Eron AQSHning Bahrayndagi sunʼiy intellekt markazi yoʻq qilinganini eʼlon qildi

·27·Texno
Eron AQSHning Bahrayndagi sunʼiy intellekt markazi yoʻq qilinganini eʼlon qildi

Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi (KSIR) Yaqin Sharqdagi Amerika kuchlariga tegishli obʼyektlarga qarshi navbatdagi harbiy operatsiya oʻtkazilganini maʼlum qildi. Rasmiy Tehronning daʼvosiga koʻra, mazkur hujum natijasida AQSHning Bahrayndagi asosiy sunʼiy intellekt markazi butunlay yakson qilingan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eron tomonining taʼkidlashicha, ushbu texnologik markazdan Amerika harbiylari mintaqadagi zarbalarni yoʻnaltirish va operatsiyalarni muvofiqlashtirish maqsadlarida foydalanib kelgan. Islom inqilobi muhofizlari korpusi ushbu harakatni Vashingtonning mintaqadagi faoliyatiga nisbatan keskin javob chorasi sifatida baholamoqda.

Mintaqaviy xavfsizlik va texnologik obʼyektlar

Eron harbiy rahbariyati ushbu hujumni AQSH tomonidan amalga oshirilgan va Tehron "harbiy jinoyatlar" deb atagan harakatlarga nisbatan munosib qaytarilgan zarba deb atadi. Bu voqea mintaqada davom etayotgan geosiyosiy keskinlikning yangi bosqichga koʻtarilganidan dalolat beradi, chunki endilikda nishonlar qatoriga yuqori texnologiyali infratuzilmalar ham kiritilmoqda.

Maʼlumotlarga koʻra, Bahrayndagi ushbu markaz sunʼiy intellekt algoritmlari yordamida maʼlumotlarni tahlil qilish va jangovar vazifalarni avtomatlashtirishda muhim rol oʻynagan. Eron tomoni bunday obʼyektlarning yoʻq qilinishi AQSHning mintaqadagi harbiy salohiyatiga sezilarli zarba boʻlishini kutmoqda.

Bundan tashqari, Islom inqilobi muhofizlari korpusi bayonotida kelgusida ham AQSH harbiy bazalari joylashgan mamlakatlardagi Amerika sanoat va texnologik obʼyektlariga zarbalar davom ettirilishi bilan tahdid qilingan. Bu esa mintaqadagi boshqa davlatlar uchun ham xavfsizlik choralarini qayta koʻrib chiqish zaruriyatini tugʻdiradi.

Hozircha AQSH Mudofaa vazirligi yoki Bahrayn rasmiylari ushbu bayonot yuzasidan batafsil izoh bergani yoʻq. Odatda bunday vaziyatlarda tomonlar talofatlar va vayronagarchiliklar koʻlamini turlicha talqin qiladi, biroq sunʼiy intellekt markazining nishonga olingani zamonaviy urushlarda texnologiyalarning oʻrni naqadar muhimligini yana bir bor koʻrsatmoqda.

Ekspertlarning fikricha, sunʼiy intellekt tizimlariga qilinayotgan hujumlar kiber va jismoniy urushning uygʻunlashgan shakli boʻlib, kelgusida bunday strategik obʼyektlar asosiy nishonlarga aylanishi mumkin. Eronning ushbu bayonoti Yaqin Sharqdagi vaziyatni yanada murakkablashtirishi va xalqaro hamjamiyatning diqqat markazida qolishi shubhasiz.

EronAQSHBahraynSunʼiy IntellektHarbiy Operatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Maskning Colossus superkompyuteri AQSH Mudofaa vazirligi xizmatiga oʻtishi mumkinIlon Maskning Colossus superkompyuteri AQSH Mudofaa vazirligi xizmatiga oʻtishi mumkinBugun, 11:54Iroq Starlink bilan rasmiy kelishuvga erishdi: mamlakatda sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushadiIroq Starlink bilan rasmiy kelishuvga erishdi: mamlakatda sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushadiBugun, 10:51Sunʼiy intellekt ortidan kelayotgan boyliklar: Dunyoda mablagʻlarni qayta taqsimlash vaqti keldimi?Sunʼiy intellekt ortidan kelayotgan boyliklar: Dunyoda mablagʻlarni qayta taqsimlash vaqti keldimi?Bugun, 10:00Quyosh bagʻrida kutilganidan ancha koʻp kumush borligi aniqlandiQuyosh bagʻrida kutilganidan ancha koʻp kumush borligi aniqlandiBugun, 09:25Sunʼiy intelekt bumining banklarga foydasi: AQSH moliya gigantlari rekord daromad koʻrmoqdaSunʼiy intelekt bumining banklarga foydasi: AQSH moliya gigantlari rekord daromad koʻrmoqdaBugun, 05:22Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildiOkean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildiBugun, 05:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi