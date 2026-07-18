Amazon Web Services tizimidagi xatolik: Mijozlarga trillionlab dollarlik hisoblar keldi

·45·Texno
Amazon Web Services tizimidagi xatolik: Mijozlarga trillionlab dollarlik hisoblar keldi

Dunyoning eng yirik bulutli hisoblash platformasi hisoblangan Amazon Web Services (AWS) tizimida yuz bergan texnik nosozlik butun dunyo boʻylab minglab foydalanuvchilarni shokka tushirdi. Odatda bir necha dollar toʻlaydigan mijozlar oʻz elektron pochtalarida trillionlab dollarlik hisob-fakturalarni koʻrib, haqiqiy vahimaga tushishgan. Mazkur hodisa nafaqat texnik xatolik, balki koʻplab foydalanuvchilar uchun jiddiy stress manbaiga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

The Guardian nashri va boshqa xalqaro OAV maʼlumotlariga koʻra, tizimdagi nosozlik tufayli hisob-kitoblar astronomik darajaga koʻtarilib ketgan. Masalan, maktab hududlarini audit qilish bilan shugʻullanuvchi xayriya tashkiloti vakili Den Xarvi oʻz tajribasini soʻzlab berdi. Uning soʻzlariga koʻra, odatda oyiga 1 funt sterlingdan kamroq mablagʻ sarflanadigan ilova uchun Amazon 7,8 milliard dollarlik hisob chiqargan. Bu kutilmagan raqam tashkilot rahbariyatida deyarli "yurak xuruji"ni keltirib chiqargan.

Trillion dollarlik "sovgʻalar" va foydalanuvchilar shoki

Vaziyat baʼzi foydalanuvchilar uchun yanada dahshatliroq koʻrinish olgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Bharat ismli foydalanuvchi oʻz hisobidan skrinshot ulashdi, unda xizmatlardan foydalanish darajasi oʻtgan oyga nisbatan 745 milliard foizga oshgani va toʻlov summasi 1,5 trillion dollarni tashkil etgani koʻrsatilgan. Taqqoslash uchun, bu koʻrsatkich koʻplab rivojlangan davlatlarning yalpi ichki mahsulotidan ham yuqoridir.

Hindistonlik talaba Sachin ham shunday muammoga duch keldi. U har oy oʻrtacha 1,28 dollar toʻlab kelgan boʻlsa-da, bu safar unga 10,9 milliard dollarlik hisob kelgan. Shuningdek, "The Seventeenth Century Lady" veb-sayti egasi Andrea Zuvichga 245 milliard dollarlik toʻlov talabnomasi yuborilgan. Bu summa Amazon asoschisi Jeff Bezosning umumiy boyligiga deyarli teng ekani foydalanuvchilar oʻrtasida ham kinoya, ham qoʻrquv uygʻotdi.

Amazon munosabati va xatolik sababi

Kompaniya mutaxassislari bir necha soatlik tekshiruvlardan soʻng muammoning ildizini aniqlashdi. Maʼlum boʻlishicha, hisob-kitob quyi tizimidagi mahsulot birligi narxini belgilashda texnik nosozlik yuz bergan. Natijada tizim avtomatik ravishda barcha xizmatlar narxini millionlab marta oshirib yuborgan.

Hozirda Amazon Web Services quyidagi choralarni koʻrmoqda:

  • Hisob-kitob tizimi vaqtincha oʻchirib qoʻyildi;
  • Barcha notoʻgʻri hisoblangan maʼlumotlar qayta koʻrib chiqilmoqda;
  • Mijozlarga haqiqiy sarf-xarajatlar asosida yangi hisob-fakturalar yuborilmoqda.
Ushbu voqea global bulutli xizmatlarga bogʻliqlik darajasi qanchalik yuqori ekanini yana bir bor koʻrsatdi. Oʻzbekistonda ham koʻplab startaplar va IT-kompaniyalar AWS xizmatlaridan foydalanishini hisobga olsak, bunday xatoliklar mahalliy tadbirkorlar uchun ham moliyaviy monitoring tizimini doimiy nazoratda ushlash muhimligini eslatib oʻtadi.

Amazon vakillari barcha xatoliklar tuzatilishini va foydalanuvchilardan ortiqcha mablagʻ yechib olinmasligini maʼlum qilishgan. Biroq, foydalanuvchilarning taʼkidlashicha, bunday xabarlar tufayli olingan ruhiy zarba va stressni kompensatsiya qilish qiyin boʻladi.

AmazonAWSTexnologiyaXatolikBulutli Xizmatlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor oʻziga xos Robot Phone uchun buyurtma olishni boshladi: Titanli robot-kameraHonor oʻziga xos Robot Phone uchun buyurtma olishni boshladi: Titanli robot-kameraBugun, 13:55SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng quvvatli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqdaSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng quvvatli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqdaBugun, 12:59Eron AQSHning Bahrayndagi sunʼiy intellekt markazi yoʻq qilinganini eʼlon qildiEron AQSHning Bahrayndagi sunʼiy intellekt markazi yoʻq qilinganini eʼlon qildiBugun, 12:26Ilon Maskning Colossus superkompyuteri AQSH Mudofaa vazirligi xizmatiga oʻtishi mumkinIlon Maskning Colossus superkompyuteri AQSH Mudofaa vazirligi xizmatiga oʻtishi mumkinBugun, 11:54Iroq Starlink bilan rasmiy kelishuvga erishdi: mamlakatda sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushadiIroq Starlink bilan rasmiy kelishuvga erishdi: mamlakatda sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushadiBugun, 10:51Sunʼiy intellekt ortidan kelayotgan boyliklar: Dunyoda mablagʻlarni qayta taqsimlash vaqti keldimi?Sunʼiy intellekt ortidan kelayotgan boyliklar: Dunyoda mablagʻlarni qayta taqsimlash vaqti keldimi?Bugun, 10:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi