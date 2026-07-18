Lionel Scaloni: Lionel Messi — futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchi
Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni jahon chempionati finali oldidan oʻz jamoasi sardori Lionel Messi haqida toʻlqinlanib gapirdi. Yarim finalda Angliya ustidan qozonilgan 2-1 hisobidagi gʻalabadan soʻng, mutaxassis 39 yoshli afsonani futbol tarixidagi eng yaxshi oʻyinchi deb atadi. Bu eʼtirof Argentina terma jamoasining ketma-ket yirik turnirlarda gʻalaba qozonib, jahon futbolidagi gegemonligini saqlab qolayotgan bir paytda yangradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Lionel Scaloni matbuot anjumani davomida muxlislarni Lionel Messi ijrosidagi futboldan zavqlanishga chaqirdi. Murabbiyning taʼkidlashicha, 39 yoshda ham bunday yuqori saviyada oʻyin koʻrsatish va jamoani ketma-ket finallarga yetaklash aqlbovar qilmas natijadir. Goal.com nashri xabariga koʻra, Scaloni oʻz sardorini nafaqat bugungi kunning, balki butun futbol tarixining eng yirik siymosi deb biladi.
Tarixiy meros va Maradonaga qiyosMurabbiy Lionel Messi va marhum afsona Diego Maradona oʻrtasidagi oʻxshashlikka ham toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, argentinaliklar oʻz qahramonlarini ular faoliyatini yakunlagandan keyin sogʻinishni boshlashadi. "Bizda hali ham Leo bor va buni qadrlashimiz kerak. Diego bilan nima boʻlganini va uni qanchalik sogʻinayotganimizni koʻring. Shuning uchun hozir Messining har bir daqiqasidan zavq olishimiz shart", — deya taʼkidladi Lionel Scaloni.
Inter Miami yulduzi Argentina terma jamoasi bilan allaqachon Jahon chempionligi va ketma-ket ikki marta Copa America gʻolibligini qoʻlga kiritgan. Endilikda "Albiseleste" Ispaniyaga qarshi boʻlib oʻtadigan hal qiluvchi bahsda oʻz unvonini himoya qilish imkoniyatiga ega. Bu gʻalaba Messining kolleksiyasidagi yana bir oltin sahifa boʻlishi kutilmoqda.
Muvaffaqiyatli avlodning shakllanishiLionel Scaloni nafaqat Lionel Messi, balki butun jamoaning mehnatini yuqori baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, 2021-yildagi Copa America gʻalabasidan soʻng mamlakatda yangi va gʻolib avlod shakllandi. Argentina 28 yillik tanaffusdan soʻng yirik sovrinlarni yuta boshlagani va bu darajani uzoq vaqt saqlab qolgani murabbiy tomonidan alohida eʼtirof etildi.
"Ular bir necha yil oldin tasavvur qilib boʻlmaydigan ishlarni amalga oshirishdi. Bu darajaga yetib kelish va yillar davomida raqobatbardosh boʻlib qolish oson emas edi. Finalda gʻalaba qozonishimizga umid qilaman, lekin har qanday holatda ham bosib oʻtilgan bu yoʻl hayratlanarli boʻldi", — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.
Yakshanba kuni boʻlib oʻtadigan Ispaniyaga qarshi final bahsi Lionel Messi uchun faoliyatidagi eng muhim uchrashuvlardan biri boʻlishi shubhasiz. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari ham ushbu tarixiy toʻqnashuvni katta qiziqish bilan kutishmoqda, zero 39 yoshli afsonaning jahon arenasidagi soʻnggi yurishlari butun dunyo eʼtibor markazida boʻlib turibdi.
…