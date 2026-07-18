Donald Trump Thomas Tuchelning taktikasini tanqid qildi: Harry Kane nega himoyada oʻynadi?

·46·Sport
Donald Trump Thomas Tuchelning taktikasini tanqid qildi: Harry Kane nega himoyada oʻynadi?

AQSH prezidenti Donald Trump kutilmaganda futbol olamidagi shov-shuvli voqealarga munosabat bildirib, Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchelning taktik qarorlarini keskin tanqid ostiga oldi. Gap shundaki, Jahon chempionati yarim finalida Argentina terma jamoasiga qarshi kechgan bahsda inglizlar 1:0 hisobida oldinda borayotib, yakunda 1:2 hisobida magʻlubiyatga uchrashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Donald Trump FIFA prezidenti Gianni Infantino bilan Trump Tower binosida uchrashgan chogʻida ushbu oʻyin haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, Thomas Tuchel jamoaning asosiy hujumchisi va sardori Harry Kane’ni oʻyin oxirida haddan tashqari himoyaviy rolga tushirib yuborgani magʻlubiyatning asosiy sabablaridan biri boʻlgan.

"Angliyada ajoyib oʻyinchi bor, men u bilan golf oʻynaganman. Harry Kane haqiqatan ham fantastik futbolchi. Menimcha, ular uni himoyachiga aylantirib, katta xatoga yoʻl qoʻyishdi. Futbol haqida nimalarni bilaman? Ular hisobda oldinda borayotgan edi, biroq eng yaxshi oʻyinchisini olib, himoyaga qoʻyishdi. Biz biroz hujumkorroq boʻlishimiz kerak, shunday emasmi?" — deya taʼkidladi Trump.

Tuchelning taktik oʻzgarishlari va magʻlubiyat

Atlanta shahridagi stadionda kechgan bahsda Anthony Gordon Angliyani hisobda oldinga olib chiqqan edi. Biroq Thomas Tuchel oʻyin oxirida beshta, keyinchalik esa oltita himoyachi bilan oʻynashga qaror qildi. Bu esa Argentina terma jamoasiga tashabbusni qoʻlga olish imkonini berdi. Lionel Messi tomonidan tashkil etilgan hujumlar natijasida Enzo Fernandez va Lautaro Martinez gollar urib, Janubiy amerikaliklarning gʻalabasini taʼminladi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu taktik oʻzgarishlar nafaqat muxlislar, balki mutaxassislar orasida ham katta bahslarga sabab boʻlgan. Harry Kane oʻyinning soʻnggi 30 daqiqasida deyarli oʻz jarima maydonchasi atrofida himoyalanishga majbur boʻldi, bu esa jamoaning qarshi hujumga chiqish imkoniyatlarini yoʻqqa chiqardi.

Murabbiyning javobi: "Biz bir jamoa boʻlib himoyalandik"

Fransiyaga qarshi uchinchi oʻrin uchun bahs oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida Thomas Tuchel Donald Trumpning soʻzlariga kinoya bilan munosabat bildirdi. Germaniyalik mutaxassis oʻzining taktik qarorlarini himoya qilib, zamonaviy futbolda butun jamoa himoyada ishtirok etishi shartligini aytdi.

"Siz Donald Trumpni guvoh sifatida keltiryapsizmi? Shunchaki soʻrayapman... Harry Kane qaysi vaziyatda juda chuqur himoyada oʻynadi? Agar biz blok boʻlib himoyalansak, hamma birdek harakat qiladi. Bu jamoaviy ruh va birdamlik belgisidir. Biz 10 yoki 11 kishi boʻlib himoyalandik, Harry ham bundan mustasno emas edi", — deya javob qaytardi Tuchel.

Ushbu voqea futbol olamida siyosat va sportning qanchalik oʻzaro bogʻlanib ketganini yana bir bor koʻrsatdi. Angliya terma jamoasi uchun esa ushbu magʻlubiyat navbatdagi katta turnirdagi muvaffaqiyatsizlik sifatida tarixda qoladigan boʻldi.

Donald TrumpThomas TuchelHarry KaneAngliyaJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi bolaligida anglagan eng muhim saboqni aytdiLionel Messi bolaligida anglagan eng muhim saboqni aytdiBugun, 14:21Tramp JCH-2026ni tarixiy deb atab, Harri Keyn haqida hazil qildiTramp JCH-2026ni tarixiy deb atab, Harri Keyn haqida hazil qildiBugun, 14:02Arsenal Shimoliy Londondagi raqibi Tottenxem iqtidorini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaArsenal Shimoliy Londondagi raqibi Tottenxem iqtidorini oʻz safiga qoʻshib olmoqdaBugun, 13:30Lionel Scaloni: Lionel Messi — futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchiLionel Scaloni: Lionel Messi — futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchiBugun, 12:35JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?Bugun, 12:22Angliya terma jamoasining 2030-yilgi Jahon chempionatidagi taxminiy tarkibi e’lon qilindiAngliya terma jamoasining 2030-yilgi Jahon chempionatidagi taxminiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 12:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi