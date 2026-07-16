Jud Bellingem va Lionel Messi oʻrtasidagi dahanaki jang: Angliyalik yulduz nima dedi?

·70·Sport
Jud Bellingem va Lionel Messi oʻrtasidagi dahanaki jang: Angliyalik yulduz nima dedi?

Jahon chempionati yarim finalidagi Angliya va Argentina oʻrtasidagi shiddatli bahs nafaqat gollar, balki maydon markazidagi hissiyotlarga boy toʻqnashuvlar bilan ham yodda qoldi. Uchrashuv davomida inglizlar yarim himoyachisi Jud Bellingem va afsonaviy Lionel Messi oʻrtasida yuzaga kelgan dahanaki jang koʻpchilikning eʼtiborini tortdi. Mazkur voqeadan soʻng, Bellingham vaziyatga oydinlik kiritib, oʻsha lahzalarda aslida nimalar sodir boʻlganini soʻzlab berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Argentina terma jamoasining 2:1 hisobidagi gʻalabasi bilan yakunlangan oʻyinning birinchi boʻlimida hakamning qarori bahslarga sabab boʻldi. Janubiy amerikaliklar foydasiga chiqarilgan qarordan soʻng, Bellingham va Messi oʻzaro gap talashib ketishdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu vaziyat ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab boʻlgan boʻlsa-da, yosh yarim himoyachi buni oʻyinning bir qismi deb hisoblamoqda.

Maydondagi hissiyotlar va oʻzaro muloqot

Bellinghamning soʻzlariga koʻra, u va Messi oʻrtasidagi suhbat faqatgina oʻyin epizodlariga asoslangan boʻlib, unda hech qanday shaxsiy adovat boʻlmagan. "Messi bilan suhbatmi? Aslida biz qoʻpollik borasida bahslashayotgan edik. Bu jiddiy narsa emasdi. Ishonchim komilki, hamma buni katta voqeaga aylantiradi, lekin aslida hech gap yoʻq", — deya tushuntirdi Bellingham AS nashriga bergan intervyusida.

Angliyalik futbolchi bahsning tafsilotlarini ochiqladi: "Men biroz avvalroq qoʻpollik boʻlganini aytdim, u esa 'menga nisbatan ishlatilgan qoʻpollik-chi?' deb soʻradi. Men esa unga: 'Sen buni koʻtaradigan darajada kuchlisan-ku', deb javob qaytardim. Bu shunchaki yuqori darajadagi oʻyinning bir qismi, xolos".

Magʻlubiyat alamli, ammo Messi bilan oʻynash sharaf

Garchi maydonda ziddiyatli lahzalar yuzaga kelgan boʻlsa-da, Bellingham oʻyindan soʻng Lionel Messi haqida iliq fikrlar bildirdi. U magʻlubiyat alamli boʻlishiga qaramay, tarixdagi eng buyuk futbolchilardan biriga qarshi toʻp surishni katta sharaf deb bilishini taʼkidladi. Angliya terma jamoasi yana bir bor yirik turnirni sovrinsiz tark etayotgani uning uchun katta zarba boʻldi.

"Albatta, men magʻlub boʻlgan tomondaman va bu juda ogʻriqli. Ammo eng yaxshilardan biriga qarshi oʻynash — imtiyoz. Angliya bilan nihoyat muvaffaqiyatga erishgan jamoaning bir qismi boʻlishni juda xohlagan edim. Muxlislarga yillar davomida eshitib kelayotgan gaplarini yana qaytarish juda ogʻir. Buning uchun ulardan uzr soʻrayman", — deya qoʻshimcha qildi futbolchi.

Ushbu uchrashuv Angliyaning xalqaro maydondagi uzoq kutilgan chempionlik orzusini yana bir bor keyinga surdi. Jud Bellingem kabi yosh yulduzlar uchun bu tajriba kelajakdagi gʻalabalar uchun poydevor boʻlishi kutilmoqda. Messi boshchiligidagi Argentina esa oʻz yurishini davom ettirib, turnirning asosiy qahramoniga aylandi.

Jude BellinghamLionel MessiAngliyaArgentinaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 finali: Argentina va Ispaniya to‘qnashuvida imkoniyatlar qanday?JCH-2026 finali: Argentina va Ispaniya to‘qnashuvida imkoniyatlar qanday?Bugun, 15:45JCH-2026dagi eng buyuk natija: Messi kechagi g‘alabadan so‘ng mutlaq rekord o‘rnatdi!JCH-2026dagi eng buyuk natija: Messi kechagi g‘alabadan so‘ng mutlaq rekord o‘rnatdi!Bugun, 14:54Bellingemning og‘riqli murojaati: «Bizni kechiring»Bellingemning og‘riqli murojaati: «Bizni kechiring»Bugun, 14:50Gordon Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni anglaganini aytdiGordon Messiga qarshi o‘ynab, bir haqiqatni anglaganini aytdiBugun, 14:45Chelsi ijtimoiy tarmoqlardagi xatosi uchun tanqidlar ostida qoldiChelsi ijtimoiy tarmoqlardagi xatosi uchun tanqidlar ostida qoldiBugun, 14:39Argentina final oldidan jazo xavfiga duch keldi...Argentina final oldidan jazo xavfiga duch keldi...Bugun, 14:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi