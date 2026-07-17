Messi yetakchi, ammo reytingdagi eng katta sakrashni boshqa yulduz qildi
2026 yilgi Jahon chempionati hal qiluvchi bosqichga yaqinlashar ekan, turnirning eng yaxshi futbolchilari reytingida muhim o‘zgarishlar yuz berdi. Lionel Messi hamon peshqadam, biroq yarimfinallardan keyin eng katta o‘sishni Ispaniya yetakchilaridan biri qayd etdi.
The Athletic nashri Jahon chempionatida ishtirok etayotgan futbolchilarning yangilangan reytingini e’lon qildi.
Messi birinchi o‘rinni saqlab qoldi
Argentina milliy jamoasi hujumchisi Lionel Messi yarimfinal uchrashuvlaridan keyin ham reytingning birinchi pog‘onasida qoldi.
Fransiya terma jamoasi forvardi Kilian Mbappe ham o‘z o‘rnini saqlab, ikkinchi bo‘ldi. Kuchli uchlikni esa Ispaniya yarimhimoyachisi Rodri yakunladi.
Rodri 15 pog‘ona yuqoriladi
Yangilangan reytingdagi eng katta o‘zgarish Rodri bilan bog‘liq bo‘ldi.
Ispaniyalik futbolchi avvalgi ro‘yxatga nisbatan 15 pog‘ona ko‘tarilib, uchinchi o‘rinni egalladi. Uning turnirning hal qiluvchi bosqichlaridagi o‘yini reytingdagi bunday keskin o‘sishga sabab bo‘lgan.
Shuningdek, Ispaniya vakillari Pau Kubarsi hamda Emerik Laport ham uchtadan pog‘ona yuqorilagan.
Angliya futbolchilari reytingda pasaydi
Angliya milliy jamoasining Argentinaga qarshi yarimfinaldagi mag‘lubiyati jamoa futbolchilarining o‘rniga ham ta’sir qildi.
Jud Bellinghem va Harri Keyn bittadan pog‘ona pastladi. Fransiya vakillari Usmon Dembele va Maykl Olise esa uchtadan o‘rin yo‘qotdi.
Jahon chempionatining eng yaxshi 10 futbolchisi
The Athletic tuzgan yangilangan reyting quyidagicha:
Lionel Messi — Argentina, o‘z o‘rnini saqlab qoldi;
Kilian Mbappe — Fransiya, o‘z o‘rnini saqlab qoldi;
Rodri — Ispaniya, 15 pog‘ona yuqoriladi;
Jud Bellinghem — Angliya, 1 pog‘ona pastladi;
Harri Keyn — Angliya, 1 pog‘ona pastladi;
Erling Holand — Norvegiya, 1 pog‘ona pastladi;
Emerik Laport — Ispaniya, 3 pog‘ona yuqoriladi;
Pau Kubarsi — Ispaniya, 3 pog‘ona yuqoriladi;
Maykl Olise — Fransiya, 3 pog‘ona pastladi;
Usmon Dembele — Fransiya, 3 pog‘ona pastladi.
Final reytingni o‘zgartirishi mumkin
Turnirning so‘nggi uchrashuvlari hali oldinda. Shu bois final va uchinchi o‘rin uchun bahsdan keyin reytingda yana o‘zgarishlar bo‘lishi mumkin.
Ayniqsa, Messi, Mbappe va Rodrining hal qiluvchi o‘yinlardagi ishtiroki turnirning eng yaxshi futbolchisi nomini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.
…