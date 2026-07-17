DXX reydlari: $15 minglik «saxovat» va porani xotini orqali olgan mansabdor
O‘zbekistonda korrupsiyaga qarshi murosasiz kurash doirasida navbatdagi yirik tezkor tadbirlar o‘tkazildi. Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) va Bosh prokuratura huzuridagi Departament xodimlari hamkorligida Toshkent shahri va Qashqadaryo viloyatida yirik miqdorda pora talab qilgan mansabdor shaxslar ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.
Zamin.uz qonunbuzarlarning «ustalik bilan» uyushtirgan jinoiy sxemalari tafsilotlarini taqdim etadi.
Toshkentdagi «ijara o‘yinlari»: $15 000 so‘ragan bosh mutaxassis
Toshkent shahrida davlat mulkidan foydalanish sohasidagi korrupsion holat fosh etildi. Davlat mulki obyektlaridan samarali foydalanish markazining Toshkent shahar hududiy boshqarmasi bosh mutaxassisi katta pul evaziga tadbirkorga «yordam bermoqchi» bo‘lgan.
Jinoyat sxemasi: Bosh mutaxassis o‘zining yuqori lavozimdagi tanishlari orqali «Toshkent shahar sanoat zonalarini boshqarish direksiyasi» DM balansidagi yer maydonini mahalliy MCHJga ijaraga berish bo‘yicha shartnoma rasmiylashtirishni va’da qilgan.
«Imtiyozlar»: U ijara haqini sun’iy ravishda kamaytirib berish hamda MCHJning 2025 yildagi mavjud qarzdorligini tizimdan butunlay o‘chirib yuborishni taklif qilgan.
Evaziga: Ushbu xizmatlari uchun tadbirkordan 15 000 AQSH dollari talab qilgan.
Qo‘lga olinishi: DXX va Departamentning Toshkent viloyati boshqarmalari xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirda, bosh mutaxassis so‘ralgan pullarni olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi.
Qashqadaryodagi «elektr firibgarligi»: Porani xotini orqali olgan rahbar
Ikkinchi holat Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanida kuzatildi. Bu gal elektr ta’minoti korxonasining yuqori lavozimli shaxsi qonunni aylanib o‘tmoqchi bo‘ldi.
Muborak tumani Elektr ta’minoti korxonasi boshlig‘i o‘rinbosari sudda ko‘rilayotgan jinoyat ishi bo‘yicha fuqaroviy da’vogar bo‘lgan. U mahalliy fuqaroning elektr tarmog‘iga noqonuniy ulanib, davlatga yetkazgan 103 million so‘mlik zararini qayta hisoblab, tanishlari orqali 34 million so‘mga kamaytirib berishini aytgan.
Talab qilingan summa: 17 million so‘m.
Jinoiy ayyorlik: Mansabdor shaxs shubha uyg‘otmaslik uchun pullarni o‘zi emas, balki turmush o‘rtog‘i (xotini) orqali qabul qilgan.
Biroq, ushbu «oilaviy pudrat» uzoqqa cho‘zilmadi. DXX va Departament xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirda pullarni olish vaqtida ularning noqonuniy harakatlariga chek qo‘yildi.
Ikki hududdagi korrupsion holatlar tahlili
Hudud
Gumonlanuvchining lavozimi
Va’da qilingan «xizmat»
Talab qilingan pora miqdori
Toshkent shahri
Davlat mulki markazi bosh mutaxassisi
Yer ijarasini rasmiylashtirish, narxni pasaytirish va 2025 yilgi qarzni o‘chirish
15 000 AQSH dollari
Qashqadaryo (Muborak)
Elektr ta’minoti korxonasi boshlig‘i o‘rinbosari
Elektrdan yetkazilgan 103 mln so‘mlik zararni sudda 34 mln so‘mga kamaytirib berish
17 million so‘m
Tergov harakatlari boshlandi
Har ikkala holat yuzasidan mazkur mansabdor shaxslarga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atildi. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda, qonunbuzarlarning xatti-harakatlariga huquqiy baho beriladi.
…