Buyuk Britaniyadagi yangi soliq islohoti elektromobil bozoriga salbiy taʼsir qilishi mumkin

·0·Avto
Buyuk Britaniyadagi yangi soliq islohoti elektromobil bozoriga salbiy taʼsir qilishi mumkin

Buyuk Britaniya hukumati tomonidan joriy etilishi rejalashtirilayotgan yangi soliq tizimi kam daromadli ishchilar uchun elektromobillardan foydalanish imkoniyatini cheklab qoʻyishi mumkin. Ekspertlarning ogohlantirishicha, har bir mil uchun toʻlanadigan yangi boj (eVED) avtomobillarni imtiyozli lizing asosida olish tizimiga jiddiy zarba beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar nashri xabariga koʻra, 2028-yilning aprel oyidan boshlab barcha elektromobillar (EV) uchun har bir milga 3 pens, plagin-gibridlar (PHEV) uchun esa 1,5 pens miqdorida soliq undirilishi kutilmoqda. Ushbu chora anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli avtomobillardan voz kechilishi natijasida davlat byudjetiga yoqilgʻi aksizidan tushadigan 12 milliard funt sterling miqdoridagi yoʻqotish oʻrnini qoplash maqsadida ishlab chiqilgan.

Imtiyozli lizing tizimi xavf ostida

Hozirgi vaqtda Britaniyada "ish haqidan voz kechish" (salary-sacrifice) sxemasi juda ommabop hisoblanadi. Bu tizimda xodim oʻz maoshining bir qismini soliq toʻlangunga qadar avtomobil lizingi uchun yoʻnaltiradi va evaziga sezilarli chegirmalarga ega boʻladi. Alphabet GB kompaniyasi maslahatchisi Caroline Sandall-Manserghning soʻzlariga koʻra, yangi soliq aynan mana shu qulay tizimni murakkablashtirib yuboradi.

Maʼlumotlarga koʻra, 2025-yilning toʻrtinchi choragida ushbu sxema boʻyicha olingan avtomobillar soni 226 mingdan oshgan, bu 2022-yilga nisbatan besh baravar koʻpdir. Eng muhimi, bunday shartnomalar asosida yetkazib berilayotgan avtomobillarning 98 foizini aynan elektromobillar va gibridlar tashkil etadi. Yangi soliqning kiritilishi esa ushbu ekologik transport vositalariga boʻlgan talabni keskin kamaytirishi mumkin.

Ijtimoiy oqibatlar va iqtisodiy cheklovlar

Asosiy muammo shundaki, qonunchilikka koʻra, avtomobil uchun ajratiladigan mablagʻ xodimning qolgan maoshini eng kam oylik ish haqi miqdoridan tushirib yubormasligi kerak. Agar eVED soligʻi oylik toʻlovlar ustiga qoʻshilsa, koʻplab kam daromadli ishchilar ushbu dasturlarda ishtirok etish huquqidan mahrum boʻladilar. Bu esa jamiyatning barcha qatlamlari uchun elektromobillarni arzon qilish maqsadiga zid keladi.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, hukumat strategiyasida raqamlardan koʻra odamlarning xulq-atvori va qaror qabul qilish jarayoniga taʼsir etuvchi omillar hisobga olinmagan. Shartnoma imzolash vaqtida xarajatlarning aniq emasligi yoki kelajakda oshish ehtimoli xaridorlarni elektromobil sotib olishdan toʻxtatib qoluvchi asosiy psixologik toʻsiqqa aylanadi.

Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu tajriba muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda BYD kabi brendlar elektromobillar ommaviylashuvini taʼminlayotgan bir paytda, xalqaro miqyosdagi soliq oʻzgarishlari va ularning isteʼmolchi tanloviga taʼsiri soha mutaxassislari tomonidan diqqat bilan kuzatilmoqda. Britaniyadagi vaziyat shuni koʻrsatmoqdaki, ekologik transportga oʻtish faqat texnologik emas, balki ijtimoiy-iqtisodiy muvozanatni ham talab qiladi.

ElektromobilSoliqBuyuk BritaniyaAvtobozorIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Range Rover Sport Electric: V8 dvigatelisiz ham hayratlantira oladigan quvvatRange Rover Sport Electric: V8 dvigatelisiz ham hayratlantira oladigan quvvatBugun, 04:54Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamasLand Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamasKecha, 15:52Volkswagen yangi ID Cross elektromobilini taqdim etdi: Renault 4 ga munosib raqibVolkswagen yangi ID Cross elektromobilini taqdim etdi: Renault 4 ga munosib raqibKecha, 15:25BMW kompaniyasi yangi i3 Touring elektr universalini sinovdan o'tkazmoqdaBMW kompaniyasi yangi i3 Touring elektr universalini sinovdan o'tkazmoqdaKecha, 15:24Geely kompaniyasi yangi EX2 elektromobilini taqdim etdi: Yevropa bozori uchun arzon xatchbekGeely kompaniyasi yangi EX2 elektromobilini taqdim etdi: Yevropa bozori uchun arzon xatchbekKecha, 14:27BYD kompaniyasi Toyota taxtiga koʻz tikmoqda: AQSH bozoriga ehtiyoj yoʻqBYD kompaniyasi Toyota taxtiga koʻz tikmoqda: AQSH bozoriga ehtiyoj yoʻqKecha, 14:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi