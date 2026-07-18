JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?
2026 yilgi jahon chempionati finalida Argentina va Ispaniya o‘rtasidagi bahsni sloveniyalik Slavko Vinchich boshqaradi. 46 yoshli referi faoliyatidagi eng katta tayinlov haqida eshitgach, hissiyotlarini jilovlay olmay, ko‘z yosh to‘kdi.
Qizig‘i, Argentinaning jahon chempionatlaridagi so‘nggi mag‘lubiyati ham aynan Vinchich hakamlik qilgan uchrashuvda qayd etilgan.
Xabarni Kollinaning o‘zidan eshitdi
Final hakamining nomi referilar uchun tashkil etilgan maxsus yig‘ilishda e’lon qilingan.
FIFA hakamlar departamenti rahbari Perluiji Kollina Argentina — Ispaniya uchrashuvi Slavko Vinchichga ishonib topshirilganini ma’lum qilgan. Bu xabar sloveniyalik hakam uchun kutilmagan va juda ta’sirli bo‘lgan.
Vinchich tayinlovni eshitganidan keyin yig‘lab yuborgan. Uning bu reaksiyasi finalda ishlash har qanday hakam faoliyatidagi eng yuqori cho‘qqilardan biri ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
Vinchich katta finallarda tajribaga ega
Sloveniyalik referi so‘nggi yillarda Yevropaning muhim uchrashuvlarini boshqarib kelmoqda.
U 2024 yilda:
Yevropa chempionati yarimfinalida;
UYEFA Chempionlar ligasi finalida bosh hakam sifatida ishlagan.
Endi Vinchich faoliyatida ilk bor jahon chempionatining hal qiluvchi uchrashuvini boshqarish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Argentina uchun tanish hakam
Vinchichning Argentina bilan bog‘liq qiziq tarixi ham bor.
Lionel Skaloni jamoasi jahon chempionatlarida so‘nggi bor 2022 yilgi musobaqada mag‘lub bo‘lgan. O‘shanda argentinaliklar guruh bosqichida Saudiya Arabistoniga 1:2 hisobida sensatsion tarzda yutqazgan edi.
Aynan o‘sha uchrashuvda ham Slavko Vinchich bosh hakam vazifasini bajargan.
Shundan keyin Argentina jahon chempionatlarida mag‘lubiyatga uchramadi. Endi Vinchich yana argentinaliklarning hal qiluvchi bahsida maydon markaziga chiqadi.
Final 19 iyul kuni o‘tkaziladi
Argentina va Ispaniya o‘rtasidagi 2026 yilgi jahon chempionati finali 19 iyul kuni AQSHning Nyu-Jersi shtatida bo‘lib o‘tadi.
Bir tomonda amaldagi jahon chempioni Argentina, ikkinchi tomonda esa ikkinchi chempionligini qo‘lga kiritishni maqsad qilgan Ispaniya maydonga tushadi.
Vinchich uchun esa bu oddiy tayinlov emas — butun faoliyati davomida intilib kelgan eng katta o‘yin bo‘ladi.
…