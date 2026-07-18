Tesla haydovchisiga qattiq jazo: huquqidan mahrum qilindi (video)
Toshkentda yo‘l harakati qoidalarini qo‘pol ravishda buzib, boshqa harakat ishtirokchilariga xavf tug‘dirgan Tesla haydovchisiga nisbatan sud qarori chiqarildi.
Haydovchi katta miqdordagi jarima bilan cheklanmadi — u bir yil davomida avtomobil boshqara olmaydi.
Sud haydovchining harakatini xavfli deb topdi
Ma’lum qilinishicha, Tesla rusumli avtomobil haydovchisi poytaxt ko‘chalarida yo‘l harakati qoidalarini qo‘pol ravishda buzgan.
Uning harakatlari boshqa haydovchilar, yo‘lovchilar va piyodalarning hayoti hamda salomatligiga xavf tug‘dirgani qayd etildi.
Sud ish materiallarini ko‘rib chiqib, haydovchini yo‘l harakati xavfsizligiga tahdid solganlikda aybdor deb topdi.
Bir yil avtomobil boshqara olmaydi
Sud qaroriga muvofiq, Tesla haydovchisi bir yil muddatga transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilindi.
Bu davr mobaynida u qonuniy ravishda avtomobil boshqarish imkoniyatiga ega bo‘lmaydi.
25 BHM miqdorida jarima tayinlandi
Haydovchiga qo‘shimcha ravishda bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari miqdorida jarima jazosi ham belgilandi.
Shu tariqa, qo‘pol qoidabuzarlik uchun unga bir vaqtning o‘zida moliyaviy jazo va haydovchilik huquqidan mahrum qilish chorasi qo‘llandi.
Haydovchilarga qat’iy ogohlantirish berildi
Mutasaddilar boshqa harakat ishtirokchilari hayoti va salomatligiga xavf tug‘diradigan qoidabuzarliklar jazosiz qolmasligini eslatdi.
Haydovchilardan tezlikni oshirmaslik, xavfli manyovrlar qilmaslik va yo‘l harakati qoidalariga qat’iy rioya etish so‘raldi. Yo‘lda bir necha soniyalik «tryuk» ba’zan bir yillik pushaymonga aylanishi mumkin.
…