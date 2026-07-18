Tesla haydovchisiga qattiq jazo: huquqidan mahrum qilindi (video)

·0·Jamiyat
Tesla haydovchisiga qattiq jazo: huquqidan mahrum qilindi (video)

Toshkentda yo‘l harakati qoidalarini qo‘pol ravishda buzib, boshqa harakat ishtirokchilariga xavf tug‘dirgan Tesla haydovchisiga nisbatan sud qarori chiqarildi.

Haydovchi katta miqdordagi jarima bilan cheklanmadi — u bir yil davomida avtomobil boshqara olmaydi.

Sud haydovchining harakatini xavfli deb topdi

Ma’lum qilinishicha, Tesla rusumli avtomobil haydovchisi poytaxt ko‘chalarida yo‘l harakati qoidalarini qo‘pol ravishda buzgan.

Uning harakatlari boshqa haydovchilar, yo‘lovchilar va piyodalarning hayoti hamda salomatligiga xavf tug‘dirgani qayd etildi.

Sud ish materiallarini ko‘rib chiqib, haydovchini yo‘l harakati xavfsizligiga tahdid solganlikda aybdor deb topdi.

Bir yil avtomobil boshqara olmaydi

Sud qaroriga muvofiq, Tesla haydovchisi bir yil muddatga transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilindi.

Bu davr mobaynida u qonuniy ravishda avtomobil boshqarish imkoniyatiga ega bo‘lmaydi.

25 BHM miqdorida jarima tayinlandi

Haydovchiga qo‘shimcha ravishda bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari miqdorida jarima jazosi ham belgilandi.

Shu tariqa, qo‘pol qoidabuzarlik uchun unga bir vaqtning o‘zida moliyaviy jazo va haydovchilik huquqidan mahrum qilish chorasi qo‘llandi.

Haydovchilarga qat’iy ogohlantirish berildi

Mutasaddilar boshqa harakat ishtirokchilari hayoti va salomatligiga xavf tug‘diradigan qoidabuzarliklar jazosiz qolmasligini eslatdi.

Haydovchilardan tezlikni oshirmaslik, xavfli manyovrlar qilmaslik va yo‘l harakati qoidalariga qat’iy rioya etish so‘raldi. Yo‘lda bir necha soniyalik «tryuk» ba’zan bir yillik pushaymonga aylanishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda nizoli oilalar bilan profilaktik suhbatlar o‘tkazildiToshkentda nizoli oilalar bilan profilaktik suhbatlar o‘tkazildiBugun, 11:02Abbosbek Fayzullayevning to‘yidagi siz ko‘rmagan video...Abbosbek Fayzullayevning to‘yidagi siz ko‘rmagan video...Bugun, 10:452026/2027-o‘quv yili uchun OTMlariga qabul kvotalari tasdiqlandi2026/2027-o‘quv yili uchun OTMlariga qabul kvotalari tasdiqlandiBugun, 09:57Jazirama kundan keyin toshkentliklar favvoralar atrofida hordiq chiqarmoqdaJazirama kundan keyin toshkentliklar favvoralar atrofida hordiq chiqarmoqdaBugun, 05:27Yakkasaroydagi qurilishi tugallanmagan ko‘p qavatli binoda yong‘in yuz berdiYakkasaroydagi qurilishi tugallanmagan ko‘p qavatli binoda yong‘in yuz berdiKecha, 18:56Kapotdagi buyum muhokamaga sabab bo‘ldi: haydovchi 15 sutkaga qamaldiKapotdagi buyum muhokamaga sabab bo‘ldi: haydovchi 15 sutkaga qamaldiKecha, 18:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda