Rodri Jahon chempionati finali oldidan: “Biz bu yerga faqat għalaba uchun kelganmiz”

·26·Sport
Rodri Jahon chempionati finali oldidan: “Biz bu yerga faqat għalaba uchun kelganmiz”

Ispaniya terma jamoasi sardori Rodri Hernandez Shimoliy Amerikada o‘tayotgan Jahon chempionati finali oldidan o‘z jamoadoshlarini jipslashishga va bor kuchini ishga solishga chaqirdi. Manchester Siti yarim himoyachisi “La Roja” o‘z tarixidagi ikkinchi marta mundial oltin medallari uchun kurashayotgan bir paytda, jamoaning asosiy maqsadi faqat chempionlik ekanini ta’kidladi. Nyu-Jersi shtatida bo‘lib o’tadigan Argentina terma jamoasiga qarshi hal qiluvchi bahs oldidan ispanlar lagerida jangovar kayfiyat hukmron. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Rodri turnir boshidanoq kiyinish xonasida yagona shiorni ilgari surib kelmoqda: “Men bu yerga Jahon kubogini yutish uchun kelganman”. Uning maydondagi yetakchiligi va Ispaniyaning ishonchli o‘yinlari jamoani finalga qadar yetaklab keldi. Biroq tajribali futbolchi hali asosiy ish bajarilmaganini va oldinda eng qiyin sinov kutayotganini yaxshi anglab turibdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, finalda g‘alaba qozonish oson kechmaydi.

“Agar kimdir bizni qiynalmasdan Jahon chempioni bo‘ladi deb o‘ylasa, u qattiq yanglishadi. Biz dunyoning eng kuchli jamoalariga qarshi o‘ynayapmiz, ammo tarkibimiz ushbu turnirda g‘alaba qozonish uchun yetarli darajada ulg‘ayganini ko‘rsatdi,” deya Rodri so‘zlaridan iqtibos keltirmoqda Marca nashri. U jamoaning turnir davomida ko‘rsatgan sabr-toqati va o‘sishi yakunda o‘z mevasini berishiga ishonch bildirdi.

MetLife stadionidagi tarixiy to‘qnashuv

Luis de la Fuente shogirdlari final o‘yini bo‘lib o‘tadigan Nyu-York hududiga yetib kelishdi. Periodico nashri xabariga ko‘ra, jamoaning Dallasdan parvozi kuchli momaqaldiroq tufayli bir necha soatga kechikkan. Shunga qaramay, futbolchilar tunda Newark aeroportiga qo‘nishdi va Monclairdagi bazaga joylashishdi. Yakshanba kuni MetLife Stadium o‘yingohida bo‘lib o‘tadigan bahs o‘ziga xos “Finalissima” maqomiga ega, chunki unda amaldagi Yevropa va Janubiy Amerika chempionlari to‘qnash keladi.

Rodri uchun ushbu final shaxsiy rekordlar nuqtayi nazaridan ham o“ta muhim. Agar Ispaniya g‘alaba qozonsa, u futbol tarixida Jahon chempionati, Yevropa chempionati, Chempionlar ligasi va “Oltin to‘p” (Ballon d'Or) sovrinlarining barchasiga ega chiqqan yettinchi futbolchiga aylanadi. Bu ro‘yxatda Zinedine Zidane va Lionel Messi kabi afsonaviy nomlar mavjud bo‘lib, Rodri ham ular qatoridan joy olishga yaqin turibdi.

Jamoa ichidagi muhit esa hayratlanarli darajada xotirjam. Mikel Oyarzabalning ta’kidlashicha, ortiqcha hayajon zarar keltirishi mumkin. “Men xuddi birinchi kundagidek xotirjamman. Biz finalga chiqishni tasavvur ham qilmagandik, lekin hozir bu yerda ekanimizdan faxrlanamiz,” deydi u. Yosh iqtidor egasi Pau Cubarsi ham final oldidan hayajonini jilovlay olganini va Nyu-Yorkdagi o‘yinni intizorlik bilan kutayotganini bildirdi.

Ispaniya jamoatchiligi o‘z terma jamoasidan 2010-yildan so‘ng ikkinchi chempionlik yulduzini kutmoqda. Argentina bilan bo‘ladigan o‘yin nafaqat kubok uchun kurash, balki ikki xil futbol maktabining o‘zaro hisob-kitobiga aylanadi. Goal.com ma’lumotlariga ko‘ra, har ikki jamoa ham finalga jiddiy yo‘qotishlarsiz yetib kelgan, bu esa muxlislarga haqiqiy futbol spektaklini va‘da qilmoqda.

IspaniyaRodriJahon ChempionatiArgentinaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdiTottenxem Lukas Bergvall boʻyicha Nottingem Forest taklifini rad etdiBugun, 18:57Liverpul Dominik Szoboszlai bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolashga yaqin turibdiLiverpul Dominik Szoboszlai bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolashga yaqin turibdiBugun, 18:50Tomas Tuxel bronza bahsi oldidan achchiq haqiqatni tan oldiTomas Tuxel bronza bahsi oldidan achchiq haqiqatni tan oldiBugun, 18:44JCH-2026da siyosiy janjal: FIFA Argentina terma jamoasini jazolaydiJCH-2026da siyosiy janjal: FIFA Argentina terma jamoasini jazolaydiBugun, 18:41«Barselona» Lautaro Martines transferiga qaytdi: ammo katta to‘siq bor«Barselona» Lautaro Martines transferiga qaytdi: ammo katta to‘siq borBugun, 18:33Messi Ispaniya bilan bo‘lib o‘tadigan final haqida ochiq gapirdiMessi Ispaniya bilan bo‘lib o‘tadigan final haqida ochiq gapirdiBugun, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi