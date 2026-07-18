Koreyaga ish va’dasi: ikki fuqaro 15 ming dollardan ayrildi
Toshkent viloyatida ikki nafar fuqaroni Koreya Respublikasiga ishga jo‘natishni va’da qilib, ulardan jami 15 ming AQSH dollari olgan shaxsning harakatlari fosh etildi. Tekshiruv davomida mablag‘larning bir qismi jabrlanuvchilarga qaytarildi.
Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, ayni paytda tergov harakatlari olib borilmoqda.
Fuqarolarga Koreyada ish va’da qilingan
Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Nurafshon shahri bo‘limi tomonidan o‘tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda xorijga ishga yuborish bilan bog‘liq firibgarlik alomatlari aniqlangan.
Ma’lum qilinishicha, muqaddam sudlangan fuqaro M.A. ikki nafar fuqaroni Koreya Respublikasiga ishga joylashtirib qo‘yishni va’da qilgan.
U fuqarolarning ishonchiga kirib, ulardan jami 15 ming AQSH dollarini olgani aytilmoqda.
Mablag‘larning bir qismi qaytarildi
Tergovga qadar tekshiruv jarayonida olingan pullar hisobidan jabrlanuvchilarga:
100 AQSH dollari;
22,8 million so‘m qaytarildi.
Mablag‘larni qaytarish jarayoni protsessual tartibda rasmiylashtirilgan.
Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi
Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.
Hozirda pullarning qolgan qismining taqdiri, hodisada boshqa shaxslarning ishtiroki va ishga jo‘natish bo‘yicha berilgan va’dalarning barcha tafsilotlarini aniqlashga qaratilgan tergov harakatlari davom etmoqda.
Fuqarolarga xorijda ishlash masalasida faqat rasmiy vakolatga ega tashkilotlarga murojaat qilish, norasmiy vositachilarga katta miqdorda pul bermaslik tavsiya etiladi. Shaxsning aybdorligi faqat sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan belgilanadi.
…