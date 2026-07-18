Mourino «Real»dagi asosiy va boshqalardan ustun 6 futbolchini tanladi

·60·Sport
Mourino «Real»dagi asosiy va boshqalardan ustun 6 futbolchini tanladi

«Real Madrid»ning yangi bosh murabbiyi Joze Mourino kelasi mavsum uchun jamoaning asosiy ustunlarini tanlab bo‘lgan. Xabarlarga ko‘ra, portugaliyalik mutaxassis olti nafar futbolchini boshlang‘ich tarkibdagi o‘rni deyarli kafolatlangan o‘yinchilar sifatida ko‘rmoqda.

Ro‘yxatda klub yetakchilari bilan bir qatorda madridliklarning yangi futbolchisi ham bor.

Mourino qaysi futbolchilarga ishonch bildirmoqda?

Diario AS ma’lumotiga ko‘ra, Joze Mourino qo‘l ostida quyidagi futbolchilar jamoa asosini tashkil etadi:

Ushbu futbolchilarning sog‘lom bo‘lgan taqdirda asosiy tarkibda muntazam maydonga tushishi kutilmoqda.

Hujumda Mbappe va Vinisiusga tayaniladi

Mourino hujum chizig‘ida Kilian Mbappe hamda Vinisius Juniorni jamoaning asosiy quroli sifatida ko‘rmoqda.

Ikki futbolchining tezligi va individual mahorati «Real»ning qarshi hujumlarida muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Endi murabbiy oldidagi asosiy vazifalardan biri ularni bir tizimda maksimal samarali ishlatish bo‘ladi.

Bellinghem va Valverde markazni boshqaradi

Yarimhimoyada Jud Bellinghem va Federiko Valverdega katta mas’uliyat yuklanishi kutilmoqda.

Bellinghem hujumlarni rivojlantirish va jarima maydoniga qo‘shilishda muhim rol o‘ynasa, Valverde jismoniy kurash, pressing va himoya bilan hujum o‘rtasidagi muvozanatni ta’minlashi mumkin.

Yangi futbolchi ham «daxlsizlar» qatorida

Ro‘yxatdagi eng e’tiborli ismlardan biri — Mark Kukurelya.

Jamoaga yaqinda qo‘shilgan himoyachining Mourino rejalarida darhol muhim o‘rin egallagani aytilmoqda. Uning chap qanotdagi faolligi va bir nechta taktik vazifani bajara olishi murabbiy uchun qo‘shimcha imkoniyat yaratadi.

Darvozada esa Tibo Kurtua avvalgidek asosiy tanlov bo‘lib qoladi.

Mourino sovrinsiz mavsumdan keyin jamoani qabul qildi

Joze Mourino iyun oyi boshida «Real Madrid» bosh murabbiyi etib tayinlangan edi.

«Special One» laqabi bilan tanilgan mutaxassis o‘tgan mavsumni sovrinsiz yakunlaganidan keyin lavozimini tark etgan Alvaro Arbeloa o‘rnini egalladi.

Endi Mourino oldida «Real»ni yana sovrinlar uchun kurashadigan jamoaga aylantirish vazifasi turibdi. Asosiy oltilik ma’lum, ammo qolgan o‘rinlar uchun raqobat endi boshlanadi.

Real MadridJose MourinhoKylian MbappeJude BellinghamThibaut Courtois
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Scaloni: Lionel Messi — futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchiLionel Scaloni: Lionel Messi — futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchiBugun, 12:35JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?Bugun, 12:22Angliya terma jamoasining 2030-yilgi Jahon chempionatidagi taxminiy tarkibi e’lon qilindiAngliya terma jamoasining 2030-yilgi Jahon chempionatidagi taxminiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 12:17Lamine Yamal va Lionel Messi: Tarixiy suratdan Jahon chempionati finaligacha boʻlgan yoʻlLamine Yamal va Lionel Messi: Tarixiy suratdan Jahon chempionati finaligacha boʻlgan yoʻlBugun, 12:13Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigachaTotti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigachaBugun, 12:04Rodri Messini eng buyuk deb atadi, ammo bir jihatni urg‘uladiRodri Messini eng buyuk deb atadi, ammo bir jihatni urg‘uladiBugun, 11:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi