Ilon Maskning Colossus superkompyuteri AQSH Mudofaa vazirligi xizmatiga oʻtishi mumkin

·36·Texno
Ilon Maskning Colossus superkompyuteri AQSH Mudofaa vazirligi xizmatiga oʻtishi mumkin

Dunyoning eng boy insoni Ilon Maskka tegishli SpaceX kompaniyasi AQSH Mudofaa vazirligi (Pentagon) bilan sunʼiy intellekt va bulutli hisoblash texnologiyalari boʻyicha yirik kelishuv yuzasidan muzokaralar olib bormoqda. Reuters agentligi xabariga koʻra, ushbu hamkorlik doirasida harbiy idora SpaceX kompaniyasining ulkan maʼlumotlar markazlaridan, xususan, dunyodagi eng kuchli superkompyuter hisoblangan Colossus imkoniyatlaridan foydalanishi koʻzda tutilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu potensial kelishuv bir necha milliard dollarga baholanmoqda va u SpaceX kompaniyasining Pentagon bilan mavjud aloqalarini yangi bosqichga olib chiqadi. Hozirgi vaqtda Maskning kompaniyasi AQSH harbiylari uchun raketalarni uchirish, sunʼiy yoʻldosh aloqasi va raketa xavfini aniqlash tizimlarini taʼminlovchi asosiy hamkorlardan biri sanaladi.

Harbiy razvedka va sunʼiy intellekt integratsiyasi

AQSH Mudofaa vazirligi oʻzining razvedka agentliklari va harbiy ilovalari uchun sunʼiy intellektni qoʻllab-quvvatlovchi qoʻshimcha hisoblash quvvatlarini izlamoqda. SpaceX ushbu bozorda CoreWeave kabi gigantlar bilan raqobatlashishni va sunʼiy intellektni oʻqitish uchun arzonroq, ammo samaraliroq bulutli xizmatlarni taklif qilishni rejalashtirgan. Bu qadam nafaqat harbiy sohada, balki tijorat bozorida ham katta oʻzgarishlarga sabab boʻlishi mumkin.

Maʼlumotlarga koʻra, SpaceX allaqachon iyun oyida Google bilan koʻp yillik shartnoma imzolab, 110 mingga yaqin NVIDIA tezlatkichlari va tegishli infratuzilmaga kirish huquqini qoʻlga kiritgan edi. Shuningdek, may oyida Anthropic kompaniyasi Memfisdagi Colossus 1 maʼlumotlar markazining toʻliq quvvatidan foydalanish boʻyicha kelishuvga erishganini eʼlon qilgan edi.

Colossus: Dunyodagi eng yirik hisoblash markazi

Memfisda joylashgan Colossus superkompyuteri taxminan 300 MW quvvatga ega boʻlib, u sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish va murakkab hisob-kitoblarni amalga oshirishda tengsiz hisoblanadi. Pentagon uchun bunday quvvatlardan foydalanish strategik ustunlik beradi, chunki zamonaviy urushlarda maʼlumotlarni tezkor tahlil qilish va sunʼiy intellekt algoritmlari hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun bu yangilik global texnologik poyganing naqadar jiddiylashayotganidan dalolat beradi. NVIDIA va SpaceX kabi brendlarning harbiy loyihalarga jalb etilishi, sunʼiy intellekt texnologiyalari kelajakda nafaqat iqtisodiyot, balki xavfsizlik tizimlarining ham oʻzagiga aylanishini koʻrsatmoqda.

Ekspertlarning fikricha, agar ushbu shartnoma imzolansa, Ilon Maskning AQSH hukumati va mudofaa tizimidagi nufuzi yanada ortadi. Bu esa SpaceX kompaniyasini shunchaki kosmik agentlikdan yirik texnologik va mudofaa konglomeratiga aylantiradi.

SpaceXElon MuskPentagonSunʼiy IntellektNVIDIA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron AQSHning Bahrayndagi sunʼiy intellekt markazi yoʻq qilinganini eʼlon qildiEron AQSHning Bahrayndagi sunʼiy intellekt markazi yoʻq qilinganini eʼlon qildiBugun, 12:26Iroq Starlink bilan rasmiy kelishuvga erishdi: mamlakatda sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushadiIroq Starlink bilan rasmiy kelishuvga erishdi: mamlakatda sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushadiBugun, 10:51Sunʼiy intellekt ortidan kelayotgan boyliklar: Dunyoda mablagʻlarni qayta taqsimlash vaqti keldimi?Sunʼiy intellekt ortidan kelayotgan boyliklar: Dunyoda mablagʻlarni qayta taqsimlash vaqti keldimi?Bugun, 10:00Quyosh bagʻrida kutilganidan ancha koʻp kumush borligi aniqlandiQuyosh bagʻrida kutilganidan ancha koʻp kumush borligi aniqlandiBugun, 09:25Sunʼiy intelekt bumining banklarga foydasi: AQSH moliya gigantlari rekord daromad koʻrmoqdaSunʼiy intelekt bumining banklarga foydasi: AQSH moliya gigantlari rekord daromad koʻrmoqdaBugun, 05:22Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildiOkean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildiBugun, 05:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi