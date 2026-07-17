Huawei sunʼiy intellekt uchun Atlas 950 SuperPoD superkompyuterini taqdim etdi

·22·Texno
Huawei sunʼiy intellekt uchun Atlas 950 SuperPoD superkompyuterini taqdim etdi

Xitoyning texnologik giganti Huawei sunʼiy intellekt (AI) tizimlarini oʻqitish va ulardan foydalanish uchun moʻljallangan yangi avlod Atlas 950 SuperPoD superkompyuterini rasman eʼlon qildi. Ushbu tizim sohadagi eng yirik va eng kuchli hisoblash platformalaridan biri boʻlib, u yirik til modellarini (LLM) yaratish jarayonini tubdan tezlashtirishga xizmat qiladi. Yangi qurilma nafaqat quvvati, balki xotira hajmi boʻyicha ham jahon bozoridagi asosiy raqobatchilarini ortda qoldirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

SuperPoD texnologiyasi minglab neyron protsessorlarni (NPU) yagona mantiqiy blokga birlashtirish imkonini beradi. Bu esa sunʼiy intellekt modellarini oʻqitishda yuqori samaradorlikni taʼminlaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Atlas 950 tizimi terabayt darajasidagi oʻtkazuvchanlik qobiliyatiga va atigi 3 mikrosekundlik oʻta past kechikish koʻrsatkichiga ega. Bu koʻrsatkichlar maʼlumotlar oqimini uzilishlarsiz va chaqmoq tezligida qayta ishlash imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va NVIDIA bilan raqobat

Atlas 950 SuperPoD oʻz tarkibiga 1024 ta Ascend chiplarini oladi va umumiy hisobda 8192 tagacha neyron bloklarini birlashtirishi mumkin. Bunday ulkan quvvat trillionlab parametrlarga ega boʻlgan koʻp bosqichli sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish va ularni amaliyotga tatbiq etish (inference) uchun yetarli hisoblanadi. Huawei muhandislari ushbu klaster uchun maxsus Lingqu protokoli va modernizatsiya qilingan SuperPoD arxitekturasidan foydalanishgan.

Eng qiziqarli jihati shundaki, Huawei oʻz mahsulotini NVIDIA kompaniyasining Rubin Ultra arxitekturasiga asoslangan NVL144 server stoykasi bilan solishtirmoqda. Xitoy kompaniyasi bayonotiga koʻra, Atlas 950 SuperPoD hisoblash quvvati boʻyicha NVIDIA NVL144 tizimidan 6,7 baravar, xotira hajmi boʻyicha esa 15 baravar ustunroqdir. Bu koʻrsatkichlar Huawei kompaniyasining global yarimoʻtkazgichlar bozoridagi ambitsiyalari naqadar jiddiy ekanini koʻrsatadi.

Superkompyuterning umumiy xotira hajmi 256 terabaytni tashkil etadi. Hisoblash quvvati boʻyicha Atlas 950 quyidagi koʻrsatkichlarni namoyish etadi:

  • FP8 formatida 1 EFLOPS hisoblash quvvati;
  • FP4 formatida 2 EFLOPS hisoblash quvvati;
  • 256 TB birlashtirilgan yuqori tezlikdagi xotira;
  • Lingqu protokoli orqali minimal kechikish va maksimal oʻtkazuvchanlik.
Ushbu yangilik Oʻzbekiston kabi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirayotgan davlatlar uchun ham dolzarbdir. Mamlakatimizda sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etish va davlat xizmatlarini raqamlashtirish jarayonida bunday yuqori quvvatli tizimlar infratuzilmaning asosiy boʻgʻiniga aylanishi mumkin. Huawei kompaniyasining ushbu yutugʻi AI sohasidagi monopoliyani kamaytirib, bozorga yangi texnologik yechimlar kirib kelishiga yoʻl ochadi.

Xulosa qilib aytganda, Atlas 950 SuperPoD nafaqat texnik koʻrsatkichlari, balki dasturiy taʼminoti bilan ham ajralib turadi. Huawei oʻzining yopiq ekotizimini yaratish orqali tashqi cheklovlarga qaramasdan, yuqori texnologiyali qurilmalar ishlab chiqarishda davom etmoqda. Bu esa yaqin yillarda sunʼiy intellekt poygasida kuchlar nisbati oʻzgarishi mumkinligidan dalolat beradi.

HuaweiAtlas 950Sunʼiy IntellektSuperkompyuterNVIDIA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX dunyodagi eng yirik raketa uchun yangi kosmodrom qurilishini tezlashtirdiSpaceX dunyodagi eng yirik raketa uchun yangi kosmodrom qurilishini tezlashtirdiBugun, 18:22Geely dunyodagi ilk 16-v-1 elektr uzatmasini taqdim etdi: Rekord darajadagi samaradorlikGeely dunyodagi ilk 16-v-1 elektr uzatmasini taqdim etdi: Rekord darajadagi samaradorlikBugun, 17:28Sunʼiy intellekt bozorida yangi davr: General Compute 400 million dollar investitsiya oldiSunʼiy intellekt bozorida yangi davr: General Compute 400 million dollar investitsiya oldiBugun, 17:24Akrobatik harakatlari bilan hayratga solgan robot taqdim etildi (video)Akrobatik harakatlari bilan hayratga solgan robot taqdim etildi (video)Bugun, 16:52Huawei buklama smartfonlar bozorida rekord oʻrnatdi: Pura X seriyasi kutilganidan oʻzib ketdiHuawei buklama smartfonlar bozorida rekord oʻrnatdi: Pura X seriyasi kutilganidan oʻzib ketdiBugun, 16:50Yolg‘iz insonlar uchun mo‘ljallangan gumanoid robotlar sotuvga tayyorlanmoqdaYolg‘iz insonlar uchun mo‘ljallangan gumanoid robotlar sotuvga tayyorlanmoqdaBugun, 16:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi