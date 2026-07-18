Olimlar hayot bo‘lishi mumkin yana bir sayyorani aniqladi

·62·Dunyo
Olimlar hayot bo‘lishi mumkin yana bir sayyorani aniqladi

Quyosh tizimidan tashqarida hayot izlash bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar yana bir muhim natijani taqdim etdi. Olimlar Yerdan taxminan 25 yorug‘lik yili uzoqlikda, Jiraf (Kamelopardalis) yulduz turkumida joylashgan GJ 3378b sayyorasi yerdan tashqaridagi hayot uchun eng istiqbolli nomzodlardan biri bo‘lishi mumkinligini ma’lum qildi. Yangi tadqiqot natijalari The Astrophysical Journal ilmiy jurnalida e’lon qilindi.

Kaliforniya universiteti (Irvayn) olimlarining ta’kidlashicha, mazkur sayyora o‘z yulduzidan Yer Quyoshdan oladigan issiqlik va radiatsiya miqdorining taxminan 90 foizini qabul qiladi. Bu esa uning yashash uchun qulay hudud — ya’ni suyuq suv saqlanishi mumkin bo‘lgan «hayot zonasi»da joylashganini anglatadi. Mutaxassislar fikricha, aynan suyuq suvning mavjud bo‘lishi hayot shakllanishi uchun eng muhim omillardan biri hisoblanadi.

Biroq hozirgi texnologiyalar bilan insoniyat ushbu sayyoraga yetib borish imkoniyatiga ega emas. Hisob-kitoblarga ko‘ra, agar inson Apollo-10 kosmik kemasining taxminan 11,1 km/s tezligida harakatlansa ham, GJ 3378b'gacha bo‘lgan parvoz qariyb 675 ming yil davom etgan bo‘lardi.

Dastlab ushbu osmon jismi gaz giganti deb baholangan edi. 2024 yilda kashf etilganidan keyin fransuz olimlari uning massasi Yer massasidan taxminan 5,26 baravar katta ekanini aniqlab, uni zich vodorod atmosferasiga ega bo‘lgan «mini-Neptun» turidagi sayyora sifatida tasniflagan. Bunday atmosfera esa suyuq suv mavjud bo‘lish ehtimolini kamaytiradi, deb hisoblangan.

Hozirda olimlarni eng ko‘p qiziqtirayotgan masala — GJ 3378b o‘z yulduzidan keladigan kuchli radiatsiya va zarrachalar oqimi ta’siriga qaramay atmosferasini saqlab qolganmi yoki yo‘qmi, degan savoldir. Afsuski, buni hozircha bevosita tekshirish imkoni mavjud emas. Chunki Yerdan kuzatilganda sayyora o‘z yulduzi oldidan o‘tmaydi va shu sababli James Webb kosmik teleskopi uning atmosferasini tahlil qila olmaydi.

Mutaxassislar fikricha, GJ 3378b haqida yanada aniq ma’lumotlar olish va ehtimoliy hayot izlarini o‘rganish imkoni kelajakda paydo bo‘ladi. Xususan, NASA 2040-yillarda ishga tushirishni rejalashtirayotgan Habitable Worlds Observatory kabi yangi avlod kosmik rasadxonalari bu kabi sayyoralarni chuqurroq tadqiq qilish imkoniyatini taqdim etishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vengriya yana to‘siq bo‘ldi: Ukrainaning YEIga a’zo bo‘lishi xavf ostidami?Vengriya yana to‘siq bo‘ldi: Ukrainaning YEIga a’zo bo‘lishi xavf ostidami?Bugun, 10:00Ukrainada dahshatli kecha: Rossiya ommaviy raketa va bomba zarbalarini berdiUkrainada dahshatli kecha: Rossiya ommaviy raketa va bomba zarbalarini berdiBugun, 09:48Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdiOyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdiBugun, 05:23Falastinda uylar buzilishi yana og‘riqli manzaralarga sabab bo‘ldiFalastinda uylar buzilishi yana og‘riqli manzaralarga sabab bo‘ldiBugun, 05:18Isroil mahbuslar qochmasligi uchun qamoqxonani timsohlar bilan o‘ramoqchiIsroil mahbuslar qochmasligi uchun qamoqxonani timsohlar bilan o‘ramoqchiBugun, 03:18Tarixda ilk bor robotlar MMA jangida o‘zaro bellashdiTarixda ilk bor robotlar MMA jangida o‘zaro bellashdiKecha, 21:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?