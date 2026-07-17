AQSHda qo‘lga olingan o‘zbekistonlik trak haydovchisi ozodlikka chiqdi

·39·Dunyo
AQSHda qo‘lga olingan o‘zbekistonlik trak haydovchisi ozodlikka chiqdi

AQSHda yo‘l-transport hodisasi ortidan qo‘lga olingan o‘zbekistonlik trak haydovchisi sud qarori bilan garov evaziga ozod qilindi. Uning ishtirokida sodir bo‘lgan halokat oqibatida 21 yoshli kollej futbolchisi vafot etgan edi.

Gap 42 yoshli O‘zbekiston fuqarosi Behzod Asrorov haqida ketmoqda. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, u hodisadan keyin yuk avtomobilidagi videoregistratorni cho‘ntagiga solib qo‘ygan. Shu bois unga ashyoviy dalillarni yashirish yoki yo‘q qilishga urinish bilan bog‘liq ayblov ham qo‘yilgan.

Ma’lum bo‘lishicha, Asrorov trak haydash uchun zarur litsenziyaga ega bo‘lgan. Biroq u ingliz tilini bilmagani sababli politsiya xodimlari bilan Google Translate orqali muloqot qilgan. 10 iyul kuni o‘tgan sud majlisida u tarjimon yordamida ishtirok etdi. Sud uning oyog‘iga elektron nazorat qurilmasini taqish sharti bilan garov evaziga ozod qilishga qaror qildi.

Haydovchining advokati so‘zlariga ko‘ra, Asrorov bir yilga yaqin vaqtdan beri AQSHda yuk tashish kompaniyalaridan birida mehnat qilib kelgan. Kompaniya nomi ochiqlanmagan.

Prokuratura ma’lum qilishicha, toksikologik ekspertiza natijalari tayyor bo‘lgach, unga nisbatan qo‘shimcha ayblovlar ham e’lon qilinishi mumkin.

Halokat qurboni 21 yoshli Tobias Forsayt bo‘lib, u UMass Lowell kolleji futbol jamoasi a’zosi edi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Behzod Asrorov 2024 yilda grin-karta dasturi orqali AQSHga ko‘chib borgan.

Mazkur voqeadan keyin AQSHda trak haydovchilariga litsenziya berish tartibini qayta ko‘rib chiqish bo‘yicha bahslar yana avj oldi. AQSH transport vaziri Shon Daffi ingliz tilini bilmaydigan haydovchilarga yuk mashinalarini boshqarishga ruxsat bermaslik kerakligini ta’kidladi.

Prezident Donald Tramp ham ushbu hodisaga munosabat bildirib, yuk tashish sohasida amerikalik mutaxassislarga ustuvorlik berish zarurligini qayd etdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp xorijlik trak haydovchilari bo‘yicha keskin qarorini e’lon qildiTramp xorijlik trak haydovchilari bo‘yicha keskin qarorini e’lon qildiBugun, 14:44Nyu-Yorkni tutun qopladi: JCH finali o‘tkaziladimi?Nyu-Yorkni tutun qopladi: JCH finali o‘tkaziladimi?Bugun, 14:31Olimlar Yerga o‘xshash sayyorada hayot uchun muhim izni topdiOlimlar Yerga o‘xshash sayyorada hayot uchun muhim izni topdiBugun, 14:17Rossiyada benzin navbatida ikki kishi vafot etdiRossiyada benzin navbatida ikki kishi vafot etdiBugun, 13:26Qarishni yengishga intilgan millionerda davolab bo‘lmaydigan kasallik aniqlandiQarishni yengishga intilgan millionerda davolab bo‘lmaydigan kasallik aniqlandiBugun, 12:43Kanadada yuk poyezdi alangalar qurshovida qoldiKanadada yuk poyezdi alangalar qurshovida qoldiBugun, 11:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi