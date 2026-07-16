Starlink sunʼiy yoʻldoshlari yiliga 355 ming marta toʻqnashuvdan qochishga majbur boʻldi

·27·Texno
Starlink sunʼiy yoʻldoshlari yiliga 355 ming marta toʻqnashuvdan qochishga majbur boʻldi

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasining Starlink sunʼiy yoʻldoshlari Yer orbitasida misli koʻrilmagan darajada faollik koʻrsatmoqda. Soʻnggi 12 oy ichida ushbu qurilmalar koinotdagi chiqindilar va boshqa obʼyektlar bilan toʻqnashib ketmaslik uchun 355 mingdan ortiq manevrni amalga oshirdi. Bu koʻrsatkich koinotni oʻzlashtirish tarixidagi rekord darajadagi koʻrsatkich boʻlib, orbital harakat xavfsizligi masalasini kun tartibiga chiqarmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda har bir Starlink sunʼiy yoʻldoshi yiliga oʻrtacha 40 martadan ortiq, yaʼni deyarli har haftada oʻz orbitasini korreksiya qilishga majbur boʻlmoqda. SpaceX taqdim etgan hisobotlarga koʻra, faqatgina oʻtgan olti oylik davrning oʻzida 207 mingga yaqin manevr bajarilgan. Bu avvalgi yarim yillik koʻrsatkichdan 60 mingga koʻpdir. Bunday keskin oʻsish orbitadagi sunʼiy yoʻldoshlar sonining jadal koʻpayishi bilan bevosita bogʻliq.

Koinotdagi tirbandlik va xavfsizlik choralari

Orbitada qurilmalar soni ortgani sayin, avtomatik boshqaruv tizimlariga tushadigan yuklama ham ortib bormoqda. Starlink tizimi xavfli yaqinlashishlarni aniqlash va ulardan qochish uchun sunʼiy intellektga asoslangan avtomatlashtirilgan mexanizmlardan foydalanadi. Agar tizim toʻqnashuv ehtimolini aniqlasa, sunʼiy yoʻldosh oʻz dvigatellari yordamida trayektoriyasini oʻzgartiradi.

Soha mutaxassislarining ogohlantirishicha, sunʼiy yoʻldoshlar guruhining kengayishi kelajakda orbital harakatni boshqarish tizimlariga jiddiy bosim oʻtkazishi mumkin. Har bir alohida yaqinlashishda toʻqnashuv ehtimoli juda past boʻlsa-da, umumiy vaziyatlar sonining koʻpayishi kutilmagan avariyalar va yangi koinot chiqindilari paydo boʻlishi xavfini oshiradi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu texnologiyalar begona emas. Mamlakatimizda yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh internetiga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Starlink kabi yirik loyihalarning barqaror ishlashi global raqamli aloqa uchun muhim ahamiyatga ega. Biroq, koinotdagi "tirbandlik" kelajakda yangi sunʼiy yoʻldoshlarni uchirish jarayonini murakkablashtirishi mumkin.

Ekspertlar koinotdagi obʼyektlarni kuzatish va ularning harakatini muvofiqlashtirish boʻyicha xalqaro standartlarni yanada kuchaytirish zarurligini taʼkidlamoqda. Aks holda, Yer atrofidagi orbita koinot chiqindilari bilan toʻlib, kelajakdagi missiyalar uchun xavfli hududga aylanishi hech gap emas. Hozircha SpaceX oʻz tizimlarining ishonchliligiga urgʻu berib, xavfsiz masofani saqlashda davom etmoqda.

SpaceXStarlinkIlon MaskKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2GIS sunʼiy intellekti endi yonilgʻi quyish shoxobchalarida benzin borligini aytib beradi2GIS sunʼiy intellekti endi yonilgʻi quyish shoxobchalarida benzin borligini aytib beradiBugun, 20:24Sheryl Sandberg avtomobillarni AI orqali tekshirish startapiga 10 million dollar tikdiSheryl Sandberg avtomobillarni AI orqali tekshirish startapiga 10 million dollar tikdiBugun, 20:23DeepMind sobiq tadqiqotchisi Elorian startapi uchun 300 million dollar baho oldiDeepMind sobiq tadqiqotchisi Elorian startapi uchun 300 million dollar baho oldiBugun, 20:20Nubia Navi X Ultra: Sunʼiy intellekt agentiga ega ilk smartfon taqdim etiladiNubia Navi X Ultra: Sunʼiy intellekt agentiga ega ilk smartfon taqdim etiladiBugun, 19:57AMI Labs rahbari Alexandre LeBrun: Nega biz AGI va superintellekt atamalaridan qochamiz?AMI Labs rahbari Alexandre LeBrun: Nega biz AGI va superintellekt atamalaridan qochamiz?Bugun, 19:57Moonshot AI sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga chiqmoqda: Kimi 3 modeli taqdim etiladiMoonshot AI sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga chiqmoqda: Kimi 3 modeli taqdim etiladiBugun, 19:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi