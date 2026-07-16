Moonshot AI sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga chiqmoqda: Kimi 3 modeli taqdim etiladi
Xitoyning Moonshot AI laboratoriyasi tomonidan ishlab chiqilayotgan yangi Kimi 3 modeli sunʼiy intellekt olamida haqiqiy burilish yasashi kutilmoqda. Ushbu model oʻz imkoniyatlari boʻyicha Anthropic kompaniyasining eng kuchli Opus 4.8 ishlanmasi bilan tenglashishi yoki hatto undan oʻzib ketishi taxmin qilinmoqda. Bu haqda Financial Times nashri oʻz manbalariga tayanib xabar berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Moonshot AI tomonidan avvalroq taqdim etilgan Kimi K2 modellari ochiq kodli (open-source) tizimlar bozorida yuqori baholangan edi. Ular turli benchmark testlarida yetakchi oʻrinlarni egallab, dunyoning eng ilgʻor modellari bilan raqobatlasha olishini isbotladi. Kutilayotgan Kimi 3 esa ushbu muvaffaqiyatni yanada mustahkamlab, OpenAI va Anthropic kabi yopiq tizimli gigantlar bilan oradagi farqni butunlay yoʻq qilishi aytilmoqda.
Xitoyning eng yirik ochiq vaznli modeliMaʼlumotlarga koʻra, Kimi 3 Xitoyda yaratilgan eng yirik ochiq vaznli sunʼiy intellekt modeli boʻladi. Uning parametrlar soni 2 trilliondan 3 trilliongacha yetishi kutilmoqda. Ushbu koʻrsatkich modelning maʼlumotlarni qayta ishlash va murakkab mantiqiy vazifalarni bajarish qobiliyati naqadar yuqori ekanligidan dalolat beradi. Yangi model yaqin kunlarda rasman eʼlon qilinishi rejalashtirilgan.
Kompaniyaning moliyaviy holati ham jadal oʻsib bormoqda. Moonshot AI ayni paytda yangi investitsiya raundini oʻtkazmoqda va uning natijasida startapning umumiy qiymati 31,5 milliard dollarga yetishi mumkin. Taqqoslash uchun, joriy yilning may oyida kompaniya 2 milliard dollar investitsiya jalb qilganida, uning bozor qiymati 20 milliard dollar deb baholangan edi.
Xavfsizlik va muqobil yechimlarHozirda texnologiya olamida OpenAI va Anthropic kabi kompaniyalarning qimmat va yopiq modellari atrofida bahslar kuchaymoqda. Koʻplab yirik korxonalar oʻz maxfiy maʼlumotlarini ChatGPT yoki Claude kabi platformalarga yuklashda ehtiyotkorlik choralarini koʻrishmoqda. Ular maʼlumotlar sizib chiqishi yoki kompaniyalar tomonidan oʻz modellarini oʻqitish uchun ishlatilishidan xavotirda.
Shu sababli, Moonshot, DeepSeek va Z.ai kabi kompaniyalarning ochiq kodli modellari korporativ mijozlar uchun jozibador muqobilga aylanmoqda. Bunday modellar arzonroq boʻlishi bilan birga, kompaniyalarga tizimni oʻz ehtiyojlariga moslashtirish va maʼlumotlar ustidan toʻliq nazoratni saqlab qolish imkonini beradi. Xitoy modellarining jahon miqyosidagi raqobatbardoshligi oshishi esa sunʼiy intellekt bozoridagi monopoliyaga chek qoʻyishi mumkin.
…