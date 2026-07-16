SpaceX aksiyalari keskin arzonlashdi: Kompaniya kapitallashuvi 1 trillion dollarga kamaydi

·28·Texno
SpaceX aksiyalari keskin arzonlashdi: Kompaniya kapitallashuvi 1 trillion dollarga kamaydi

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi fond bozorida jiddiy tebranishlarga duch keldi. Tarixdagi eng yirik birlamchi ommaviy joylashtirish (IPO) jarayonidan soʻng, kompaniya aksiyalari narxi sezilarli darajada pasayib, investorlar orasida xavotirlarni keltirib chiqardi. Financial Times nashri maʼlumotlariga koʻra, ushbu pasayish natijasida SpaceX bozor qiymati qisqa vaqt ichida 1 trillion dollardan koʻproqqa kamaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Iyun oyi oʻrtalarida kompaniya qogʻozlari oʻzining eng yuqori nuqtasi — 225 dollargacha koʻtarilgan edi. Biroq shundan soʻng kotirovkalar qariyb 40 foizga korreksiya qilinib, bir aksiya narxi IPO davridagi 135 dollarlik koʻrsatkichdan ham pastga tushib ketdi. Bu holat nafaqat kompaniya nufuziga, balki uning asoschisi Ilon Maskning shaxsiy boyligiga ham bevosita taʼsir koʻrsatdi.

Ilon Maskning boyligi va bozor konyunkturasi

Milliarderning SpaceX kompaniyasidagi ulushi qiymati aksiyalar arzonlashishi fonida 1,2 trillion dollardan 760 milliard dollargacha qisqardi. Garchi qogʻozdagi bu yoʻqotishlar real naqd pul kamayishini anglatmasa-da, Maskning dunyo boylari reytingidagi mavqeyiga va investitsion jozibadorligiga soya solishi mumkin. Shu bilan birga, iyun oyi oxirida joylashtirilgan kompaniya obligatsiyalari ham oʻz qiymatini yoʻqotgan.

Savdolar yakuniga koʻra, aksiyalar narxi biroz tiklanib, 135 dollarlik psixologik nuqtadan yuqorida yopildi. Mutaxassislarning fikricha, bunday yuqori volatillik (narxlarning keskin oʻzgaruvchanligi) kosmik texnologiyalar kabi yuqori riskli sohalar uchun xos holatdir. Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham xalqaro bozorlardagi bunday oʻzgarishlar global iqtisodiy tendensiyalarni tushunishda muhim signal hisoblanadi.

Banklar va treyderlar uchun foydali bitim

Qizigʻi shundaki, aksiyalar narxi tushganiga qaramay, IPO jarayonini tashkillashtirgan tomonlar katta foyda koʻrishga ulgurdi. Mazkur jarayonda ishtirok etgan 20 dan ortiq investitsiya banklari jami 500 million dollar atrofida komissiya haqi ishlab olishgan. Bu moliya institutlari uchun yilning eng daromadli kelishuvlaridan biriga aylandi.

Shuningdek, birja treyderlari ham narxlarning bunday keskin tebranishidan unumli foydalanib qolishdi. Yuqori volatillik qisqa muddatli spekulyatsiyalar orqali katta foyda olish imkoniyatini yaratdi. SpaceX kelajakda Marsni zabt etish va Starlink loyihalarini kengaytirishni maqsad qilgan boʻlsa-da, hozircha uning moliyaviy barqarorligi fond bozoridagi kayfiyatga kuchli bogʻliq boʻlib qolmoqda.

SpaceXIlon MaskIPOFond BozoriTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei sanksiyalarga qaramay oʻsishda davom etmoqda: 2026-yil uchun ulkan rejalarHuawei sanksiyalarga qaramay oʻsishda davom etmoqda: 2026-yil uchun ulkan rejalarBugun, 15:57OnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini tark etmoqda: Strategik chekinish sabablariOnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini tark etmoqda: Strategik chekinish sabablariBugun, 14:58SpaceX dunyodagi eng yirik raketani start maydonchasiga joylashtirdiSpaceX dunyodagi eng yirik raketani start maydonchasiga joylashtirdiBugun, 14:58VK xoldingi RuStore ilovalar doʻkonini sotishga qaror qildiVK xoldingi RuStore ilovalar doʻkonini sotishga qaror qildiBugun, 14:29Xiaomi oʻndan ortiq mashhur smartfonlariga xizmat koʻrsatishni toʻxtatdiXiaomi oʻndan ortiq mashhur smartfonlariga xizmat koʻrsatishni toʻxtatdiBugun, 13:53.ru va .rf domen zonalari: Egalar soni saytlar miqdoridan tezroq oʻsmoqda.ru va .rf domen zonalari: Egalar soni saytlar miqdoridan tezroq oʻsmoqdaBugun, 13:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi