Angliya terma jamoasining 2030-yilgi Jahon chempionatidagi taxminiy tarkibi e’lon qilindi
Angliya terma jamoasining 1966-yildan buyon davom etayotgan yirik turnirlardagi gʻalabasiz seriyasi yana bir necha yilga uzayadigan boʻldi. Yaqinda yakuniga yetgan turnirda Argentina terma jamoasidan qabul qilingan magʻlubiyat "uch sherlar"ni navbatdagi chempionlik orzusidan mahrum etdi. Endilikda mutaxassislar va muxlislar e’tibori 2030-yilda Ispaniya, Portugaliya va Marokash mezbonlik qiladigan navbatdagi Jahon chempionatiga qaratilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tahlilchilarining fikricha, 2030-yilgi mundialga kelib Angliya terma jamoasi tarkibida tub burilishlar yuz beradi. Hozirgi kunda jamoaning asosiy ustunlari hisoblangan Harry Kane va Jordan Pickford kabi yulduzlar oʻz oʻrnini yosh iqtidorlarga boʻshatib berishi kutilmoqda. Bu davrga kelib jamoani kim boshqarishi hozircha noma’lum boʻlsa-da, nomzodlar orasida Pep Guardiola, Eddie Howe va Lee Carsley kabi mutaxassislar tilga olinmoqda.
Darvoza chizigʻidagi yangi davrKoʻp yillardan buyon Angliya darvozasini daxlsiz saqlab kelayotgan Jordan Pickford 2028-yilgi Yevropa chempionatidan soʻng xalqaro faoliyatini yakunlashi mumkin. Uning oʻrnini egallashga asosiy nomzod sifatida James Trafford koʻrilmoqda. Hozirda Manchester Siti a’zosi hisoblangan va muntazam oʻyin amaliyotiga ega boʻlish uchun klubini almashtirishga tayyorlanayotgan Trafford 2030-yilda 27 yoshga toʻladi.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, James Traffordning mahorati va sovuqqonligi uni Angliyaning birinchi raqamli posboniga aylantirish uchun yetarli. U allaqachon terma jamoa tizimida oʻz oʻrniga ega va kelajakda Pickfordning munosib davomchisi boʻlishi kutilmoqda.
Kelajak yulduzlari: Max Dowman va Rio NgumohaHujum chizigʻida Harry Kanening oʻrnini bosish oson boʻlmaydi, biroq Angliya akademiyalarida yangi avlod vakillari yetishib chiqmoqda. Xususan, Max Dowman va Rio Ngumoha kabi yosh iqtidorlar 2030-yilgi tarkibning asosiy figuralariga aylanishi bashorat qilinmoqda. Ushbu futbolchilar oʻzlarining texnik imkoniyatlari va gol sezish qobiliyati bilan hozirdanoq skautlar e’tiborini tortgan.
Shuningdek, 2030-yilgi tarkibda quyidagi oʻzgarishlar kutilmoqda:
- Himoya markazida tajribali va yosh ijrochilarning uygʻunligi;
- Yarim himoyada Jud Bellingem va Declan Rice kabi yetakchilarning tajribasi;
- Qanotlarda tezkor va kreativ yosh futbolchilarning paydo boʻlishi;
- Hujumda Harry Kanening oʻrniga yangi "toʻqqizlik"ning shakllanishi.
…