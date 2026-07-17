Huawei sunʼiy intellekt uchun Atlas 950 SuperPoD superkompyuterini taqdim etdi
Xitoyning texnologik giganti Huawei sunʼiy intellekt (AI) tizimlarini oʻqitish va ulardan foydalanish uchun moʻljallangan yangi avlod Atlas 950 SuperPoD superkompyuterini rasman eʼlon qildi. Ushbu tizim sohadagi eng yirik va eng kuchli hisoblash platformalaridan biri boʻlib, u yirik til modellarini (LLM) yaratish jarayonini tubdan tezlashtirishga xizmat qiladi. Yangi qurilma nafaqat quvvati, balki xotira hajmi boʻyicha ham jahon bozoridagi asosiy raqobatchilarini ortda qoldirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
SuperPoD texnologiyasi minglab neyron protsessorlarni (NPU) yagona mantiqiy blokga birlashtirish imkonini beradi. Bu esa sunʼiy intellekt modellarini oʻqitishda yuqori samaradorlikni taʼminlaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Atlas 950 tizimi terabayt darajasidagi oʻtkazuvchanlik qobiliyatiga va atigi 3 mikrosekundlik oʻta past kechikish koʻrsatkichiga ega. Bu koʻrsatkichlar maʼlumotlar oqimini uzilishlarsiz va chaqmoq tezligida qayta ishlash imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va NVIDIA bilan raqobatAtlas 950 SuperPoD oʻz tarkibiga 1024 ta Ascend chiplarini oladi va umumiy hisobda 8192 tagacha neyron bloklarini birlashtirishi mumkin. Bunday ulkan quvvat trillionlab parametrlarga ega boʻlgan koʻp bosqichli sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish va ularni amaliyotga tatbiq etish (inference) uchun yetarli hisoblanadi. Huawei muhandislari ushbu klaster uchun maxsus Lingqu protokoli va modernizatsiya qilingan SuperPoD arxitekturasidan foydalanishgan.
Eng qiziqarli jihati shundaki, Huawei oʻz mahsulotini NVIDIA kompaniyasining Rubin Ultra arxitekturasiga asoslangan NVL144 server stoykasi bilan solishtirmoqda. Xitoy kompaniyasi bayonotiga koʻra, Atlas 950 SuperPoD hisoblash quvvati boʻyicha NVIDIA NVL144 tizimidan 6,7 baravar, xotira hajmi boʻyicha esa 15 baravar ustunroqdir. Bu koʻrsatkichlar Huawei kompaniyasining global yarimoʻtkazgichlar bozoridagi ambitsiyalari naqadar jiddiy ekanini koʻrsatadi.
Superkompyuterning umumiy xotira hajmi 256 terabaytni tashkil etadi. Hisoblash quvvati boʻyicha Atlas 950 quyidagi koʻrsatkichlarni namoyish etadi:
- FP8 formatida 1 EFLOPS hisoblash quvvati;
- FP4 formatida 2 EFLOPS hisoblash quvvati;
- 256 TB birlashtirilgan yuqori tezlikdagi xotira;
- Lingqu protokoli orqali minimal kechikish va maksimal oʻtkazuvchanlik.
Xulosa qilib aytganda, Atlas 950 SuperPoD nafaqat texnik koʻrsatkichlari, balki dasturiy taʼminoti bilan ham ajralib turadi. Huawei oʻzining yopiq ekotizimini yaratish orqali tashqi cheklovlarga qaramasdan, yuqori texnologiyali qurilmalar ishlab chiqarishda davom etmoqda. Bu esa yaqin yillarda sunʼiy intellekt poygasida kuchlar nisbati oʻzgarishi mumkinligidan dalolat beradi.
…