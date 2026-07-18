Messi 39 yoshida JCH-2026 statistikasida birinchi o‘rinlarni egallamoqda

·40·Sport
Messi 39 yoshida JCH-2026 statistikasida birinchi o‘rinlarni egallamoqda

Lionel Messi JCH-2026da yoshiga qaramay Argentina terma jamoasi o‘yinida hal qiluvchi rol o‘ynamoqda. 39 yoshli hujumchi turnirda bir qator asosiy statistik ko‘rsatkichlar bo‘yicha birinchi o‘rinda turibdi.

Messi hisobida 8 ta gol bor. U gollar soni bo‘yicha yetakchi sifatida qayd etilgan. Shuningdek, gol va golli uzatmalar jamlanmasida ham u 12 ta natijali harakat bilan birinchi o‘rinni egallagan.

Argentinalik futbolchi hujumlarni tashkil qilishda ham faol. U 25 ta muvaffaqiyatli raqiblarini aldab o‘tgan. Bu ikki ko‘rsatkichda ham Messi birinchi o‘rinda.

Aniq uzatmalar bo‘yicha uning hisobida 19 ta pas bor. Darvoza tomon yo‘llangan zarbalar soni esa 35 taga yetgan. Bu ko‘rsatkich ham turnirdagi eng yaxshi natija sifatida ko‘rsatilgan.

Messining raqamlari Argentina uchun u hali ham markaziy o‘yinchi ekanini ko‘rsatadi. U jamoaning hujumlarini boshlab beradi, raqib himoyasini o‘ziga tortadi va zarur paytda o‘yinni yakunlashni ham o‘z zimmasiga oladi.

Argentina finalda Ispaniyaga qarshi maydonga tushishi kutilmoqda. Final oldidan Messining ushbu statistikasi jamoa hujumda ko‘p jihatdan unga tayanib kelayotganini tasdiqlaydi.

MessiLionel MessiArgentinaJCH-2026IspaniyaFinal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Desham so‘nggi o‘yini oldidan futbolchilarga murojaat qildiDesham so‘nggi o‘yini oldidan futbolchilarga murojaat qildiBugun, 10:37Tuxel yarimfinaldagi mag‘lubiyatdan keyin barcha aybni o‘z zimmasiga oldiTuxel yarimfinaldagi mag‘lubiyatdan keyin barcha aybni o‘z zimmasiga oldiBugun, 10:17Lionel Skaloni Ispaniyaga qarshi final o‘yini rejasini ochiqladiLionel Skaloni Ispaniyaga qarshi final o‘yini rejasini ochiqladiBugun, 10:14Infantino Trampning JCH-2026dagi rolini alohida e’tirof etdiInfantino Trampning JCH-2026dagi rolini alohida e’tirof etdiBugun, 09:42Tojiyev derbidan keyin «Paxtakor» futbolchilarini qattiq tanqid qildiTojiyev derbidan keyin «Paxtakor» futbolchilarini qattiq tanqid qildiBugun, 09:37Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdiMessi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdiBugun, 09:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi