Rodri Jahon chempionati finali oldidan: “Biz bu yerga faqat għalaba uchun kelganmiz”
Ispaniya terma jamoasi sardori Rodri Hernandez Shimoliy Amerikada o‘tayotgan Jahon chempionati finali oldidan o‘z jamoadoshlarini jipslashishga va bor kuchini ishga solishga chaqirdi. Manchester Siti yarim himoyachisi “La Roja” o‘z tarixidagi ikkinchi marta mundial oltin medallari uchun kurashayotgan bir paytda, jamoaning asosiy maqsadi faqat chempionlik ekanini ta’kidladi. Nyu-Jersi shtatida bo‘lib o’tadigan Argentina terma jamoasiga qarshi hal qiluvchi bahs oldidan ispanlar lagerida jangovar kayfiyat hukmron. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Rodri turnir boshidanoq kiyinish xonasida yagona shiorni ilgari surib kelmoqda: “Men bu yerga Jahon kubogini yutish uchun kelganman”. Uning maydondagi yetakchiligi va Ispaniyaning ishonchli o‘yinlari jamoani finalga qadar yetaklab keldi. Biroq tajribali futbolchi hali asosiy ish bajarilmaganini va oldinda eng qiyin sinov kutayotganini yaxshi anglab turibdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, finalda g‘alaba qozonish oson kechmaydi.
“Agar kimdir bizni qiynalmasdan Jahon chempioni bo‘ladi deb o‘ylasa, u qattiq yanglishadi. Biz dunyoning eng kuchli jamoalariga qarshi o‘ynayapmiz, ammo tarkibimiz ushbu turnirda g‘alaba qozonish uchun yetarli darajada ulg‘ayganini ko‘rsatdi,” deya Rodri so‘zlaridan iqtibos keltirmoqda Marca nashri. U jamoaning turnir davomida ko‘rsatgan sabr-toqati va o‘sishi yakunda o‘z mevasini berishiga ishonch bildirdi.
MetLife stadionidagi tarixiy to‘qnashuvLuis de la Fuente shogirdlari final o‘yini bo‘lib o‘tadigan Nyu-York hududiga yetib kelishdi. Periodico nashri xabariga ko‘ra, jamoaning Dallasdan parvozi kuchli momaqaldiroq tufayli bir necha soatga kechikkan. Shunga qaramay, futbolchilar tunda Newark aeroportiga qo‘nishdi va Monclairdagi bazaga joylashishdi. Yakshanba kuni MetLife Stadium o‘yingohida bo‘lib o‘tadigan bahs o‘ziga xos “Finalissima” maqomiga ega, chunki unda amaldagi Yevropa va Janubiy Amerika chempionlari to‘qnash keladi.
Rodri uchun ushbu final shaxsiy rekordlar nuqtayi nazaridan ham o“ta muhim. Agar Ispaniya g‘alaba qozonsa, u futbol tarixida Jahon chempionati, Yevropa chempionati, Chempionlar ligasi va “Oltin to‘p” (Ballon d'Or) sovrinlarining barchasiga ega chiqqan yettinchi futbolchiga aylanadi. Bu ro‘yxatda Zinedine Zidane va Lionel Messi kabi afsonaviy nomlar mavjud bo‘lib, Rodri ham ular qatoridan joy olishga yaqin turibdi.
Jamoa ichidagi muhit esa hayratlanarli darajada xotirjam. Mikel Oyarzabalning ta’kidlashicha, ortiqcha hayajon zarar keltirishi mumkin. “Men xuddi birinchi kundagidek xotirjamman. Biz finalga chiqishni tasavvur ham qilmagandik, lekin hozir bu yerda ekanimizdan faxrlanamiz,” deydi u. Yosh iqtidor egasi Pau Cubarsi ham final oldidan hayajonini jilovlay olganini va Nyu-Yorkdagi o‘yinni intizorlik bilan kutayotganini bildirdi.
Ispaniya jamoatchiligi o‘z terma jamoasidan 2010-yildan so‘ng ikkinchi chempionlik yulduzini kutmoqda. Argentina bilan bo‘ladigan o‘yin nafaqat kubok uchun kurash, balki ikki xil futbol maktabining o‘zaro hisob-kitobiga aylanadi. Goal.com ma’lumotlariga ko‘ra, har ikki jamoa ham finalga jiddiy yo‘qotishlarsiz yetib kelgan, bu esa muxlislarga haqiqiy futbol spektaklini va‘da qilmoqda.
…