Messi 39 yoshida JCH-2026 statistikasida birinchi o‘rinlarni egallamoqda
Lionel Messi JCH-2026da yoshiga qaramay Argentina terma jamoasi o‘yinida hal qiluvchi rol o‘ynamoqda. 39 yoshli hujumchi turnirda bir qator asosiy statistik ko‘rsatkichlar bo‘yicha birinchi o‘rinda turibdi.
Messi hisobida 8 ta gol bor. U gollar soni bo‘yicha yetakchi sifatida qayd etilgan. Shuningdek, gol va golli uzatmalar jamlanmasida ham u 12 ta natijali harakat bilan birinchi o‘rinni egallagan.
Argentinalik futbolchi hujumlarni tashkil qilishda ham faol. U 25 ta muvaffaqiyatli raqiblarini aldab o‘tgan. Bu ikki ko‘rsatkichda ham Messi birinchi o‘rinda.
Aniq uzatmalar bo‘yicha uning hisobida 19 ta pas bor. Darvoza tomon yo‘llangan zarbalar soni esa 35 taga yetgan. Bu ko‘rsatkich ham turnirdagi eng yaxshi natija sifatida ko‘rsatilgan.
Messining raqamlari Argentina uchun u hali ham markaziy o‘yinchi ekanini ko‘rsatadi. U jamoaning hujumlarini boshlab beradi, raqib himoyasini o‘ziga tortadi va zarur paytda o‘yinni yakunlashni ham o‘z zimmasiga oladi.
Argentina finalda Ispaniyaga qarshi maydonga tushishi kutilmoqda. Final oldidan Messining ushbu statistikasi jamoa hujumda ko‘p jihatdan unga tayanib kelayotganini tasdiqlaydi.
…