Lamine Yamal va Lionel Messi: Tarixiy suratdan Jahon chempionati finaligacha boʻlgan yoʻl
Futbol olami navbatdagi buyuk davr almashinuvi ostonasida turibdi. 2007-yilda SPORT nashri xayriya kalendari uchun tashkil etgan suratga tushish jarayonida 20 yoshli Lionel Messi bir necha haftalik chaqaloqni choʻmiltirayotgani aks etgan kadr bugun haqiqiy afsonaga aylandi. Oʻsha chaqaloq bugungi kunda Ispaniya terma jamoasi va Barselona klubining asosiy yulduzi Lamine Yamal edi. Yakshanba kuni boʻlib oʻtadigan Jahon chempionati finalida ushbu ikki qahramonning yashil maydonda toʻqnash kelishi ramziy maʼnoda taxtning vorisga topshirilishini anglatishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Lamine Yamal uchun Lionel Messi nafaqat oʻrnak, balki yagona kumir hisoblanadi. "Mening boshqa idealim boʻlmagan. Bir marta u bilan rasmga tushganman, oʻshanda hali hech kim meni tanimasdi", — deya eslaydi yosh iqtidor egasi Tuttosport nashriga bergan intervyusida. Oʻsha paytda hech kim bu goʻdak kelajakda Messining rekordlarini yangilaydigan yagona futbolchi boʻlishini tasavvur ham qilmagan edi. Goal.com tahlilchilarining fikricha, bu tasodifiy surat goʻyoki Messining oʻz vorisini duolayotganidek taassurot uygʻotadi.
Bosim ostidagi iqtidor17 yoshli futbolchining yelkasiga bunday ulkan masʼuliyatni yuklash biroz adolatsizdek tuyulishi mumkin. Lionel Messi yigirma yildan ortiq vaqt davomida barqaror yuqori saviyada oʻynab, tarixdagi eng buyuk futbolchiga aylandi. Yamal esa endigina katta futbolga qadam qoʻymoqda. Shunga qaramay, u Barselona asosiy tarkibida 16 yoshidan buyon oʻynab, har qanday bosimga chidamliligini isbotlab ulgurdi. Uning maydondagi harakatlari va qaror qabul qilish qobiliyati yoshiga nisbatan ancha ulgʻayganidan dalolat beradi.
Yamalning oʻzi bu borada kamtarlikni saqlab qolgan. "Lionel Messi darajasiga yetishning imkoni yoʻq, lekin qachondir unga oʻxshashni orzu qilaman", — deydi u. Futbolchi Mataro koʻchalarida oʻsgan paytlaridayoq barcha qoʻrquv va bosimlarni yengib oʻtganini taʼkidlaydi. Yevropa chempionatidagi qoʻrqmas oʻyinlari ham uning ruhiy jihatdan naqadar kuchli ekanini koʻrsatib berdi.
Oʻziga nisbatan talabchanlikLamine Yamalning muvaffaqiyati siri faqatgina tugʻma iqtidorida emas, balki oʻziga nisbatan oʻta talabchanligidadir. U har bir oʻyindan soʻng oʻz harakatlarini tahlil qiladi va hech qachon erishgan natijasi bilan toʻxtab qolmaydi. Belgiyaga qarshi chorak final bahsidan soʻng u shunday degan edi: "Men oʻzimga nisbatan juda qattiqqoʻlman. Qilayotgan ishlarimdan hech qachon toʻliq qoniqish hosil qilmayman".
Jahon chempionati finali nafaqat chempionlik unvoni uchun kurash, balki ikki avlodning buyuk uchrashuviga aylanadi. Agar Ispaniya gʻalaba qozonsa, Yamal oʻz kumirining davrini yakunlab, yangi erani boshlab berishi mumkin. Bu oʻyin futbol tarixidagi eng yirik "estafeta topshirish" marosimi sifatida yodda qolishi kutilmoqda.
- Lionel Messi va Lamine Yamalning ilk uchrashuvi 2007-yilda sodir boʻlgan;
- Yamal Barselona tarixidagi eng yosh debyutantlardan biri hisoblanadi;
- U Yevropa chempionatlari tarixidagi eng yosh gol muallifidir.
…