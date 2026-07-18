Angliya terma jamoasining 2030-yilgi Jahon chempionatidagi taxminiy tarkibi e’lon qilindi

·31·Sport
Angliya terma jamoasining 2030-yilgi Jahon chempionatidagi taxminiy tarkibi e’lon qilindi

Angliya terma jamoasining 1966-yildan buyon davom etayotgan yirik turnirlardagi gʻalabasiz seriyasi yana bir necha yilga uzayadigan boʻldi. Yaqinda yakuniga yetgan turnirda Argentina terma jamoasidan qabul qilingan magʻlubiyat "uch sherlar"ni navbatdagi chempionlik orzusidan mahrum etdi. Endilikda mutaxassislar va muxlislar e’tibori 2030-yilda Ispaniya, Portugaliya va Marokash mezbonlik qiladigan navbatdagi Jahon chempionatiga qaratilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tahlilchilarining fikricha, 2030-yilgi mundialga kelib Angliya terma jamoasi tarkibida tub burilishlar yuz beradi. Hozirgi kunda jamoaning asosiy ustunlari hisoblangan Harry Kane va Jordan Pickford kabi yulduzlar oʻz oʻrnini yosh iqtidorlarga boʻshatib berishi kutilmoqda. Bu davrga kelib jamoani kim boshqarishi hozircha noma’lum boʻlsa-da, nomzodlar orasida Pep Guardiola, Eddie Howe va Lee Carsley kabi mutaxassislar tilga olinmoqda.

Darvoza chizigʻidagi yangi davr

Koʻp yillardan buyon Angliya darvozasini daxlsiz saqlab kelayotgan Jordan Pickford 2028-yilgi Yevropa chempionatidan soʻng xalqaro faoliyatini yakunlashi mumkin. Uning oʻrnini egallashga asosiy nomzod sifatida James Trafford koʻrilmoqda. Hozirda Manchester Siti a’zosi hisoblangan va muntazam oʻyin amaliyotiga ega boʻlish uchun klubini almashtirishga tayyorlanayotgan Trafford 2030-yilda 27 yoshga toʻladi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, James Traffordning mahorati va sovuqqonligi uni Angliyaning birinchi raqamli posboniga aylantirish uchun yetarli. U allaqachon terma jamoa tizimida oʻz oʻrniga ega va kelajakda Pickfordning munosib davomchisi boʻlishi kutilmoqda.

Kelajak yulduzlari: Max Dowman va Rio Ngumoha

Hujum chizigʻida Harry Kanening oʻrnini bosish oson boʻlmaydi, biroq Angliya akademiyalarida yangi avlod vakillari yetishib chiqmoqda. Xususan, Max Dowman va Rio Ngumoha kabi yosh iqtidorlar 2030-yilgi tarkibning asosiy figuralariga aylanishi bashorat qilinmoqda. Ushbu futbolchilar oʻzlarining texnik imkoniyatlari va gol sezish qobiliyati bilan hozirdanoq skautlar e’tiborini tortgan.

Shuningdek, 2030-yilgi tarkibda quyidagi oʻzgarishlar kutilmoqda:

  • Himoya markazida tajribali va yosh ijrochilarning uygʻunligi;
  • Yarim himoyada Jud Bellingem va Declan Rice kabi yetakchilarning tajribasi;
  • Qanotlarda tezkor va kreativ yosh futbolchilarning paydo boʻlishi;
  • Hujumda Harry Kanening oʻrniga yangi "toʻqqizlik"ning shakllanishi.
Angliya futboli uchun 2030-yilgi Jahon chempionati nafaqat navbatdagi turnir, balki yangi avlodning oʻz imkoniyatlarini namoyish etish uchun oltin imkoniyat boʻlishi mumkin. Thomas Tuchelning shartnomasi 2028-yilgacha ekanligini hisobga olsak, mundialga jamoani butunlay yangi falsafaga ega murabbiy olib chiqishi haqiqatga yaqinroqdir.

AngliyaFutbolJahon ChempionatiHarry KaneJordan Pickford
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Scaloni: Lionel Messi — futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchiLionel Scaloni: Lionel Messi — futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchiBugun, 12:35JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?Bugun, 12:22Lamine Yamal va Lionel Messi: Tarixiy suratdan Jahon chempionati finaligacha boʻlgan yoʻlLamine Yamal va Lionel Messi: Tarixiy suratdan Jahon chempionati finaligacha boʻlgan yoʻlBugun, 12:13Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigachaTotti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigachaBugun, 12:04Mourino «Real»dagi asosiy va boshqalardan ustun 6 futbolchini tanladiMourino «Real»dagi asosiy va boshqalardan ustun 6 futbolchini tanladiBugun, 11:59Rodri Messini eng buyuk deb atadi, ammo bir jihatni urg‘uladiRodri Messini eng buyuk deb atadi, ammo bir jihatni urg‘uladiBugun, 11:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi