Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha

·78·Sport
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha

Italiya futboli va «Roma» klubining afsonaviy yulduzi Franchesko Totti O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori va eng yaxshi to‘purari Eldor Shomurodov haqida o‘z fikrlarini bildirdi. Bugungi kunda Turkiya chempionati va Jahon chempionatida porlayotgan o‘zbek hujumchisining Rimdagi faoliyati Tottining yodida ijobiy iz qoldirgan.

Zamin.uz Italiya afsonasining e’tirofi va Shomurodovning ayni damdagi ulkan muvaffaqiyatlari tafsilotlarini taqdim etadi.

Franchesko Totti: «O‘yinga o‘zini to‘liq bag‘ishlaydigan futbolchi»

«Roma»ning tirik afsonasi Franchesko Totti jurnalistlar bilan suhbatda Eldor Shomurodov unda qanday taassurot qoldirgani haqidagi savolga quyidagicha javob berdi:

«Shomurodov har gal unga imkoniyat berilganida o‘yinga o‘zini to‘liq bag‘ishlaydigan futbolchi sifatida yodimda qolgan».

Rimdagi qiyinchiliklar va Mourinoning adolatsizligi

Eldor Shomurodovning Apennin yarim orolidagi faoliyati oson kechmadi. U «Mash’al», «Bunyodkor» va «Rostov»dagi o‘yinlaridan so‘ng 2020 yilda Italiya A Seriyasiga yo‘l olgan edi.

  • Muvaffaqiyatli start: Shomurodov debyut mavsumidayoq Italiyaning eng qadimiy klubi «Jenoa» tarkibida 8 ta gol urdi va bu orqali poytaxtning «Roma» klubi e’tiborini tortdi.

  • Zaxira o‘rindig‘i: Rimliklar safida o‘zini ko‘rsata boshlagan Shomurodov jamoaga qimmatbaho hujumchi Temmi Abraxam kelganidan keyin zaxira o‘yinchisiga aylanib qoldi.

  • Mourinoning tanlovi: O‘sha paytda «Roma»ni boshqargan Joze Mourino «Chelsi»dan kelgan yulduzga doimiy o‘yin amaliyoti berdi. O‘zbekistonlik hujumchining ishtiyoqi va tayyorgarligi yuqori bo‘lgan vaqtlarda ham Mourino unga kam imkoniyat berib, faqat bir necha daqiqaga zaxiradan maydonga tushirdi xolos.

  • Ijaralar davri: Buning oqibatida Eldor avval «Spetsiya»ga, keyin esa Klaudio Raneri boshqaruvidagi «Kalyari»ga ijaraga berilib, u yerda jamoaning asosiy figuralaridan biriga aylandi.

Biroq 2025 yilning yozidagi murabbiylar almashinuvi ortidan Shomurodov Turkiya chempionatiga ko‘chib o‘tishni ma’qul topdi.

Turkiyadagi triumf va JCH-2026dagi supergol

Yevropa ligalari orasida tobora kuchayib borayotgan Turkiya Superligasi Shomurodov uchun haqiqiy porlash davri bo‘ldi. 31 yoshli hujumchi «Istanbul Bashakshehir» klubidagi debyut mavsumidayoq nimalarga qodirligini butun dunyoga isbotladi.

  • To‘purarlik maqomi: Eldor ilk mavsumidayoq Turkiya chempionatida 22 ta gol urishga muvaffaq bo‘ldi.

  • Eng samarali o‘yinchi: U ushbu ko‘rsatkich bilan Superliga to‘purari va musobaqaning eng samarali futbolchisi sifatida e’tirof etildi.

Shomurodov o‘zi ishtirok etadigan har bir musobaqada gol urish an’anasini 2026 yilgi Jahon chempionatida ham munosib davom ettirdi. Uning Kongo Demokratik Respublikasi (KDR) terma jamoasi darvozasiga kiritgan to‘pi JCH guruh bosqichining eng chiroyli goli sifatida e’tirof etildi.

Eldor Shomurodovning Italiya va Turkiyadagi yo‘li

Klub / Musobaqa

Erishilgan natija va ko‘rsatkichlar

«Jenoa» (Italiya)

Debyut mavsumida 8 ta gol muallifi

«Roma» (Italiya)

Temmi Abraxam kelgach va Mourino davrida asosan zaxirada qoldi

«Istanbul Bashakshehir» (Turkiya)

22 ta gol bilan Turkiya Superligasi to‘purari va eng samarali o‘yinchisi

Jahon chempionati-2026

KDR darvozasiga guruh bosqichining eng chiroyli golini urdi

Francesco TottiEldor ShomurodovAS RomaJosé MourinhoO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Scaloni: Lionel Messi — futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchiLionel Scaloni: Lionel Messi — futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchiBugun, 12:35JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?Bugun, 12:22Angliya terma jamoasining 2030-yilgi Jahon chempionatidagi taxminiy tarkibi e’lon qilindiAngliya terma jamoasining 2030-yilgi Jahon chempionatidagi taxminiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 12:17Lamine Yamal va Lionel Messi: Tarixiy suratdan Jahon chempionati finaligacha boʻlgan yoʻlLamine Yamal va Lionel Messi: Tarixiy suratdan Jahon chempionati finaligacha boʻlgan yoʻlBugun, 12:13Mourino «Real»dagi asosiy va boshqalardan ustun 6 futbolchini tanladiMourino «Real»dagi asosiy va boshqalardan ustun 6 futbolchini tanladiBugun, 11:59Rodri Messini eng buyuk deb atadi, ammo bir jihatni urg‘uladiRodri Messini eng buyuk deb atadi, ammo bir jihatni urg‘uladiBugun, 11:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi