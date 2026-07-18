Koreyaga ish va’dasi: ikki fuqaro 15 ming dollardan ayrildi

·28·Jamiyat
Koreyaga ish va’dasi: ikki fuqaro 15 ming dollardan ayrildi

Toshkent viloyatida ikki nafar fuqaroni Koreya Respublikasiga ishga jo‘natishni va’da qilib, ulardan jami 15 ming AQSH dollari olgan shaxsning harakatlari fosh etildi. Tekshiruv davomida mablag‘larning bir qismi jabrlanuvchilarga qaytarildi.

Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, ayni paytda tergov harakatlari olib borilmoqda.

Fuqarolarga Koreyada ish va’da qilingan

Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Nurafshon shahri bo‘limi tomonidan o‘tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda xorijga ishga yuborish bilan bog‘liq firibgarlik alomatlari aniqlangan.

Ma’lum qilinishicha, muqaddam sudlangan fuqaro M.A. ikki nafar fuqaroni Koreya Respublikasiga ishga joylashtirib qo‘yishni va’da qilgan.

U fuqarolarning ishonchiga kirib, ulardan jami 15 ming AQSH dollarini olgani aytilmoqda.

Mablag‘larning bir qismi qaytarildi

Tergovga qadar tekshiruv jarayonida olingan pullar hisobidan jabrlanuvchilarga:

  • 100 AQSH dollari;

  • 22,8 million so‘m qaytarildi.

Mablag‘larni qaytarish jarayoni protsessual tartibda rasmiylashtirilgan.

Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi

Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

Hozirda pullarning qolgan qismining taqdiri, hodisada boshqa shaxslarning ishtiroki va ishga jo‘natish bo‘yicha berilgan va’dalarning barcha tafsilotlarini aniqlashga qaratilgan tergov harakatlari davom etmoqda.

Fuqarolarga xorijda ishlash masalasida faqat rasmiy vakolatga ega tashkilotlarga murojaat qilish, norasmiy vositachilarga katta miqdorda pul bermaslik tavsiya etiladi. Shaxsning aybdorligi faqat sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan belgilanadi.

Korea RespublikasiToshkentNurafshon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla haydovchisiga qattiq jazo: huquqidan mahrum qilindi (video)Tesla haydovchisiga qattiq jazo: huquqidan mahrum qilindi (video)Bugun, 11:30Toshkentda nizoli oilalar bilan profilaktik suhbatlar o‘tkazildiToshkentda nizoli oilalar bilan profilaktik suhbatlar o‘tkazildiBugun, 11:02Abbosbek Fayzullayevning to‘yidagi siz ko‘rmagan video...Abbosbek Fayzullayevning to‘yidagi siz ko‘rmagan video...Bugun, 10:452026/2027-o‘quv yili uchun OTMlariga qabul kvotalari tasdiqlandi2026/2027-o‘quv yili uchun OTMlariga qabul kvotalari tasdiqlandiBugun, 09:57Jazirama kundan keyin toshkentliklar favvoralar atrofida hordiq chiqarmoqdaJazirama kundan keyin toshkentliklar favvoralar atrofida hordiq chiqarmoqdaBugun, 05:27Yakkasaroydagi qurilishi tugallanmagan ko‘p qavatli binoda yong‘in yuz berdiYakkasaroydagi qurilishi tugallanmagan ko‘p qavatli binoda yong‘in yuz berdiKecha, 18:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda