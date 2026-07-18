Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Italiya futboli va «Roma» klubining afsonaviy yulduzi Franchesko Totti O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori va eng yaxshi to‘purari Eldor Shomurodov haqida o‘z fikrlarini bildirdi. Bugungi kunda Turkiya chempionati va Jahon chempionatida porlayotgan o‘zbek hujumchisining Rimdagi faoliyati Tottining yodida ijobiy iz qoldirgan.
Zamin.uz Italiya afsonasining e’tirofi va Shomurodovning ayni damdagi ulkan muvaffaqiyatlari tafsilotlarini taqdim etadi.
Franchesko Totti: «O‘yinga o‘zini to‘liq bag‘ishlaydigan futbolchi»
«Roma»ning tirik afsonasi Franchesko Totti jurnalistlar bilan suhbatda Eldor Shomurodov unda qanday taassurot qoldirgani haqidagi savolga quyidagicha javob berdi:
«Shomurodov har gal unga imkoniyat berilganida o‘yinga o‘zini to‘liq bag‘ishlaydigan futbolchi sifatida yodimda qolgan».
Rimdagi qiyinchiliklar va Mourinoning adolatsizligi
Eldor Shomurodovning Apennin yarim orolidagi faoliyati oson kechmadi. U «Mash’al», «Bunyodkor» va «Rostov»dagi o‘yinlaridan so‘ng 2020 yilda Italiya A Seriyasiga yo‘l olgan edi.
Muvaffaqiyatli start: Shomurodov debyut mavsumidayoq Italiyaning eng qadimiy klubi «Jenoa» tarkibida 8 ta gol urdi va bu orqali poytaxtning «Roma» klubi e’tiborini tortdi.
Zaxira o‘rindig‘i: Rimliklar safida o‘zini ko‘rsata boshlagan Shomurodov jamoaga qimmatbaho hujumchi Temmi Abraxam kelganidan keyin zaxira o‘yinchisiga aylanib qoldi.
Mourinoning tanlovi: O‘sha paytda «Roma»ni boshqargan Joze Mourino «Chelsi»dan kelgan yulduzga doimiy o‘yin amaliyoti berdi. O‘zbekistonlik hujumchining ishtiyoqi va tayyorgarligi yuqori bo‘lgan vaqtlarda ham Mourino unga kam imkoniyat berib, faqat bir necha daqiqaga zaxiradan maydonga tushirdi xolos.
Ijaralar davri: Buning oqibatida Eldor avval «Spetsiya»ga, keyin esa Klaudio Raneri boshqaruvidagi «Kalyari»ga ijaraga berilib, u yerda jamoaning asosiy figuralaridan biriga aylandi.
Biroq 2025 yilning yozidagi murabbiylar almashinuvi ortidan Shomurodov Turkiya chempionatiga ko‘chib o‘tishni ma’qul topdi.
Turkiyadagi triumf va JCH-2026dagi supergol
Yevropa ligalari orasida tobora kuchayib borayotgan Turkiya Superligasi Shomurodov uchun haqiqiy porlash davri bo‘ldi. 31 yoshli hujumchi «Istanbul Bashakshehir» klubidagi debyut mavsumidayoq nimalarga qodirligini butun dunyoga isbotladi.
To‘purarlik maqomi: Eldor ilk mavsumidayoq Turkiya chempionatida 22 ta gol urishga muvaffaq bo‘ldi.
Eng samarali o‘yinchi: U ushbu ko‘rsatkich bilan Superliga to‘purari va musobaqaning eng samarali futbolchisi sifatida e’tirof etildi.
Shomurodov o‘zi ishtirok etadigan har bir musobaqada gol urish an’anasini 2026 yilgi Jahon chempionatida ham munosib davom ettirdi. Uning Kongo Demokratik Respublikasi (KDR) terma jamoasi darvozasiga kiritgan to‘pi JCH guruh bosqichining eng chiroyli goli sifatida e’tirof etildi.
Eldor Shomurodovning Italiya va Turkiyadagi yo‘li
Klub / Musobaqa
Erishilgan natija va ko‘rsatkichlar
«Jenoa» (Italiya)
Debyut mavsumida 8 ta gol muallifi
«Roma» (Italiya)
Temmi Abraxam kelgach va Mourino davrida asosan zaxirada qoldi
«Istanbul Bashakshehir» (Turkiya)
22 ta gol bilan Turkiya Superligasi to‘purari va eng samarali o‘yinchisi
Jahon chempionati-2026
KDR darvozasiga guruh bosqichining eng chiroyli golini urdi
…