DXX reydlari: $15 minglik «saxovat» va porani xotini orqali olgan mansabdor

·0·Jamiyat
DXX reydlari: $15 minglik «saxovat» va porani xotini orqali olgan mansabdor

O‘zbekistonda korrupsiyaga qarshi murosasiz kurash doirasida navbatdagi yirik tezkor tadbirlar o‘tkazildi. Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) va Bosh prokuratura huzuridagi Departament xodimlari hamkorligida Toshkent shahri va Qashqadaryo viloyatida yirik miqdorda pora talab qilgan mansabdor shaxslar ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.

Zamin.uz qonunbuzarlarning «ustalik bilan» uyushtirgan jinoiy sxemalari tafsilotlarini taqdim etadi.

Toshkentdagi «ijara o‘yinlari»: $15 000 so‘ragan bosh mutaxassis

Toshkent shahrida davlat mulkidan foydalanish sohasidagi korrupsion holat fosh etildi. Davlat mulki obyektlaridan samarali foydalanish markazining Toshkent shahar hududiy boshqarmasi bosh mutaxassisi katta pul evaziga tadbirkorga «yordam bermoqchi» bo‘lgan.

  • Jinoyat sxemasi: Bosh mutaxassis o‘zining yuqori lavozimdagi tanishlari orqali «Toshkent shahar sanoat zonalarini boshqarish direksiyasi» DM balansidagi yer maydonini mahalliy MCHJga ijaraga berish bo‘yicha shartnoma rasmiylashtirishni va’da qilgan.

  • «Imtiyozlar»: U ijara haqini sun’iy ravishda kamaytirib berish hamda MCHJning 2025 yildagi mavjud qarzdorligini tizimdan butunlay o‘chirib yuborishni taklif qilgan.

  • Evaziga: Ushbu xizmatlari uchun tadbirkordan 15 000 AQSH dollari talab qilgan.

Qo‘lga olinishi: DXX va Departamentning Toshkent viloyati boshqarmalari xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirda, bosh mutaxassis so‘ralgan pullarni olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi.

Qashqadaryodagi «elektr firibgarligi»: Porani xotini orqali olgan rahbar

Ikkinchi holat Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanida kuzatildi. Bu gal elektr ta’minoti korxonasining yuqori lavozimli shaxsi qonunni aylanib o‘tmoqchi bo‘ldi.

Muborak tumani Elektr ta’minoti korxonasi boshlig‘i o‘rinbosari sudda ko‘rilayotgan jinoyat ishi bo‘yicha fuqaroviy da’vogar bo‘lgan. U mahalliy fuqaroning elektr tarmog‘iga noqonuniy ulanib, davlatga yetkazgan 103 million so‘mlik zararini qayta hisoblab, tanishlari orqali 34 million so‘mga kamaytirib berishini aytgan.

  • Talab qilingan summa: 17 million so‘m.

  • Jinoiy ayyorlik: Mansabdor shaxs shubha uyg‘otmaslik uchun pullarni o‘zi emas, balki turmush o‘rtog‘i (xotini) orqali qabul qilgan.

Biroq, ushbu «oilaviy pudrat» uzoqqa cho‘zilmadi. DXX va Departament xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirda pullarni olish vaqtida ularning noqonuniy harakatlariga chek qo‘yildi.

Ikki hududdagi korrupsion holatlar tahlili

Hudud

Gumonlanuvchining lavozimi

Va’da qilingan «xizmat»

Talab qilingan pora miqdori

Toshkent shahri

Davlat mulki markazi bosh mutaxassisi

Yer ijarasini rasmiylashtirish, narxni pasaytirish va 2025 yilgi qarzni o‘chirish

15 000 AQSH dollari

Qashqadaryo (Muborak)

Elektr ta’minoti korxonasi boshlig‘i o‘rinbosari

Elektrdan yetkazilgan 103 mln so‘mlik zararni sudda 34 mln so‘mga kamaytirib berish

17 million so‘m

Tergov harakatlari boshlandi

Har ikkala holat yuzasidan mazkur mansabdor shaxslarga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atildi. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda, qonunbuzarlarning xatti-harakatlariga huquqiy baho beriladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jazirama sabab fuqaro sovutgich ichiga kirib uxlab qoldiJazirama sabab fuqaro sovutgich ichiga kirib uxlab qoldiBugun, 17:57Central Asian University'da 2026 yilning yirik bitiruv marosimi bo‘lib o‘tdiCentral Asian University'da 2026 yilning yirik bitiruv marosimi bo‘lib o‘tdiBugun, 17:52Toshkentda Onix bilan to‘qnashib ketgan YPX hodimining shaxsi ma’lum bo‘ldiToshkentda Onix bilan to‘qnashib ketgan YPX hodimining shaxsi ma’lum bo‘ldiBugun, 17:21Issiq havoda qalin chopon kiyib olgan bobo tarmoq foydalanuvchilarni kuldirdi (video)Issiq havoda qalin chopon kiyib olgan bobo tarmoq foydalanuvchilarni kuldirdi (video)Bugun, 17:07Yigiti uchun “Merry me” uyushtirgan qiz tarmoqlarda barchaning tanqidiga uchradiYigiti uchun “Merry me” uyushtirgan qiz tarmoqlarda barchaning tanqidiga uchradiBugun, 16:38Toshkent metrosi 3 kun qisqartirilgan jadvalda ishlaydiToshkent metrosi 3 kun qisqartirilgan jadvalda ishlaydiBugun, 16:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda