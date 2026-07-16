Jakartada 11 ta oltin: ikki jamoamiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!

·47·Sport
Jakartada 11 ta oltin: ikki jamoamiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!

O‘zbekiston yosh bokschilari Jakartadagi Osiyo chempionatini katta g‘alaba bilan yakunladi. U-19 va U-23 yosh toifalaridagi o‘g‘il bolalar terma jamoalarimiz umumjamoa hisobida birinchi o‘rinni egalladi.

Ikki yosh toifasi bo‘yicha vakillarimiz jami 18 ta medal — 11 ta oltin, 3 ta kumush va 4 ta bronzaga sazovor bo‘ldi. Osiyo boks tashkiloti ham U-19 jamoamiz 10 ta vazndan 7 tasida, U-23 vakillarimiz esa 4 ta vaznda chempion bo‘lganini tasdiqladi.

U-23 jamoasiga to‘rtta oltin

23 yoshgacha bo‘lgan bokschilar bahsida O‘zbekiston vakillari to‘rtta oltin, ikkita kumush va uchta bronza medalini qo‘lga kiritdi.

Medal

Vazn

Bokschi

Oltin

-65 kg

Ilhomjon Irgashev

Oltin

-70 kg

Abdulloh Madaminov

Oltin

-80 kg

Fazliddin Erkinboyev

Oltin

+90 kg

Ozodbek Aliyev

Kumush

-85 kg

Norbek Abdullayev

Kumush

-90 kg

Samir Sobirov

Bronza

-55 kg

Faryozbek Do‘smatov

Bronza

-60 kg

Abdurahmon Mahmudjonov

Bronza

-75 kg

Abdulaziz Abdulhamidov

Rasmiy natijalarga ko‘ra, Ilhomjon Irgashev, Abdulloh Madaminov, Fazliddin Erkinboyev va Ozodbek Aliyev o‘z vazn toifalarida Osiyo chempioni bo‘ldi. Qozog‘iston uchta, Hindiston ikkita va Yaponiya bitta oltin medal olgan U-23 bahslarida O‘zbekiston eng ko‘p chempion yetishtirgan jamoaga aylandi.

U-19 bokschilari finallarda ustunlik qildi

O‘smirlar terma jamoamiz esa yanada yuqori natija qayd etdi. Finalga chiqqan sakkiz nafar o‘zbekistonlik bokschining yettitasi hal qiluvchi jangda g‘alaba qozondi.

Medal

Vazn

Bokschi

Oltin

-50 kg

O‘tkirbek Norqosimov

Oltin

-55 kg

Elyor Rustamov

Oltin

-60 kg

Muhammadrizo Ukimov

Oltin

-75 kg

Suhrob Rahmatullayev

Oltin

-80 kg

Abror Sharipov

Oltin

-85 kg

Sardorbek Bahromxo‘jayev

Oltin

-90 kg

Asadbek Sultanboyev

Kumush

+90 kg

Islom Salixov

Bronza

-70 kg

Saidxo‘ja Sadillaxo‘jayev

O‘zbekiston U-19 jamoasi o‘g‘il bolalar o‘rtasida o‘ynalgan 10 ta oltin medaldan yettitasini qo‘lga kiritdi. Qozog‘iston ikki vaznda, Koreya Respublikasi esa bitta vaznda chempionlikka erishdi.

Ikki jamoaning umumiy natijasi

Jakartadagi musobaqada o‘g‘il bolalar terma jamoalarimizning medallari quyidagicha taqsimlandi:

Yosh toifasi

Oltin

Kumush

Bronza

Jami

U-23

4

2

3

9

U-19

7

1

1

9

Umumiy

11

3

4

18

Ayniqsa, finallardagi yuqori samaradorlik e’tiborga loyiq: ikki jamoa vakillari hal qiluvchi janglarning aksariyatini g‘alaba bilan yakunladi.

20 mamlakat orasidagi katta g‘alaba

U-19 va U-23 yosh toifalaridagi Osiyo chempionati 3–16 iyul kunlari Indoneziya poytaxti Jakartada o‘tkazildi. Musobaqada 20 ta milliy federatsiyadan 329 nafar bokschi ishtirok etdi.

O‘zbekistonning har ikki o‘g‘il bolalar jamoasi umumjamoa hisobida birinchi bo‘lishi mamlakat boksining yaqin kelajagi uchun katta natijadir. Jakartada chempion bo‘lgan yosh sportchilar keyinchalik kattalar terma jamoasi, jahon chempionatlari va Olimpiya o‘yinlarida O‘zbekiston sharafini himoya qilishi kutilmoqda.

Sizningcha, Jakartada chempion bo‘lgan bokschilardan qaysi biri kelajakda Olimpiya oltinini qo‘lga kiritadi?

UzbekistanJakartaQozog‘istonHindistonYaponiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kutilmagan burilish: Trevoh Chalobah Cesc Fabregas boshqaruvidagi Komo jamoasiga oʻtmoqdaKutilmagan burilish: Trevoh Chalobah Cesc Fabregas boshqaruvidagi Komo jamoasiga oʻtmoqdaBugun, 19:53Tottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdiTottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdiBugun, 18:57Liverpul Dominik Szoboszlai bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolashga yaqin turibdiLiverpul Dominik Szoboszlai bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolashga yaqin turibdiBugun, 18:50Tomas Tuxel bronza bahsi oldidan achchiq haqiqatni tan oldiTomas Tuxel bronza bahsi oldidan achchiq haqiqatni tan oldiBugun, 18:44JCH-2026da siyosiy janjal: FIFA Argentina terma jamoasini jazolaydiJCH-2026da siyosiy janjal: FIFA Argentina terma jamoasini jazolaydiBugun, 18:41«Barselona» Lautaro Martines transferiga qaytdi: ammo katta to‘siq bor«Barselona» Lautaro Martines transferiga qaytdi: ammo katta to‘siq borBugun, 18:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi