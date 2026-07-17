Linus Torvalds va sunʼiy intellekt: Linux asoschisi tanqidchilarga keskin javob berdi
Linux operatsion tizimi asoschisi Linus Torvalds dasturlash jarayonida sunʼiy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanishga qarshi chiqayotgan hamjamiyat aʼzolariga nisbatan kutilmagan va keskin munosabat bildirdi. U loyihaning bosh boshqaruvchisi sifatida Linux hech qachon sunʼiy intellektga qarshi platformaga aylanmasligini qatʼiy taʼkidladi. Torvaldsning ushbu bayonoti ochiq kodli dasturiy taʼminot olamida katta muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dasturchilarning rasmiy yozishmalarida Torvalds SI vositalarini taqiqlashga urinayotganlarni loyihani tark etishga yoki oʻzlarining alohida tarmogʻini (fork) yaratishga chaqirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Linux rivojlanishdan toʻxtab qolmasligi kerak va zamonaviy texnologiyalardan voz kechish xato yoʻldir. "Agar sizga SI yoqmasa — marhamat, oʻz fork-versiyangizni yarating yoki shunchaki keting", deya taʼkidladi u.
Sunʼiy intellekt — shunchaki yangi asbobTorvalds sunʼiy intellektni dasturchi uchun navbatdagi ish quroli sifatida koʻrmoqda. Garchi bir yil avval u ushbu sohadagi shov-shuvlarning 90 foizini marketing deb atagan boʻlsa-da, bugungi kunda texnologiyaning amaliy foydasi yaqqol koʻzga tashlanayotganini tan oldi. Uning fikricha, ChatGPT kabi yirik til modellari hali mukammal emas va baʼzida xatolarni koʻpaytirishi mumkin, biroq ular kod ichidagi real kamchiliklarni topishda juda samarali yordam bermoqda.
Linux yadrosining barqaror tarmogʻi uchun masʼul boʻlgan Greg Kroah-Hartman ham Torvaldsning fikrini qoʻllab-quvvatladi. Uning kuzatishlariga koʻra, soʻnggi oylarda sunʼiy intellekt yordamida tayyorlangan xatolik hisobotlari va kod tahlillarining sifati sezilarli darajada oshgan. Bu esa loyihani takomillashtirish tezligini oshirishga xizmat qilmoqda.
Rust tilidagi Linux va kutilmagan javobTorvaldsning bayonotidan bir necha kun oʻtib, internetda oʻziga xos ramziy loyiha paydo boʻldi. Pekin universiteti talabasi Poseidon taxallusi ostida Linux 0.11 yadrosini toʻliq Rust dasturlash tilida qayta yozib chiqdi. Qizigʻi shundaki, 1991-yilda chiqarilgan ushbu tarixiy yadro versiyasini qayta yaratishda ham sunʼiy intellekt yordamidan foydalanilgani maʼlum boʻldi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha 47 mingdan ortiq kod satrini oʻz ichiga oladi. Shundan 15 ming satri bevosita yadroga tegishli boʻlsa, qolgani oʻsha davrdagi kutubxonalar va utilitalardir. Loyiha muallifi nafaqat kodni koʻchirgan, balki butun boshli ilk Linux tizimini Rust tilida qayta jonlantirgan. Bu tajriba hamjamiyatda turlicha qabul qilindi: baʼzilar buni vaqtni bekorga sarflash deb atasa, boshqalar taʼlimiy jihatdan juda foydali deb baholadi.
Oʻzbekistonlik dasturchilar va IT-mutaxassislar uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki Linux yadrosiga Rust tilining integratsiyasi va SI vositalarining kirib kelishi global tendensiya hisoblanadi. Torvaldsning qatʼiyati shuni koʻrsatadiki, hatto eng konservativ hisoblangan tizimlar ham texnologik inqilobdan chetda qolishni istamaydi. 35 yil avval Linus Torvalds Linuxni "shunchaki qiziqish uchun" (Just for Fun) yaratgan edi, bugun esa yangi avlod buni SI va Rust yordamida takrorlamoqda.
…