JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?

·40·Sport
JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?
TEST IZOH — Slavko Vinchich yig‘ladi

2026 yilgi jahon chempionati finalida Argentina va Ispaniya o‘rtasidagi bahsni sloveniyalik Slavko Vinchich boshqaradi. 46 yoshli referi faoliyatidagi eng katta tayinlov haqida eshitgach, hissiyotlarini jilovlay olmay, ko‘z yosh to‘kdi.

Qizig‘i, Argentinaning jahon chempionatlaridagi so‘nggi mag‘lubiyati ham aynan Vinchich hakamlik qilgan uchrashuvda qayd etilgan.

Xabarni Kollinaning o‘zidan eshitdi

Final hakamining nomi referilar uchun tashkil etilgan maxsus yig‘ilishda e’lon qilingan.

FIFA hakamlar departamenti rahbari Perluiji Kollina Argentina — Ispaniya uchrashuvi Slavko Vinchichga ishonib topshirilganini ma’lum qilgan. Bu xabar sloveniyalik hakam uchun kutilmagan va juda ta’sirli bo‘lgan.

Vinchich tayinlovni eshitganidan keyin yig‘lab yuborgan. Uning bu reaksiyasi finalda ishlash har qanday hakam faoliyatidagi eng yuqori cho‘qqilardan biri ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

Vinchich katta finallarda tajribaga ega

Sloveniyalik referi so‘nggi yillarda Yevropaning muhim uchrashuvlarini boshqarib kelmoqda.

U 2024 yilda:

  • Yevropa chempionati yarimfinalida;

  • UYEFA Chempionlar ligasi finalida bosh hakam sifatida ishlagan.

Endi Vinchich faoliyatida ilk bor jahon chempionatining hal qiluvchi uchrashuvini boshqarish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Argentina uchun tanish hakam

Vinchichning Argentina bilan bog‘liq qiziq tarixi ham bor.

Lionel Skaloni jamoasi jahon chempionatlarida so‘nggi bor 2022 yilgi musobaqada mag‘lub bo‘lgan. O‘shanda argentinaliklar guruh bosqichida Saudiya Arabistoniga 1:2 hisobida sensatsion tarzda yutqazgan edi.

Aynan o‘sha uchrashuvda ham Slavko Vinchich bosh hakam vazifasini bajargan.

Shundan keyin Argentina jahon chempionatlarida mag‘lubiyatga uchramadi. Endi Vinchich yana argentinaliklarning hal qiluvchi bahsida maydon markaziga chiqadi.

Final 19 iyul kuni o‘tkaziladi

Argentina va Ispaniya o‘rtasidagi 2026 yilgi jahon chempionati finali 19 iyul kuni AQSHning Nyu-Jersi shtatida bo‘lib o‘tadi.

Bir tomonda amaldagi jahon chempioni Argentina, ikkinchi tomonda esa ikkinchi chempionligini qo‘lga kiritishni maqsad qilgan Ispaniya maydonga tushadi.

Vinchich uchun esa bu oddiy tayinlov emas — butun faoliyati davomida intilib kelgan eng katta o‘yin bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Scaloni: Lionel Messi — futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchiLionel Scaloni: Lionel Messi — futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchiBugun, 12:35Angliya terma jamoasining 2030-yilgi Jahon chempionatidagi taxminiy tarkibi e’lon qilindiAngliya terma jamoasining 2030-yilgi Jahon chempionatidagi taxminiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 12:17Lamine Yamal va Lionel Messi: Tarixiy suratdan Jahon chempionati finaligacha boʻlgan yoʻlLamine Yamal va Lionel Messi: Tarixiy suratdan Jahon chempionati finaligacha boʻlgan yoʻlBugun, 12:13Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigachaTotti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigachaBugun, 12:04Mourino «Real»dagi asosiy va boshqalardan ustun 6 futbolchini tanladiMourino «Real»dagi asosiy va boshqalardan ustun 6 futbolchini tanladiBugun, 11:59Rodri Messini eng buyuk deb atadi, ammo bir jihatni urg‘uladiRodri Messini eng buyuk deb atadi, ammo bir jihatni urg‘uladiBugun, 11:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi