Moonshot AI sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga chiqmoqda: Kimi 3 modeli taqdim etiladi

·43·Texno
Moonshot AI sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga chiqmoqda: Kimi 3 modeli taqdim etiladi

Xitoyning Moonshot AI laboratoriyasi tomonidan ishlab chiqilayotgan yangi Kimi 3 modeli sunʼiy intellekt olamida haqiqiy burilish yasashi kutilmoqda. Ushbu model oʻz imkoniyatlari boʻyicha Anthropic kompaniyasining eng kuchli Opus 4.8 ishlanmasi bilan tenglashishi yoki hatto undan oʻzib ketishi taxmin qilinmoqda. Bu haqda Financial Times nashri oʻz manbalariga tayanib xabar berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Moonshot AI tomonidan avvalroq taqdim etilgan Kimi K2 modellari ochiq kodli (open-source) tizimlar bozorida yuqori baholangan edi. Ular turli benchmark testlarida yetakchi oʻrinlarni egallab, dunyoning eng ilgʻor modellari bilan raqobatlasha olishini isbotladi. Kutilayotgan Kimi 3 esa ushbu muvaffaqiyatni yanada mustahkamlab, OpenAI va Anthropic kabi yopiq tizimli gigantlar bilan oradagi farqni butunlay yoʻq qilishi aytilmoqda.

Xitoyning eng yirik ochiq vaznli modeli

Maʼlumotlarga koʻra, Kimi 3 Xitoyda yaratilgan eng yirik ochiq vaznli sunʼiy intellekt modeli boʻladi. Uning parametrlar soni 2 trilliondan 3 trilliongacha yetishi kutilmoqda. Ushbu koʻrsatkich modelning maʼlumotlarni qayta ishlash va murakkab mantiqiy vazifalarni bajarish qobiliyati naqadar yuqori ekanligidan dalolat beradi. Yangi model yaqin kunlarda rasman eʼlon qilinishi rejalashtirilgan.

Kompaniyaning moliyaviy holati ham jadal oʻsib bormoqda. Moonshot AI ayni paytda yangi investitsiya raundini oʻtkazmoqda va uning natijasida startapning umumiy qiymati 31,5 milliard dollarga yetishi mumkin. Taqqoslash uchun, joriy yilning may oyida kompaniya 2 milliard dollar investitsiya jalb qilganida, uning bozor qiymati 20 milliard dollar deb baholangan edi.

Xavfsizlik va muqobil yechimlar

Hozirda texnologiya olamida OpenAI va Anthropic kabi kompaniyalarning qimmat va yopiq modellari atrofida bahslar kuchaymoqda. Koʻplab yirik korxonalar oʻz maxfiy maʼlumotlarini ChatGPT yoki Claude kabi platformalarga yuklashda ehtiyotkorlik choralarini koʻrishmoqda. Ular maʼlumotlar sizib chiqishi yoki kompaniyalar tomonidan oʻz modellarini oʻqitish uchun ishlatilishidan xavotirda.

Shu sababli, Moonshot, DeepSeek va Z.ai kabi kompaniyalarning ochiq kodli modellari korporativ mijozlar uchun jozibador muqobilga aylanmoqda. Bunday modellar arzonroq boʻlishi bilan birga, kompaniyalarga tizimni oʻz ehtiyojlariga moslashtirish va maʼlumotlar ustidan toʻliq nazoratni saqlab qolish imkonini beradi. Xitoy modellarining jahon miqyosidagi raqobatbardoshligi oshishi esa sunʼiy intellekt bozoridagi monopoliyaga chek qoʻyishi mumkin.

Moonshot AISunʼiy IntellektKimi 3TexnologiyaXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2GIS sunʼiy intellekti endi yonilgʻi quyish shoxobchalarida benzin borligini aytib beradi2GIS sunʼiy intellekti endi yonilgʻi quyish shoxobchalarida benzin borligini aytib beradiBugun, 20:24Sheryl Sandberg avtomobillarni AI orqali tekshirish startapiga 10 million dollar tikdiSheryl Sandberg avtomobillarni AI orqali tekshirish startapiga 10 million dollar tikdiBugun, 20:23DeepMind sobiq tadqiqotchisi Elorian startapi uchun 300 million dollar baho oldiDeepMind sobiq tadqiqotchisi Elorian startapi uchun 300 million dollar baho oldiBugun, 20:20Nubia Navi X Ultra: Sunʼiy intellekt agentiga ega ilk smartfon taqdim etiladiNubia Navi X Ultra: Sunʼiy intellekt agentiga ega ilk smartfon taqdim etiladiBugun, 19:57AMI Labs rahbari Alexandre LeBrun: Nega biz AGI va superintellekt atamalaridan qochamiz?AMI Labs rahbari Alexandre LeBrun: Nega biz AGI va superintellekt atamalaridan qochamiz?Bugun, 19:57Starlink sunʼiy yoʻldoshlari yiliga 355 ming marta toʻqnashuvdan qochishga majbur boʻldiStarlink sunʼiy yoʻldoshlari yiliga 355 ming marta toʻqnashuvdan qochishga majbur boʻldiBugun, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi