PSJ Michael Olise poygasidan chiqdi: Real Madrid asosiy daʼvogarga aylandi
Fransiyaning Pari Sen-Jermen klubi Myunxenning Bavariya jamoasi yulduzi Michael Olise uchun kurashni toʻxtatishga qaror qildi. Parijliklar rahbariyati futbolchi uchun soʻralayotgan astronomik summani toʻlash niyatida emas. Bu qaror Madridning Real Madrid klubi uchun yoʻlni ochiq qoldirdi, chunki futbolchining oʻzi ham faoliyatini aynan Ispaniya poytaxtida davom ettirishni orzu qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Foot01 nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, PSJ sport direktori Luis Campos va prezident Nasser Al-Khelaifi transfer siyosatida yangi, barqarorroq modelga oʻtishni rejalashtirmoqda. Bavariya oʻz yetakchisi uchun kamida 200 million yevro talab qilmoqda. Parijliklar esa Neymar va Lionel Messi davridagi kabi katta mablagʻlarni havoga sovurish niyatida emas. Klub mutasaddilari "tayyor yulduzni sotib olgandan koʻra, yangi Oliselarni kashf etgan maʼqul" degan tamoyilga amal qilishmoqda.
Real Madridning yangi "Galaktiko" loyihasiReal Madrid prezidenti Florentino Perez London tugʻilgan ushbu iqtidorli hujumchini jamoaning kelajakdagi "Galaktiko"si sifatida koʻrmoqda. Taxminlarga koʻra, Olisening kelishi Kylian Mbappe va Vinicius Junior kabi yulduzlarning salohiyatini yanada toʻliqroq ochib berishga xizmat qiladi. L'Equipe nashrining yozishicha, Michael Olise allaqachon Fransiya terma jamoasidagi sheriklari Kylian Mbappe va Aurelien Tchouameni bilan bogʻlanib, Madriddagi hayot va klubdagi muhit haqida soʻrab-surishtirgan.
Oʻtgan mavsumda Olise Germaniya chempionatida fenomenal natija qayd etdi — u oʻz hisobiga 22 ta gol va 31 ta samarali uzatmani yozdirib qoʻydi. Bunday koʻrsatkichlar uni Yevropaning eng talabgir futbolchilaridan biriga aylantirdi. Biroq PSJ moliyaviy feyr-pley qoidalariga rioya qilish va maoshlar fondini nazoratda ushlab turish uchun bu transferdan voz kechishni afzal koʻrdi. Maʼlum boʻlishicha, futbolchining yillik maoshi 20 million yevrodan oshishi kutilmoqda.
Parijliklarning yangi nishonlariPSJ endilikda eʼtiborini ichki bozorga va rivojlanayotgan yosh iqtidorlarga qaratadi. Luis Enrique boshchiligidagi murabbiylar shtabi Maghnes Akliouche va Oumar Diomande kabi futbolchilarni kuzatuv ostiga olgan. Bu strategiya klubning moliyaviy barqarorligini taʼminlash va kelajak uchun poydevor yaratishga qaratilgan.
Real Madrid esa moliyaviy jihatdan ancha baquvvat holatda. Yaqinda klub rekord darajadagi 1,161 milliard yevro daromad koʻrganini eʼlon qildi. Shunga qaramay, Olise transferini amalga oshirish uchun Madrid klubi baʼzi yetakchilarini sotishiga toʻgʻri kelishi mumkin. Xususan, shartnomasi yakunlanib borayotgan Vinicius Juniorning kelajagi soʻroq ostida qolmoqda. Agar braziliyalik yulduz bilan yangi kelishuvga erishilmasa, u Olise transferini moliyalashtirish uchun sotib yuborilishi ehtimoldan xoli emas.
…