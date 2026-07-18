Ilon Maskning Colossus superkompyuteri AQSH Mudofaa vazirligi xizmatiga oʻtishi mumkin
Dunyoning eng boy insoni Ilon Maskka tegishli SpaceX kompaniyasi AQSH Mudofaa vazirligi (Pentagon) bilan sunʼiy intellekt va bulutli hisoblash texnologiyalari boʻyicha yirik kelishuv yuzasidan muzokaralar olib bormoqda. Reuters agentligi xabariga koʻra, ushbu hamkorlik doirasida harbiy idora SpaceX kompaniyasining ulkan maʼlumotlar markazlaridan, xususan, dunyodagi eng kuchli superkompyuter hisoblangan Colossus imkoniyatlaridan foydalanishi koʻzda tutilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu potensial kelishuv bir necha milliard dollarga baholanmoqda va u SpaceX kompaniyasining Pentagon bilan mavjud aloqalarini yangi bosqichga olib chiqadi. Hozirgi vaqtda Maskning kompaniyasi AQSH harbiylari uchun raketalarni uchirish, sunʼiy yoʻldosh aloqasi va raketa xavfini aniqlash tizimlarini taʼminlovchi asosiy hamkorlardan biri sanaladi.
Harbiy razvedka va sunʼiy intellekt integratsiyasiAQSH Mudofaa vazirligi oʻzining razvedka agentliklari va harbiy ilovalari uchun sunʼiy intellektni qoʻllab-quvvatlovchi qoʻshimcha hisoblash quvvatlarini izlamoqda. SpaceX ushbu bozorda CoreWeave kabi gigantlar bilan raqobatlashishni va sunʼiy intellektni oʻqitish uchun arzonroq, ammo samaraliroq bulutli xizmatlarni taklif qilishni rejalashtirgan. Bu qadam nafaqat harbiy sohada, balki tijorat bozorida ham katta oʻzgarishlarga sabab boʻlishi mumkin.
Maʼlumotlarga koʻra, SpaceX allaqachon iyun oyida Google bilan koʻp yillik shartnoma imzolab, 110 mingga yaqin NVIDIA tezlatkichlari va tegishli infratuzilmaga kirish huquqini qoʻlga kiritgan edi. Shuningdek, may oyida Anthropic kompaniyasi Memfisdagi Colossus 1 maʼlumotlar markazining toʻliq quvvatidan foydalanish boʻyicha kelishuvga erishganini eʼlon qilgan edi.
Colossus: Dunyodagi eng yirik hisoblash markaziMemfisda joylashgan Colossus superkompyuteri taxminan 300 MW quvvatga ega boʻlib, u sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish va murakkab hisob-kitoblarni amalga oshirishda tengsiz hisoblanadi. Pentagon uchun bunday quvvatlardan foydalanish strategik ustunlik beradi, chunki zamonaviy urushlarda maʼlumotlarni tezkor tahlil qilish va sunʼiy intellekt algoritmlari hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun bu yangilik global texnologik poyganing naqadar jiddiylashayotganidan dalolat beradi. NVIDIA va SpaceX kabi brendlarning harbiy loyihalarga jalb etilishi, sunʼiy intellekt texnologiyalari kelajakda nafaqat iqtisodiyot, balki xavfsizlik tizimlarining ham oʻzagiga aylanishini koʻrsatmoqda.
Ekspertlarning fikricha, agar ushbu shartnoma imzolansa, Ilon Maskning AQSH hukumati va mudofaa tizimidagi nufuzi yanada ortadi. Bu esa SpaceX kompaniyasini shunchaki kosmik agentlikdan yirik texnologik va mudofaa konglomeratiga aylantiradi.
…