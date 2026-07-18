Rodri Messini eng buyuk deb atadi, ammo bir jihatni urg‘uladi

·42·Sport
Rodri Messini eng buyuk deb atadi, ammo bir jihatni urg‘uladi

Ispaniya milliy jamoasi yarimhimoyachisi Rodri 2026 yilgi jahon chempionati finali oldidan Lionel Messiga yuksak baho berdi. U argentinalik sardorni futbol tarixidagi eng buyuk o‘yinchi deb atagan bo‘lsa-da, finaldagi xavf faqat bir futbolchi bilan cheklanmasligini ta’kidladi.

Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi hal qiluvchi bahsda individual mahoratdan ko‘ra jamoaviy o‘yin ustun kelishi mumkin.

«Uning kimligini tushuntirish shart emas»

O‘yin oldidan tashkil etilgan matbuot anjumanida Rodridan Argentina yetakchisi haqida so‘raldi.

«Menimcha, uning kim ekanini alohida tushuntirishning hojati yo‘q. Lionel — tarixdagi eng buyuk futbolchi», — dedi Ispaniya yarimhimoyachisi.

Rodri Messining nafaqat maydondagi mahorati, balki jamoadagi yetakchilik rolini ham alohida qayd etdi.

Argentina faqat Messidan iborat emas

Ispaniyalik futbolchi final oldidan barcha e’tiborni faqat Messiga qaratish xato bo‘lishini aytdi.

«U jamoaning haqiqiy yetakchisiga aylangan, ammo Argentina faqat Messidan iborat emas», — deya qo‘shimcha qildi Rodri.

Argentina tarkibida hal qiluvchi vaziyatlarda natijaga ta’sir ko‘rsata oladigan boshqa yuqori saviyali futbolchilar ham bor. Shu sababli Ispaniya raqibga qarshi jamoaviy reja asosida harakat qilishi kutilmoqda.

Finalda jamoaviy o‘yin hal qiluvchi bo‘ladi

Rodrining fikricha, har ikki finalchi ham eng kuchli jihatlarini futbolchilar bir butun mexanizm sifatida harakat qilganida namoyish etadi.

«Menimcha, Ispaniya ham, Argentina ham eng yaxshi o‘yinini aynan jamoa sifatida ko‘rsatadi», — dedi u.

Bu bayonot finalning faqat Messi va ispaniyalik yulduzlar qarama-qarshiligi emas, balki ikki xil futbol maktabi o‘rtasidagi katta taktik jang bo‘lishini anglatadi.

Jahon kubogi taqdiri bir o‘yinda hal bo‘ladi

Ispaniya va Argentina 19 iyuldan 20 iyulga o‘tar kechasi 2026 yilgi jahon chempionati finalida o‘zaro to‘qnash keladi.

Avvalroq Rodri ushbu musobaqaga faqat ishtirok etish uchun emas, jahon chempionligini qo‘lga kiritish maqsadida kelganini aytgan edi. Endi uning bu orzusiga erishishi uchun tarixdagi eng buyuk deb atagan futbolchisi boshchiligidagi Argentina to‘sig‘idan o‘tishi kerak.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Scaloni: Lionel Messi — futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchiLionel Scaloni: Lionel Messi — futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchiBugun, 12:35JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?Bugun, 12:22Angliya terma jamoasining 2030-yilgi Jahon chempionatidagi taxminiy tarkibi e’lon qilindiAngliya terma jamoasining 2030-yilgi Jahon chempionatidagi taxminiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 12:17Lamine Yamal va Lionel Messi: Tarixiy suratdan Jahon chempionati finaligacha boʻlgan yoʻlLamine Yamal va Lionel Messi: Tarixiy suratdan Jahon chempionati finaligacha boʻlgan yoʻlBugun, 12:13Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigachaTotti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigachaBugun, 12:04Mourino «Real»dagi asosiy va boshqalardan ustun 6 futbolchini tanladiMourino «Real»dagi asosiy va boshqalardan ustun 6 futbolchini tanladiBugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi