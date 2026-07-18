Lionel Scaloni: Lionel Messi — futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchi

·17·Sport
Lionel Scaloni: Lionel Messi — futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchi

Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni jahon chempionati finali oldidan oʻz jamoasi sardori Lionel Messi haqida toʻlqinlanib gapirdi. Yarim finalda Angliya ustidan qozonilgan 2-1 hisobidagi gʻalabadan soʻng, mutaxassis 39 yoshli afsonani futbol tarixidagi eng yaxshi oʻyinchi deb atadi. Bu eʼtirof Argentina terma jamoasining ketma-ket yirik turnirlarda gʻalaba qozonib, jahon futbolidagi gegemonligini saqlab qolayotgan bir paytda yangradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Lionel Scaloni matbuot anjumani davomida muxlislarni Lionel Messi ijrosidagi futboldan zavqlanishga chaqirdi. Murabbiyning taʼkidlashicha, 39 yoshda ham bunday yuqori saviyada oʻyin koʻrsatish va jamoani ketma-ket finallarga yetaklash aqlbovar qilmas natijadir. Goal.com nashri xabariga koʻra, Scaloni oʻz sardorini nafaqat bugungi kunning, balki butun futbol tarixining eng yirik siymosi deb biladi.

Tarixiy meros va Maradonaga qiyos

Murabbiy Lionel Messi va marhum afsona Diego Maradona oʻrtasidagi oʻxshashlikka ham toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, argentinaliklar oʻz qahramonlarini ular faoliyatini yakunlagandan keyin sogʻinishni boshlashadi. "Bizda hali ham Leo bor va buni qadrlashimiz kerak. Diego bilan nima boʻlganini va uni qanchalik sogʻinayotganimizni koʻring. Shuning uchun hozir Messining har bir daqiqasidan zavq olishimiz shart", — deya taʼkidladi Lionel Scaloni.

Inter Miami yulduzi Argentina terma jamoasi bilan allaqachon Jahon chempionligi va ketma-ket ikki marta Copa America gʻolibligini qoʻlga kiritgan. Endilikda "Albiseleste" Ispaniyaga qarshi boʻlib oʻtadigan hal qiluvchi bahsda oʻz unvonini himoya qilish imkoniyatiga ega. Bu gʻalaba Messining kolleksiyasidagi yana bir oltin sahifa boʻlishi kutilmoqda.

Muvaffaqiyatli avlodning shakllanishi

Lionel Scaloni nafaqat Lionel Messi, balki butun jamoaning mehnatini yuqori baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, 2021-yildagi Copa America gʻalabasidan soʻng mamlakatda yangi va gʻolib avlod shakllandi. Argentina 28 yillik tanaffusdan soʻng yirik sovrinlarni yuta boshlagani va bu darajani uzoq vaqt saqlab qolgani murabbiy tomonidan alohida eʼtirof etildi.

"Ular bir necha yil oldin tasavvur qilib boʻlmaydigan ishlarni amalga oshirishdi. Bu darajaga yetib kelish va yillar davomida raqobatbardosh boʻlib qolish oson emas edi. Finalda gʻalaba qozonishimizga umid qilaman, lekin har qanday holatda ham bosib oʻtilgan bu yoʻl hayratlanarli boʻldi", — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.

Yakshanba kuni boʻlib oʻtadigan Ispaniyaga qarshi final bahsi Lionel Messi uchun faoliyatidagi eng muhim uchrashuvlardan biri boʻlishi shubhasiz. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari ham ushbu tarixiy toʻqnashuvni katta qiziqish bilan kutishmoqda, zero 39 yoshli afsonaning jahon arenasidagi soʻnggi yurishlari butun dunyo eʼtibor markazida boʻlib turibdi.

ArgentinaLionel MessiLionel ScaloniJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?Bugun, 12:22Angliya terma jamoasining 2030-yilgi Jahon chempionatidagi taxminiy tarkibi e’lon qilindiAngliya terma jamoasining 2030-yilgi Jahon chempionatidagi taxminiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 12:17Lamine Yamal va Lionel Messi: Tarixiy suratdan Jahon chempionati finaligacha boʻlgan yoʻlLamine Yamal va Lionel Messi: Tarixiy suratdan Jahon chempionati finaligacha boʻlgan yoʻlBugun, 12:13Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigachaTotti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigachaBugun, 12:04Mourino «Real»dagi asosiy va boshqalardan ustun 6 futbolchini tanladiMourino «Real»dagi asosiy va boshqalardan ustun 6 futbolchini tanladiBugun, 11:59Rodri Messini eng buyuk deb atadi, ammo bir jihatni urg‘uladiRodri Messini eng buyuk deb atadi, ammo bir jihatni urg‘uladiBugun, 11:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi