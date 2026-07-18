Lamine Yamal va Lionel Messi: Tarixiy suratdan Jahon chempionati finaligacha boʻlgan yoʻl

·29·Sport
Lamine Yamal va Lionel Messi: Tarixiy suratdan Jahon chempionati finaligacha boʻlgan yoʻl

Futbol olami navbatdagi buyuk davr almashinuvi ostonasida turibdi. 2007-yilda SPORT nashri xayriya kalendari uchun tashkil etgan suratga tushish jarayonida 20 yoshli Lionel Messi bir necha haftalik chaqaloqni choʻmiltirayotgani aks etgan kadr bugun haqiqiy afsonaga aylandi. Oʻsha chaqaloq bugungi kunda Ispaniya terma jamoasi va Barselona klubining asosiy yulduzi Lamine Yamal edi. Yakshanba kuni boʻlib oʻtadigan Jahon chempionati finalida ushbu ikki qahramonning yashil maydonda toʻqnash kelishi ramziy maʼnoda taxtning vorisga topshirilishini anglatishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Lamine Yamal uchun Lionel Messi nafaqat oʻrnak, balki yagona kumir hisoblanadi. "Mening boshqa idealim boʻlmagan. Bir marta u bilan rasmga tushganman, oʻshanda hali hech kim meni tanimasdi", — deya eslaydi yosh iqtidor egasi Tuttosport nashriga bergan intervyusida. Oʻsha paytda hech kim bu goʻdak kelajakda Messining rekordlarini yangilaydigan yagona futbolchi boʻlishini tasavvur ham qilmagan edi. Goal.com tahlilchilarining fikricha, bu tasodifiy surat goʻyoki Messining oʻz vorisini duolayotganidek taassurot uygʻotadi.

Bosim ostidagi iqtidor

17 yoshli futbolchining yelkasiga bunday ulkan masʼuliyatni yuklash biroz adolatsizdek tuyulishi mumkin. Lionel Messi yigirma yildan ortiq vaqt davomida barqaror yuqori saviyada oʻynab, tarixdagi eng buyuk futbolchiga aylandi. Yamal esa endigina katta futbolga qadam qoʻymoqda. Shunga qaramay, u Barselona asosiy tarkibida 16 yoshidan buyon oʻynab, har qanday bosimga chidamliligini isbotlab ulgurdi. Uning maydondagi harakatlari va qaror qabul qilish qobiliyati yoshiga nisbatan ancha ulgʻayganidan dalolat beradi.

Yamalning oʻzi bu borada kamtarlikni saqlab qolgan. "Lionel Messi darajasiga yetishning imkoni yoʻq, lekin qachondir unga oʻxshashni orzu qilaman", — deydi u. Futbolchi Mataro koʻchalarida oʻsgan paytlaridayoq barcha qoʻrquv va bosimlarni yengib oʻtganini taʼkidlaydi. Yevropa chempionatidagi qoʻrqmas oʻyinlari ham uning ruhiy jihatdan naqadar kuchli ekanini koʻrsatib berdi.

Oʻziga nisbatan talabchanlik

Lamine Yamalning muvaffaqiyati siri faqatgina tugʻma iqtidorida emas, balki oʻziga nisbatan oʻta talabchanligidadir. U har bir oʻyindan soʻng oʻz harakatlarini tahlil qiladi va hech qachon erishgan natijasi bilan toʻxtab qolmaydi. Belgiyaga qarshi chorak final bahsidan soʻng u shunday degan edi: "Men oʻzimga nisbatan juda qattiqqoʻlman. Qilayotgan ishlarimdan hech qachon toʻliq qoniqish hosil qilmayman".

Jahon chempionati finali nafaqat chempionlik unvoni uchun kurash, balki ikki avlodning buyuk uchrashuviga aylanadi. Agar Ispaniya gʻalaba qozonsa, Yamal oʻz kumirining davrini yakunlab, yangi erani boshlab berishi mumkin. Bu oʻyin futbol tarixidagi eng yirik "estafeta topshirish" marosimi sifatida yodda qolishi kutilmoqda.

  • Lionel Messi va Lamine Yamalning ilk uchrashuvi 2007-yilda sodir boʻlgan;
  • Yamal Barselona tarixidagi eng yosh debyutantlardan biri hisoblanadi;
  • U Yevropa chempionatlari tarixidagi eng yosh gol muallifidir.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Yamalning yoʻli endi boshlanmoqda. Messining merosi daxlsiz boʻlsa-da, Lamine oʻzining betakror uslubi bilan futbol olamida yangi sahifa ochishga tayyor. Yakshanba kungi final esa ushbu afsonaviy hikoyaning eng hayajonli nuqtasi boʻladi.

Lamine YamalLionel MessiBarselonaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Scaloni: Lionel Messi — futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchiLionel Scaloni: Lionel Messi — futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchiBugun, 12:35JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?Bugun, 12:22Angliya terma jamoasining 2030-yilgi Jahon chempionatidagi taxminiy tarkibi e’lon qilindiAngliya terma jamoasining 2030-yilgi Jahon chempionatidagi taxminiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 12:17Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigachaTotti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigachaBugun, 12:04Mourino «Real»dagi asosiy va boshqalardan ustun 6 futbolchini tanladiMourino «Real»dagi asosiy va boshqalardan ustun 6 futbolchini tanladiBugun, 11:59Rodri Messini eng buyuk deb atadi, ammo bir jihatni urg‘uladiRodri Messini eng buyuk deb atadi, ammo bir jihatni urg‘uladiBugun, 11:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi