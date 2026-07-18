Quvonchli xabar: marhum Hojiboy Tojiboyevning qizi Madina Tojiboyeva ona bo‘ldi! (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Marhum san’atkor Hojiboy Tojiboyevning qizi Madina Tojiboyeva oilasida quvonchli voqea yuz berdi. U 17 iyul kuni o‘g‘il farzandli bo‘lganini ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qildi.
Madina Tojiboyeva bu yangilikni muxlislari bilan video orqali bo‘lishdi. U post izohida ilk bor ota-ona bo‘lish hissi haqida yozib, farzandini hayotidagi katta quvonch sifatida qarshi olganini bildirdi.
Uning sahifasidagi izohlarda ko‘plab foydalanuvchilar tabriklar yo‘llamoqda. Kuzatuvchilar Madina Tojiboyeva va uning turmush o‘rtog‘iga farzand kamoli, chaqaloqqa esa sog‘lik va uzoq umr tilashgan.
Madina qoldirgan izohda “Alhamdulillah, ota-ona bo‘ldik. Xush kelibsan, bolajonim”, degan so‘zlar ham bor.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…