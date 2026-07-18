Amazon Web Services tizimidagi xatolik: Mijozlarga trillionlab dollarlik hisoblar keldi
Dunyoning eng yirik bulutli hisoblash platformasi hisoblangan Amazon Web Services (AWS) tizimida yuz bergan texnik nosozlik butun dunyo boʻylab minglab foydalanuvchilarni shokka tushirdi. Odatda bir necha dollar toʻlaydigan mijozlar oʻz elektron pochtalarida trillionlab dollarlik hisob-fakturalarni koʻrib, haqiqiy vahimaga tushishgan. Mazkur hodisa nafaqat texnik xatolik, balki koʻplab foydalanuvchilar uchun jiddiy stress manbaiga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
The Guardian nashri va boshqa xalqaro OAV maʼlumotlariga koʻra, tizimdagi nosozlik tufayli hisob-kitoblar astronomik darajaga koʻtarilib ketgan. Masalan, maktab hududlarini audit qilish bilan shugʻullanuvchi xayriya tashkiloti vakili Den Xarvi oʻz tajribasini soʻzlab berdi. Uning soʻzlariga koʻra, odatda oyiga 1 funt sterlingdan kamroq mablagʻ sarflanadigan ilova uchun Amazon 7,8 milliard dollarlik hisob chiqargan. Bu kutilmagan raqam tashkilot rahbariyatida deyarli "yurak xuruji"ni keltirib chiqargan.
Trillion dollarlik "sovgʻalar" va foydalanuvchilar shokiVaziyat baʼzi foydalanuvchilar uchun yanada dahshatliroq koʻrinish olgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Bharat ismli foydalanuvchi oʻz hisobidan skrinshot ulashdi, unda xizmatlardan foydalanish darajasi oʻtgan oyga nisbatan 745 milliard foizga oshgani va toʻlov summasi 1,5 trillion dollarni tashkil etgani koʻrsatilgan. Taqqoslash uchun, bu koʻrsatkich koʻplab rivojlangan davlatlarning yalpi ichki mahsulotidan ham yuqoridir.
Hindistonlik talaba Sachin ham shunday muammoga duch keldi. U har oy oʻrtacha 1,28 dollar toʻlab kelgan boʻlsa-da, bu safar unga 10,9 milliard dollarlik hisob kelgan. Shuningdek, "The Seventeenth Century Lady" veb-sayti egasi Andrea Zuvichga 245 milliard dollarlik toʻlov talabnomasi yuborilgan. Bu summa Amazon asoschisi Jeff Bezosning umumiy boyligiga deyarli teng ekani foydalanuvchilar oʻrtasida ham kinoya, ham qoʻrquv uygʻotdi.
Amazon munosabati va xatolik sababiKompaniya mutaxassislari bir necha soatlik tekshiruvlardan soʻng muammoning ildizini aniqlashdi. Maʼlum boʻlishicha, hisob-kitob quyi tizimidagi mahsulot birligi narxini belgilashda texnik nosozlik yuz bergan. Natijada tizim avtomatik ravishda barcha xizmatlar narxini millionlab marta oshirib yuborgan.
Hozirda Amazon Web Services quyidagi choralarni koʻrmoqda:
- Hisob-kitob tizimi vaqtincha oʻchirib qoʻyildi;
- Barcha notoʻgʻri hisoblangan maʼlumotlar qayta koʻrib chiqilmoqda;
- Mijozlarga haqiqiy sarf-xarajatlar asosida yangi hisob-fakturalar yuborilmoqda.
Amazon vakillari barcha xatoliklar tuzatilishini va foydalanuvchilardan ortiqcha mablagʻ yechib olinmasligini maʼlum qilishgan. Biroq, foydalanuvchilarning taʼkidlashicha, bunday xabarlar tufayli olingan ruhiy zarba va stressni kompensatsiya qilish qiyin boʻladi.
…