Eron AQSHning Bahrayndagi sunʼiy intellekt markazi yoʻq qilinganini eʼlon qildi
Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi (KSIR) Yaqin Sharqdagi Amerika kuchlariga tegishli obʼyektlarga qarshi navbatdagi harbiy operatsiya oʻtkazilganini maʼlum qildi. Rasmiy Tehronning daʼvosiga koʻra, mazkur hujum natijasida AQSHning Bahrayndagi asosiy sunʼiy intellekt markazi butunlay yakson qilingan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eron tomonining taʼkidlashicha, ushbu texnologik markazdan Amerika harbiylari mintaqadagi zarbalarni yoʻnaltirish va operatsiyalarni muvofiqlashtirish maqsadlarida foydalanib kelgan. Islom inqilobi muhofizlari korpusi ushbu harakatni Vashingtonning mintaqadagi faoliyatiga nisbatan keskin javob chorasi sifatida baholamoqda.
Mintaqaviy xavfsizlik va texnologik obʼyektlarEron harbiy rahbariyati ushbu hujumni AQSH tomonidan amalga oshirilgan va Tehron "harbiy jinoyatlar" deb atagan harakatlarga nisbatan munosib qaytarilgan zarba deb atadi. Bu voqea mintaqada davom etayotgan geosiyosiy keskinlikning yangi bosqichga koʻtarilganidan dalolat beradi, chunki endilikda nishonlar qatoriga yuqori texnologiyali infratuzilmalar ham kiritilmoqda.
Maʼlumotlarga koʻra, Bahrayndagi ushbu markaz sunʼiy intellekt algoritmlari yordamida maʼlumotlarni tahlil qilish va jangovar vazifalarni avtomatlashtirishda muhim rol oʻynagan. Eron tomoni bunday obʼyektlarning yoʻq qilinishi AQSHning mintaqadagi harbiy salohiyatiga sezilarli zarba boʻlishini kutmoqda.
Bundan tashqari, Islom inqilobi muhofizlari korpusi bayonotida kelgusida ham AQSH harbiy bazalari joylashgan mamlakatlardagi Amerika sanoat va texnologik obʼyektlariga zarbalar davom ettirilishi bilan tahdid qilingan. Bu esa mintaqadagi boshqa davlatlar uchun ham xavfsizlik choralarini qayta koʻrib chiqish zaruriyatini tugʻdiradi.
Hozircha AQSH Mudofaa vazirligi yoki Bahrayn rasmiylari ushbu bayonot yuzasidan batafsil izoh bergani yoʻq. Odatda bunday vaziyatlarda tomonlar talofatlar va vayronagarchiliklar koʻlamini turlicha talqin qiladi, biroq sunʼiy intellekt markazining nishonga olingani zamonaviy urushlarda texnologiyalarning oʻrni naqadar muhimligini yana bir bor koʻrsatmoqda.
Ekspertlarning fikricha, sunʼiy intellekt tizimlariga qilinayotgan hujumlar kiber va jismoniy urushning uygʻunlashgan shakli boʻlib, kelgusida bunday strategik obʼyektlar asosiy nishonlarga aylanishi mumkin. Eronning ushbu bayonoti Yaqin Sharqdagi vaziyatni yanada murakkablashtirishi va xalqaro hamjamiyatning diqqat markazida qolishi shubhasiz.
…