Linus Torvalds va sunʼiy intellekt: Linux asoschisi tanqidchilarga keskin javob berdi

·21·Texno
Linus Torvalds va sunʼiy intellekt: Linux asoschisi tanqidchilarga keskin javob berdi

Linux operatsion tizimi asoschisi Linus Torvalds dasturlash jarayonida sunʼiy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanishga qarshi chiqayotgan hamjamiyat aʼzolariga nisbatan kutilmagan va keskin munosabat bildirdi. U loyihaning bosh boshqaruvchisi sifatida Linux hech qachon sunʼiy intellektga qarshi platformaga aylanmasligini qatʼiy taʼkidladi. Torvaldsning ushbu bayonoti ochiq kodli dasturiy taʼminot olamida katta muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dasturchilarning rasmiy yozishmalarida Torvalds SI vositalarini taqiqlashga urinayotganlarni loyihani tark etishga yoki oʻzlarining alohida tarmogʻini (fork) yaratishga chaqirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Linux rivojlanishdan toʻxtab qolmasligi kerak va zamonaviy texnologiyalardan voz kechish xato yoʻldir. "Agar sizga SI yoqmasa — marhamat, oʻz fork-versiyangizni yarating yoki shunchaki keting", deya taʼkidladi u.

Sunʼiy intellekt — shunchaki yangi asbob

Torvalds sunʼiy intellektni dasturchi uchun navbatdagi ish quroli sifatida koʻrmoqda. Garchi bir yil avval u ushbu sohadagi shov-shuvlarning 90 foizini marketing deb atagan boʻlsa-da, bugungi kunda texnologiyaning amaliy foydasi yaqqol koʻzga tashlanayotganini tan oldi. Uning fikricha, ChatGPT kabi yirik til modellari hali mukammal emas va baʼzida xatolarni koʻpaytirishi mumkin, biroq ular kod ichidagi real kamchiliklarni topishda juda samarali yordam bermoqda.

Linux yadrosining barqaror tarmogʻi uchun masʼul boʻlgan Greg Kroah-Hartman ham Torvaldsning fikrini qoʻllab-quvvatladi. Uning kuzatishlariga koʻra, soʻnggi oylarda sunʼiy intellekt yordamida tayyorlangan xatolik hisobotlari va kod tahlillarining sifati sezilarli darajada oshgan. Bu esa loyihani takomillashtirish tezligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Rust tilidagi Linux va kutilmagan javob

Torvaldsning bayonotidan bir necha kun oʻtib, internetda oʻziga xos ramziy loyiha paydo boʻldi. Pekin universiteti talabasi Poseidon taxallusi ostida Linux 0.11 yadrosini toʻliq Rust dasturlash tilida qayta yozib chiqdi. Qizigʻi shundaki, 1991-yilda chiqarilgan ushbu tarixiy yadro versiyasini qayta yaratishda ham sunʼiy intellekt yordamidan foydalanilgani maʼlum boʻldi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha 47 mingdan ortiq kod satrini oʻz ichiga oladi. Shundan 15 ming satri bevosita yadroga tegishli boʻlsa, qolgani oʻsha davrdagi kutubxonalar va utilitalardir. Loyiha muallifi nafaqat kodni koʻchirgan, balki butun boshli ilk Linux tizimini Rust tilida qayta jonlantirgan. Bu tajriba hamjamiyatda turlicha qabul qilindi: baʼzilar buni vaqtni bekorga sarflash deb atasa, boshqalar taʼlimiy jihatdan juda foydali deb baholadi.

Oʻzbekistonlik dasturchilar va IT-mutaxassislar uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki Linux yadrosiga Rust tilining integratsiyasi va SI vositalarining kirib kelishi global tendensiya hisoblanadi. Torvaldsning qatʼiyati shuni koʻrsatadiki, hatto eng konservativ hisoblangan tizimlar ham texnologik inqilobdan chetda qolishni istamaydi. 35 yil avval Linus Torvalds Linuxni "shunchaki qiziqish uchun" (Just for Fun) yaratgan edi, bugun esa yangi avlod buni SI va Rust yordamida takrorlamoqda.

LinuxLinus TorvaldsRustSunʼiy IntellektDasturlash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask va Sem Altman oʻrtasidagi nizo: Koinotdagi maʼlumotlar markazi loyihasi realmiIlon Mask va Sem Altman oʻrtasidagi nizo: Koinotdagi maʼlumotlar markazi loyihasi realmiBugun, 21:24Steam platformasidagi soxta oʻyinlar orqali kriptovalyuta oʻgʻirlagan shaxs qoʻlga olindiSteam platformasidagi soxta oʻyinlar orqali kriptovalyuta oʻgʻirlagan shaxs qoʻlga olindiBugun, 21:21Bolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqdaBolalar xavfsizligi uchun maxsus smartfonlar: Texnologiya gigantlari ota-onalarga yordam bermoqdaBugun, 21:20Patreon sunʼiy intellekt botlariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Endi ruxsat soʻralmaydiPatreon sunʼiy intellekt botlariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Endi ruxsat soʻralmaydiBugun, 20:24Amazon tizimidagi xatolik: AWS foydalanuvchilariga milliardlab dollar qarz yozildiAmazon tizimidagi xatolik: AWS foydalanuvchilariga milliardlab dollar qarz yozildiBugun, 20:22Tesla elektromobillaridagi eng chidamli akkumulyator nomi ma’lum bo‘ldiTesla elektromobillaridagi eng chidamli akkumulyator nomi ma’lum bo‘ldiBugun, 20:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi