Jakartada 11 ta oltin: ikki jamoamiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!
O‘zbekiston yosh bokschilari Jakartadagi Osiyo chempionatini katta g‘alaba bilan yakunladi. U-19 va U-23 yosh toifalaridagi o‘g‘il bolalar terma jamoalarimiz umumjamoa hisobida birinchi o‘rinni egalladi.
Ikki yosh toifasi bo‘yicha vakillarimiz jami 18 ta medal — 11 ta oltin, 3 ta kumush va 4 ta bronzaga sazovor bo‘ldi. Osiyo boks tashkiloti ham U-19 jamoamiz 10 ta vazndan 7 tasida, U-23 vakillarimiz esa 4 ta vaznda chempion bo‘lganini tasdiqladi.
U-23 jamoasiga to‘rtta oltin
23 yoshgacha bo‘lgan bokschilar bahsida O‘zbekiston vakillari to‘rtta oltin, ikkita kumush va uchta bronza medalini qo‘lga kiritdi.
Medal
Vazn
Bokschi
Oltin
-65 kg
Ilhomjon Irgashev
Oltin
-70 kg
Abdulloh Madaminov
Oltin
-80 kg
Fazliddin Erkinboyev
Oltin
+90 kg
Ozodbek Aliyev
Kumush
-85 kg
Norbek Abdullayev
Kumush
-90 kg
Samir Sobirov
Bronza
-55 kg
Faryozbek Do‘smatov
Bronza
-60 kg
Abdurahmon Mahmudjonov
Bronza
-75 kg
Abdulaziz Abdulhamidov
Rasmiy natijalarga ko‘ra, Ilhomjon Irgashev, Abdulloh Madaminov, Fazliddin Erkinboyev va Ozodbek Aliyev o‘z vazn toifalarida Osiyo chempioni bo‘ldi. Qozog‘iston uchta, Hindiston ikkita va Yaponiya bitta oltin medal olgan U-23 bahslarida O‘zbekiston eng ko‘p chempion yetishtirgan jamoaga aylandi.
U-19 bokschilari finallarda ustunlik qildi
O‘smirlar terma jamoamiz esa yanada yuqori natija qayd etdi. Finalga chiqqan sakkiz nafar o‘zbekistonlik bokschining yettitasi hal qiluvchi jangda g‘alaba qozondi.
Medal
Vazn
Bokschi
Oltin
-50 kg
O‘tkirbek Norqosimov
Oltin
-55 kg
Elyor Rustamov
Oltin
-60 kg
Muhammadrizo Ukimov
Oltin
-75 kg
Suhrob Rahmatullayev
Oltin
-80 kg
Abror Sharipov
Oltin
-85 kg
Sardorbek Bahromxo‘jayev
Oltin
-90 kg
Asadbek Sultanboyev
Kumush
+90 kg
Islom Salixov
Bronza
-70 kg
Saidxo‘ja Sadillaxo‘jayev
O‘zbekiston U-19 jamoasi o‘g‘il bolalar o‘rtasida o‘ynalgan 10 ta oltin medaldan yettitasini qo‘lga kiritdi. Qozog‘iston ikki vaznda, Koreya Respublikasi esa bitta vaznda chempionlikka erishdi.
Ikki jamoaning umumiy natijasi
Jakartadagi musobaqada o‘g‘il bolalar terma jamoalarimizning medallari quyidagicha taqsimlandi:
Yosh toifasi
Oltin
Kumush
Bronza
Jami
U-23
4
2
3
9
U-19
7
1
1
9
Umumiy
11
3
4
18
Ayniqsa, finallardagi yuqori samaradorlik e’tiborga loyiq: ikki jamoa vakillari hal qiluvchi janglarning aksariyatini g‘alaba bilan yakunladi.
20 mamlakat orasidagi katta g‘alaba
U-19 va U-23 yosh toifalaridagi Osiyo chempionati 3–16 iyul kunlari Indoneziya poytaxti Jakartada o‘tkazildi. Musobaqada 20 ta milliy federatsiyadan 329 nafar bokschi ishtirok etdi.
O‘zbekistonning har ikki o‘g‘il bolalar jamoasi umumjamoa hisobida birinchi bo‘lishi mamlakat boksining yaqin kelajagi uchun katta natijadir. Jakartada chempion bo‘lgan yosh sportchilar keyinchalik kattalar terma jamoasi, jahon chempionatlari va Olimpiya o‘yinlarida O‘zbekiston sharafini himoya qilishi kutilmoqda.
Sizningcha, Jakartada chempion bo‘lgan bokschilardan qaysi biri kelajakda Olimpiya oltinini qo‘lga kiritadi?
…