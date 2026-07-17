PSJ Michael Olise poygasidan chiqdi: Real Madrid asosiy daʼvogarga aylandi

·24·Sport
PSJ Michael Olise poygasidan chiqdi: Real Madrid asosiy daʼvogarga aylandi

Fransiyaning Pari Sen-Jermen klubi Myunxenning Bavariya jamoasi yulduzi Michael Olise uchun kurashni toʻxtatishga qaror qildi. Parijliklar rahbariyati futbolchi uchun soʻralayotgan astronomik summani toʻlash niyatida emas. Bu qaror Madridning Real Madrid klubi uchun yoʻlni ochiq qoldirdi, chunki futbolchining oʻzi ham faoliyatini aynan Ispaniya poytaxtida davom ettirishni orzu qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Foot01 nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, PSJ sport direktori Luis Campos va prezident Nasser Al-Khelaifi transfer siyosatida yangi, barqarorroq modelga oʻtishni rejalashtirmoqda. Bavariya oʻz yetakchisi uchun kamida 200 million yevro talab qilmoqda. Parijliklar esa Neymar va Lionel Messi davridagi kabi katta mablagʻlarni havoga sovurish niyatida emas. Klub mutasaddilari "tayyor yulduzni sotib olgandan koʻra, yangi Oliselarni kashf etgan maʼqul" degan tamoyilga amal qilishmoqda.

Real Madridning yangi "Galaktiko" loyihasi

Real Madrid prezidenti Florentino Perez London tugʻilgan ushbu iqtidorli hujumchini jamoaning kelajakdagi "Galaktiko"si sifatida koʻrmoqda. Taxminlarga koʻra, Olisening kelishi Kylian Mbappe va Vinicius Junior kabi yulduzlarning salohiyatini yanada toʻliqroq ochib berishga xizmat qiladi. L'Equipe nashrining yozishicha, Michael Olise allaqachon Fransiya terma jamoasidagi sheriklari Kylian Mbappe va Aurelien Tchouameni bilan bogʻlanib, Madriddagi hayot va klubdagi muhit haqida soʻrab-surishtirgan.

Oʻtgan mavsumda Olise Germaniya chempionatida fenomenal natija qayd etdi — u oʻz hisobiga 22 ta gol va 31 ta samarali uzatmani yozdirib qoʻydi. Bunday koʻrsatkichlar uni Yevropaning eng talabgir futbolchilaridan biriga aylantirdi. Biroq PSJ moliyaviy feyr-pley qoidalariga rioya qilish va maoshlar fondini nazoratda ushlab turish uchun bu transferdan voz kechishni afzal koʻrdi. Maʼlum boʻlishicha, futbolchining yillik maoshi 20 million yevrodan oshishi kutilmoqda.

Parijliklarning yangi nishonlari

PSJ endilikda eʼtiborini ichki bozorga va rivojlanayotgan yosh iqtidorlarga qaratadi. Luis Enrique boshchiligidagi murabbiylar shtabi Maghnes Akliouche va Oumar Diomande kabi futbolchilarni kuzatuv ostiga olgan. Bu strategiya klubning moliyaviy barqarorligini taʼminlash va kelajak uchun poydevor yaratishga qaratilgan.

Real Madrid esa moliyaviy jihatdan ancha baquvvat holatda. Yaqinda klub rekord darajadagi 1,161 milliard yevro daromad koʻrganini eʼlon qildi. Shunga qaramay, Olise transferini amalga oshirish uchun Madrid klubi baʼzi yetakchilarini sotishiga toʻgʻri kelishi mumkin. Xususan, shartnomasi yakunlanib borayotgan Vinicius Juniorning kelajagi soʻroq ostida qolmoqda. Agar braziliyalik yulduz bilan yangi kelishuvga erishilmasa, u Olise transferini moliyalashtirish uchun sotib yuborilishi ehtimoldan xoli emas.

Real MadridPSJMichael OliseBavariyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joan Laporta: Messi — oʻtmish, Lamine Yamal esa — kelajakJoan Laporta: Messi — oʻtmish, Lamine Yamal esa — kelajakBugun, 15:19Lionel Messi yana Angliyani toʻxtatdi: 2026-yilgi Jahon chempionatidagi alamli magʻlubiyatLionel Messi yana Angliyani toʻxtatdi: 2026-yilgi Jahon chempionatidagi alamli magʻlubiyatBugun, 14:57«Paxtakor» va «Navbahor» bugun tarixiy o‘yinga chiqadi«Paxtakor» va «Navbahor» bugun tarixiy o‘yinga chiqadiBugun, 14:43Messi yetakchi, ammo reytingdagi eng katta sakrashni boshqa yulduz qildiMessi yetakchi, ammo reytingdagi eng katta sakrashni boshqa yulduz qildiBugun, 14:36Arsenal ayollar jamoasi Real Madrid rekordchisi Misa Rodriguezni oʻz safiga qoʻshib olmoqdaArsenal ayollar jamoasi Real Madrid rekordchisi Misa Rodriguezni oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 14:20Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi sardori boʻlishga munosibmi?Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi sardori boʻlishga munosibmi?Bugun, 14:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi