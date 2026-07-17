Jazirama sabab fuqaro sovutgich ichiga kirib uxlab qoldi
O‘zbekistonda kuzatilayotgan anomal issiq fonida ijtimoiy tarmoqlarda noodatiy video keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Unda jaziramaga chiday olmagan fuqaro do‘kon vitrinasidagi yirik sovutgich ichiga kirib, uxlab qolganini ko‘rish mumkin.
Havo harorati ayrim hududlarda +45 darajagacha ko‘tarilayotgani fonida ushbu holat internet foydalanuvchilarining e’tiborini tortdi. Ayrimlar videoni hazil tariqasida baholagan bo‘lsa, boshqalar buni kuchli issiqning odamlar kundalik hayotiga qanchalik ta’sir qilayotganining yorqin misoli sifatida izohladi.
Shifokor va mutaxassislar esa bunday usulni sinab ko‘rmaslikni tavsiya qilmoqda. Ularning ta’kidlashicha, jazirama kunlarida imkon qadar salqin joylarda bo‘lish, yetarli miqdorda suv iste’mol qilish hamda quyoshning eng issiq vaqtlarida tashqarida uzoq qolmaslik sog‘liq uchun muhimdir.
…