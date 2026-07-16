Bentley oʻzining ilk elektromobili Torcal uchun oʻziga xos "ovoz" yaratdi
Britaniyaning hashamatli avtomobillar ishlab chiqaruvchi Bentley brendi oʻzining ilk toʻliq elektr quvvati bilan harakatlanuvchi Torcal modelini taqdim etishga tayyorlanmoqda. Kompaniya muhandislari elektromobillarga xos boʻlgan sukunatni bartaraf etish uchun noodatiy yondashuvni tanladilar. Yangi SUV anʼanaviy V8 dvigatelining gumburlashini sunʼiy sintez qilish oʻrniga, jonli musiqa asboblari yordamida yaratilgan orkestr simfoniyasidan foydalanadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Bentley mutaxassislari brendning tarixiy merosiga aylangan 1930-yillardagi kompressorli motorlar, mashhur 6,75 litrli V8 va zamonaviy W12 dvigatellarining tovushlarini chuqur tahlil qilib chiqishdi. Maqsad — haydovchiga tezlanish vaqtida xuddi benzinli avtomobillardagidek hissiy va taʼsirchan tajribani taqdim etishdir. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya bu jarayonni "katta orkestr ijrosini tinglash"ga qiyoslamoqda.
Barabanlar va simli asboblar uygʻunligiTadqiqotlar davomida V8 dvigatelining ovozi studiya sharoitida oʻrganilganda, uning jozibasi faqat mexanik ohangda emas, balki oʻziga xos ritmda ekanligi aniqlandi. Muhandislar ichki yonuv dvigatelining ishlashini professional barabanchi ijrosiga oʻxshatishgan: undagi energiya, surʼat va zarbalar oʻrtasida hayratlanarli oʻxshashliklar borligi maʼlum boʻldi. Shu sababli, "Bentley Dynamic Symphony" deb nomlangan tizimda asosiy rolni barabanlar ijro etadi.
Faqatgina zarbli asboblar bilan cheklanib qolmasdan, Torcal ovoziga viola va bas-gitara tovushlari ham qoʻshilgan. Bu kombinatsiya avtomobil harakatlanayotgan vaqtda quvvat va hissiyotni ifodalashga xizmat qiladi. Tizim haydovchining harakatlariga moslashuvchan boʻlib, tezlik oshganda musiqaning tempi ham shunga muvofiq ravishda tezlashadi. Bu esa elektromobil haydashdagi zerikarli sukunatni dinamik muhitga aylantiradi.
Torcal: Nomlanishi va dizayn xususiyatlariYangi model nomi Ispaniyaning Andalusiya hududidagi El Torcal de Antequera togʻli landshaftidan olingan. Shuningdek, bu nom lotincha "torquere" (burilish) soʻziga ishora boʻlib, avtomobilsozlikdagi "torque" (tortish kuchi) atamasi bilan ham bogʻliqdir. Uzunligi 5 metrni tashkil etuvchi ushbu krossover Bentley modellar qatorida Bentayga modelidan bir pogʻona pastda joylashishi kutilmoqda.
Torcal dizayni oʻtgan yili namoyish etilgan EXP 15 konsept-kariga asoslangan. Avtomobilning tashqi koʻrinishida yoritilgan radiator panjarasi, vertikal LED faralar va orqa qismdagi retro uslubdagi "nufuzli qalqon" (prestigious shield) kabi elementlar ajralib turadi. Ushbu element brendning tarixiy sayohat avtomobillaridagi yuk tashuvchi qismlariga hurmat ramzi sifatida ishlangan.
Bentley Torcal modelining rasmiy taqdimoti joriy yilning 23-sentabr kuni Londonda boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Ushbu elektromobil brendning yangi dizayn tilini va elektrlashtirish strategiyasini boshlab beruvchi muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham lyuks toifadagi elektromobillarga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Bentley'ning bunday innovatsion yondashuvi brend muxlislari uchun kutilmagan yangilik boʻldi.
…