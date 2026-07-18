Rodri Messini eng buyuk deb atadi, ammo bir jihatni urg‘uladi
Ispaniya milliy jamoasi yarimhimoyachisi Rodri 2026 yilgi jahon chempionati finali oldidan Lionel Messiga yuksak baho berdi. U argentinalik sardorni futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchi deb atagan bo‘lsa-da, finaldagi xavf faqat bir futbolchi bilan cheklanmasligini ta’kidladi.
Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi hal qiluvchi bahsda individual mahoratdan ko‘ra jamoaviy o‘yin ustun kelishi mumkin.
«Uning kimligini tushuntirish shart emas»
O‘yin oldidan tashkil etilgan matbuot anjumanida Rodridan Argentina yetakchisi haqida so‘raldi.
«Menimcha, uning kim ekanini alohida tushuntirishning hojati yo‘q. Lionel — tarixdagi eng buyuk futbolchi», — dedi Ispaniya yarimhimoyachisi.
Rodri Messining nafaqat maydondagi mahorati, balki jamoadagi yetakchilik rolini ham alohida qayd etdi.
Argentina faqat Messidan iborat emas
Ispaniyalik futbolchi final oldidan barcha e’tiborni faqat Messiga qaratish xato bo‘lishini aytdi.
«U jamoaning haqiqiy yetakchisiga aylangan, ammo Argentina faqat Messidan iborat emas», — deya qo‘shimcha qildi Rodri.
Argentina tarkibida hal qiluvchi vaziyatlarda natijaga ta’sir ko‘rsata oladigan boshqa yuqori saviyali futbolchilar ham bor. Shu sababli Ispaniya raqibga qarshi jamoaviy reja asosida harakat qilishi kutilmoqda.
Finalda jamoaviy o‘yin hal qiluvchi bo‘ladi
Rodrining fikricha, har ikki finalchi ham eng kuchli jihatlarini futbolchilar bir butun mexanizm sifatida harakat qilganida namoyish etadi.
«Menimcha, Ispaniya ham, Argentina ham eng yaxshi o‘yinini aynan jamoa sifatida ko‘rsatadi», — dedi u.
Bu bayonot finalning faqat Messi va ispaniyalik yulduzlar qarama-qarshiligi emas, balki ikki xil futbol maktabi o‘rtasidagi katta taktik jang bo‘lishini anglatadi.
Jahon kubogi taqdiri bir o‘yinda hal bo‘ladi
Ispaniya va Argentina 19 iyuldan 20 iyulga o‘tar kechasi 2026 yilgi jahon chempionati finalida o‘zaro to‘qnash keladi.
Avvalroq Rodri ushbu musobaqaga faqat ishtirok etish uchun emas, jahon chempionligini qo‘lga kiritish maqsadida kelganini aytgan edi. Endi uning bu orzusiga erishishi uchun tarixdagi eng buyuk deb atagan futbolchisi boshchiligidagi Argentina to‘sig‘idan o‘tishi kerak.
…