Bentley oʻzining ilk elektromobili Torcal uchun oʻziga xos "ovoz" yaratdi

·22·Avto
Bentley oʻzining ilk elektromobili Torcal uchun oʻziga xos "ovoz" yaratdi

Britaniyaning hashamatli avtomobillar ishlab chiqaruvchi Bentley brendi oʻzining ilk toʻliq elektr quvvati bilan harakatlanuvchi Torcal modelini taqdim etishga tayyorlanmoqda. Kompaniya muhandislari elektromobillarga xos boʻlgan sukunatni bartaraf etish uchun noodatiy yondashuvni tanladilar. Yangi SUV anʼanaviy V8 dvigatelining gumburlashini sunʼiy sintez qilish oʻrniga, jonli musiqa asboblari yordamida yaratilgan orkestr simfoniyasidan foydalanadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Bentley mutaxassislari brendning tarixiy merosiga aylangan 1930-yillardagi kompressorli motorlar, mashhur 6,75 litrli V8 va zamonaviy W12 dvigatellarining tovushlarini chuqur tahlil qilib chiqishdi. Maqsad — haydovchiga tezlanish vaqtida xuddi benzinli avtomobillardagidek hissiy va taʼsirchan tajribani taqdim etishdir. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya bu jarayonni "katta orkestr ijrosini tinglash"ga qiyoslamoqda.

Barabanlar va simli asboblar uygʻunligi

Tadqiqotlar davomida V8 dvigatelining ovozi studiya sharoitida oʻrganilganda, uning jozibasi faqat mexanik ohangda emas, balki oʻziga xos ritmda ekanligi aniqlandi. Muhandislar ichki yonuv dvigatelining ishlashini professional barabanchi ijrosiga oʻxshatishgan: undagi energiya, surʼat va zarbalar oʻrtasida hayratlanarli oʻxshashliklar borligi maʼlum boʻldi. Shu sababli, "Bentley Dynamic Symphony" deb nomlangan tizimda asosiy rolni barabanlar ijro etadi.

Faqatgina zarbli asboblar bilan cheklanib qolmasdan, Torcal ovoziga viola va bas-gitara tovushlari ham qoʻshilgan. Bu kombinatsiya avtomobil harakatlanayotgan vaqtda quvvat va hissiyotni ifodalashga xizmat qiladi. Tizim haydovchining harakatlariga moslashuvchan boʻlib, tezlik oshganda musiqaning tempi ham shunga muvofiq ravishda tezlashadi. Bu esa elektromobil haydashdagi zerikarli sukunatni dinamik muhitga aylantiradi.

Torcal: Nomlanishi va dizayn xususiyatlari

Yangi model nomi Ispaniyaning Andalusiya hududidagi El Torcal de Antequera togʻli landshaftidan olingan. Shuningdek, bu nom lotincha "torquere" (burilish) soʻziga ishora boʻlib, avtomobilsozlikdagi "torque" (tortish kuchi) atamasi bilan ham bogʻliqdir. Uzunligi 5 metrni tashkil etuvchi ushbu krossover Bentley modellar qatorida Bentayga modelidan bir pogʻona pastda joylashishi kutilmoqda.

Torcal dizayni oʻtgan yili namoyish etilgan EXP 15 konsept-kariga asoslangan. Avtomobilning tashqi koʻrinishida yoritilgan radiator panjarasi, vertikal LED faralar va orqa qismdagi retro uslubdagi "nufuzli qalqon" (prestigious shield) kabi elementlar ajralib turadi. Ushbu element brendning tarixiy sayohat avtomobillaridagi yuk tashuvchi qismlariga hurmat ramzi sifatida ishlangan.

Bentley Torcal modelining rasmiy taqdimoti joriy yilning 23-sentabr kuni Londonda boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Ushbu elektromobil brendning yangi dizayn tilini va elektrlashtirish strategiyasini boshlab beruvchi muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham lyuks toifadagi elektromobillarga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Bentley'ning bunday innovatsion yondashuvi brend muxlislari uchun kutilmagan yangilik boʻldi.

BentleyTorcalElektromobilInnovatsiyaAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afsonaviy Jensen Interceptor qaytmoqda: Yangi GTX modeli poyga yoʻlaklari uchun tayyorlanadiAfsonaviy Jensen Interceptor qaytmoqda: Yangi GTX modeli poyga yoʻlaklari uchun tayyorlanadiBugun, 13:24Gibrid avtomobillar uchun soliq imtiyozlari: Kompaniya transportidan foydalanish nega foydali?Gibrid avtomobillar uchun soliq imtiyozlari: Kompaniya transportidan foydalanish nega foydali?Bugun, 12:21Buyuk Britaniyadagi yangi soliq islohoti elektromobil bozoriga salbiy taʼsir qilishi mumkinBuyuk Britaniyadagi yangi soliq islohoti elektromobil bozoriga salbiy taʼsir qilishi mumkinBugun, 11:27Range Rover Sport Electric: V8 dvigatelisiz ham hayratlantira oladigan quvvatRange Rover Sport Electric: V8 dvigatelisiz ham hayratlantira oladigan quvvatBugun, 04:54Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamasLand Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamasKecha, 15:52Volkswagen yangi ID Cross elektromobilini taqdim etdi: Renault 4 ga munosib raqibVolkswagen yangi ID Cross elektromobilini taqdim etdi: Renault 4 ga munosib raqibKecha, 15:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari