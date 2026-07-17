Messi yetakchi, ammo reytingdagi eng katta sakrashni boshqa yulduz qildi

·37·Sport
Messi yetakchi, ammo reytingdagi eng katta sakrashni boshqa yulduz qildi

2026 yilgi Jahon chempionati hal qiluvchi bosqichga yaqinlashar ekan, turnirning eng yaxshi futbolchilari reytingida muhim o‘zgarishlar yuz berdi. Lionel Messi hamon peshqadam, biroq yarimfinallardan keyin eng katta o‘sishni Ispaniya yetakchilaridan biri qayd etdi.

The Athletic nashri Jahon chempionatida ishtirok etayotgan futbolchilarning yangilangan reytingini e’lon qildi.

Messi birinchi o‘rinni saqlab qoldi

Argentina milliy jamoasi hujumchisi Lionel Messi yarimfinal uchrashuvlaridan keyin ham reytingning birinchi pog‘onasida qoldi.

Fransiya terma jamoasi forvardi Kilian Mbappe ham o‘z o‘rnini saqlab, ikkinchi bo‘ldi. Kuchli uchlikni esa Ispaniya yarimhimoyachisi Rodri yakunladi.

Rodri 15 pog‘ona yuqoriladi

Yangilangan reytingdagi eng katta o‘zgarish Rodri bilan bog‘liq bo‘ldi.

Ispaniyalik futbolchi avvalgi ro‘yxatga nisbatan 15 pog‘ona ko‘tarilib, uchinchi o‘rinni egalladi. Uning turnirning hal qiluvchi bosqichlaridagi o‘yini reytingdagi bunday keskin o‘sishga sabab bo‘lgan.

Shuningdek, Ispaniya vakillari Pau Kubarsi hamda Emerik Laport ham uchtadan pog‘ona yuqorilagan.

Angliya futbolchilari reytingda pasaydi

Angliya milliy jamoasining Argentinaga qarshi yarimfinaldagi mag‘lubiyati jamoa futbolchilarining o‘rniga ham ta’sir qildi.

Jud Bellinghem va Harri Keyn bittadan pog‘ona pastladi. Fransiya vakillari Usmon Dembele va Maykl Olise esa uchtadan o‘rin yo‘qotdi.

Jahon chempionatining eng yaxshi 10 futbolchisi

The Athletic tuzgan yangilangan reyting quyidagicha:

  1. Lionel Messi — Argentina, o‘z o‘rnini saqlab qoldi;

  2. Kilian Mbappe — Fransiya, o‘z o‘rnini saqlab qoldi;

  3. Rodri — Ispaniya, 15 pog‘ona yuqoriladi;

  4. Jud Bellinghem — Angliya, 1 pog‘ona pastladi;

  5. Harri Keyn — Angliya, 1 pog‘ona pastladi;

  6. Erling Holand — Norvegiya, 1 pog‘ona pastladi;

  7. Emerik Laport — Ispaniya, 3 pog‘ona yuqoriladi;

  8. Pau Kubarsi — Ispaniya, 3 pog‘ona yuqoriladi;

  9. Maykl Olise — Fransiya, 3 pog‘ona pastladi;

  10. Usmon Dembele — Fransiya, 3 pog‘ona pastladi.

Final reytingni o‘zgartirishi mumkin

Turnirning so‘nggi uchrashuvlari hali oldinda. Shu bois final va uchinchi o‘rin uchun bahsdan keyin reytingda yana o‘zgarishlar bo‘lishi mumkin.

Ayniqsa, Messi, Mbappe va Rodrining hal qiluvchi o‘yinlardagi ishtiroki turnirning eng yaxshi futbolchisi nomini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi yana Angliyani toʻxtatdi: 2026-yilgi Jahon chempionatidagi alamli magʻlubiyatLionel Messi yana Angliyani toʻxtatdi: 2026-yilgi Jahon chempionatidagi alamli magʻlubiyatBugun, 14:57«Paxtakor» va «Navbahor» bugun tarixiy o‘yinga chiqadi«Paxtakor» va «Navbahor» bugun tarixiy o‘yinga chiqadiBugun, 14:43PSJ Michael Olise poygasidan chiqdi: Real Madrid asosiy daʼvogarga aylandiPSJ Michael Olise poygasidan chiqdi: Real Madrid asosiy daʼvogarga aylandiBugun, 14:36Arsenal ayollar jamoasi Real Madrid rekordchisi Misa Rodriguezni oʻz safiga qoʻshib olmoqdaArsenal ayollar jamoasi Real Madrid rekordchisi Misa Rodriguezni oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 14:20Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi sardori boʻlishga munosibmi?Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi sardori boʻlishga munosibmi?Bugun, 14:10Tuxelning bir qarori Angliya futbolchilarini hayratga soldi...Tuxelning bir qarori Angliya futbolchilarini hayratga soldi...Bugun, 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi