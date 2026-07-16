Jud Bellingem va Lionel Messi oʻrtasidagi dahanaki jang: Angliyalik yulduz nima dedi?
Jahon chempionati yarim finalidagi Angliya va Argentina oʻrtasidagi shiddatli bahs nafaqat gollar, balki maydon markazidagi hissiyotlarga boy toʻqnashuvlar bilan ham yodda qoldi. Uchrashuv davomida inglizlar yarim himoyachisi Jud Bellingem va afsonaviy Lionel Messi oʻrtasida yuzaga kelgan dahanaki jang koʻpchilikning eʼtiborini tortdi. Mazkur voqeadan soʻng, Bellingham vaziyatga oydinlik kiritib, oʻsha lahzalarda aslida nimalar sodir boʻlganini soʻzlab berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Argentina terma jamoasining 2:1 hisobidagi gʻalabasi bilan yakunlangan oʻyinning birinchi boʻlimida hakamning qarori bahslarga sabab boʻldi. Janubiy amerikaliklar foydasiga chiqarilgan qarordan soʻng, Bellingham va Messi oʻzaro gap talashib ketishdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu vaziyat ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab boʻlgan boʻlsa-da, yosh yarim himoyachi buni oʻyinning bir qismi deb hisoblamoqda.
Maydondagi hissiyotlar va oʻzaro muloqotBellinghamning soʻzlariga koʻra, u va Messi oʻrtasidagi suhbat faqatgina oʻyin epizodlariga asoslangan boʻlib, unda hech qanday shaxsiy adovat boʻlmagan. "Messi bilan suhbatmi? Aslida biz qoʻpollik borasida bahslashayotgan edik. Bu jiddiy narsa emasdi. Ishonchim komilki, hamma buni katta voqeaga aylantiradi, lekin aslida hech gap yoʻq", — deya tushuntirdi Bellingham AS nashriga bergan intervyusida.
Angliyalik futbolchi bahsning tafsilotlarini ochiqladi: "Men biroz avvalroq qoʻpollik boʻlganini aytdim, u esa 'menga nisbatan ishlatilgan qoʻpollik-chi?' deb soʻradi. Men esa unga: 'Sen buni koʻtaradigan darajada kuchlisan-ku', deb javob qaytardim. Bu shunchaki yuqori darajadagi oʻyinning bir qismi, xolos".
Magʻlubiyat alamli, ammo Messi bilan oʻynash sharafGarchi maydonda ziddiyatli lahzalar yuzaga kelgan boʻlsa-da, Bellingham oʻyindan soʻng Lionel Messi haqida iliq fikrlar bildirdi. U magʻlubiyat alamli boʻlishiga qaramay, tarixdagi eng buyuk futbolchilardan biriga qarshi toʻp surishni katta sharaf deb bilishini taʼkidladi. Angliya terma jamoasi yana bir bor yirik turnirni sovrinsiz tark etayotgani uning uchun katta zarba boʻldi.
"Albatta, men magʻlub boʻlgan tomondaman va bu juda ogʻriqli. Ammo eng yaxshilardan biriga qarshi oʻynash — imtiyoz. Angliya bilan nihoyat muvaffaqiyatga erishgan jamoaning bir qismi boʻlishni juda xohlagan edim. Muxlislarga yillar davomida eshitib kelayotgan gaplarini yana qaytarish juda ogʻir. Buning uchun ulardan uzr soʻrayman", — deya qoʻshimcha qildi futbolchi.
Ushbu uchrashuv Angliyaning xalqaro maydondagi uzoq kutilgan chempionlik orzusini yana bir bor keyinga surdi. Jud Bellingem kabi yosh yulduzlar uchun bu tajriba kelajakdagi gʻalabalar uchun poydevor boʻlishi kutilmoqda. Messi boshchiligidagi Argentina esa oʻz yurishini davom ettirib, turnirning asosiy qahramoniga aylandi.
…