Mourino «Real»dagi asosiy va boshqalardan ustun 6 futbolchini tanladi
«Real Madrid»ning yangi bosh murabbiyi Joze Mourino kelasi mavsum uchun jamoaning asosiy ustunlarini tanlab bo‘lgan. Xabarlarga ko‘ra, portugaliyalik mutaxassis olti nafar futbolchini boshlang‘ich tarkibdagi o‘rni deyarli kafolatlangan o‘yinchilar sifatida ko‘rmoqda.
Ro‘yxatda klub yetakchilari bilan bir qatorda madridliklarning yangi futbolchisi ham bor.
Mourino qaysi futbolchilarga ishonch bildirmoqda?
Diario AS ma’lumotiga ko‘ra, Joze Mourino qo‘l ostida quyidagi futbolchilar jamoa asosini tashkil etadi:
Jud Bellinghem;
Federiko Valverde;
Tibo Kurtua;
Mark Kukurelya.
Ushbu futbolchilarning sog‘lom bo‘lgan taqdirda asosiy tarkibda muntazam maydonga tushishi kutilmoqda.
Hujumda Mbappe va Vinisiusga tayaniladi
Mourino hujum chizig‘ida Kilian Mbappe hamda Vinisius Juniorni jamoaning asosiy quroli sifatida ko‘rmoqda.
Ikki futbolchining tezligi va individual mahorati «Real»ning qarshi hujumlarida muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Endi murabbiy oldidagi asosiy vazifalardan biri ularni bir tizimda maksimal samarali ishlatish bo‘ladi.
Bellinghem va Valverde markazni boshqaradi
Yarimhimoyada Jud Bellinghem va Federiko Valverdega katta mas’uliyat yuklanishi kutilmoqda.
Bellinghem hujumlarni rivojlantirish va jarima maydoniga qo‘shilishda muhim rol o‘ynasa, Valverde jismoniy kurash, pressing va himoya bilan hujum o‘rtasidagi muvozanatni ta’minlashi mumkin.
Yangi futbolchi ham «daxlsizlar» qatorida
Ro‘yxatdagi eng e’tiborli ismlardan biri — Mark Kukurelya.
Jamoaga yaqinda qo‘shilgan himoyachining Mourino rejalarida darhol muhim o‘rin egallagani aytilmoqda. Uning chap qanotdagi faolligi va bir nechta taktik vazifani bajara olishi murabbiy uchun qo‘shimcha imkoniyat yaratadi.
Darvozada esa Tibo Kurtua avvalgidek asosiy tanlov bo‘lib qoladi.
Mourino sovrinsiz mavsumdan keyin jamoani qabul qildi
Joze Mourino iyun oyi boshida «Real Madrid» bosh murabbiyi etib tayinlangan edi.
«Special One» laqabi bilan tanilgan mutaxassis o‘tgan mavsumni sovrinsiz yakunlaganidan keyin lavozimini tark etgan Alvaro Arbeloa o‘rnini egalladi.
Endi Mourino oldida «Real»ni yana sovrinlar uchun kurashadigan jamoaga aylantirish vazifasi turibdi. Asosiy oltilik ma’lum, ammo qolgan o‘rinlar uchun raqobat endi boshlanadi.
…