishdan bosh tortganlar oʻz dunyosini yopib qoʻyishadi. Sunʼiy intelektni qoralayotganlarning oʻzi yomonlik tarqatmoqda”, — deya qoʻshimcha qildi milliarder tadbirkor.
Infratuzilma va global investitsiyalarSoʻnggi vaqtlarda moliya bozorlarida NVIDIA kabi gigantlar aksiyalari narxi oshishi va maʼlumotlarni qayta ishlash markazlariga (MOM) tikilayotgan mablagʻlar oʻzini oqlamasligi borasida xavotirlar kuchaygan edi. Biroq Masayoshi Sonning hisob-kitoblariga koʻra, jahon miqyosida SI infratuzilmasini kengaytirish, chiplar ishlab chiqarishni koʻpaytirish va energiya tizimlarini moslashtirish uchun har yili taxminan 5 trillion dollar sarmoya talab etiladi.
SoftBank asoschisi 2040-yilga borib dunyo yalpi ichki mahsulotining (YaIM) qariyb 20 foizi aynan sunʼiy intelekt bilan bogʻliq sohalar va “oʻta yuqori intelekt” (superintelligence) hissasiga toʻgʻri kelishini bashorat qilmoqda. Bu esa jahon iqtisodiyotining tuzilishi tubdan yangilanishini anglatadi.
Strategik qadamlar va energetika masalasiYaponiyalik texnologik investor ushbu yoʻnalishda amaliy qadamlarni allaqachon boshlab yuborgan. SoftBank kompaniyasi ChatGPT yaratuvchisi boʻlgan OpenAI loyihasiga 34,6 milliard dollar sarmoya kiritgan. Shuningdek, yangi loyihalarni moliyalashtirish maqsadida NVIDIA aksiyalaridagi ulushini sotib, asosiy eʼtiborni maʼlumotlar markazlari va energetika infratuzilmasiga qaratmoqda.
SI tizimlarining ishlashi uchun ulkan miqdorda elektr energiyasi talab etilishini inobatga olib, SoftBank yaqinda Yaponiyada akkumulyatorlar ishlab chiqarish biznesini yoʻlga qoʻydi. Bu yangi avlod energetika tizimini yaratish va sunʼiy intelekt ehtiyojlarini qondirish yoʻlidagi strategik harakat sifatida baholanmoqda.
Masayoshi Sonning ushbu bayonotlari texnologiya olamidagi bahslarni yangi bosqichga olib chiqdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SoftBank rahbari uzoq yillardan buyon texnologik investitsiyalar kashshofi hisoblanadi va uning bashoratlari koʻpincha bozor yoʻnalishini belgilab beradi. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun ham SI infratuzilmasiga boʻlgan bunday global talab kelajakda raqamli iqtisodiyotning asosiy drayveriga aylanishi shubhasiz.
…