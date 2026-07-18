Donald Trump Thomas Tuchelning taktikasini tanqid qildi: Harry Kane nega himoyada oʻynadi?
AQSH prezidenti Donald Trump kutilmaganda futbol olamidagi shov-shuvli voqealarga munosabat bildirib, Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchelning taktik qarorlarini keskin tanqid ostiga oldi. Gap shundaki, Jahon chempionati yarim finalida Argentina terma jamoasiga qarshi kechgan bahsda inglizlar 1:0 hisobida oldinda borayotib, yakunda 1:2 hisobida magʻlubiyatga uchrashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Donald Trump FIFA prezidenti Gianni Infantino bilan Trump Tower binosida uchrashgan chogʻida ushbu oʻyin haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, Thomas Tuchel jamoaning asosiy hujumchisi va sardori Harry Kane’ni oʻyin oxirida haddan tashqari himoyaviy rolga tushirib yuborgani magʻlubiyatning asosiy sabablaridan biri boʻlgan.
"Angliyada ajoyib oʻyinchi bor, men u bilan golf oʻynaganman. Harry Kane haqiqatan ham fantastik futbolchi. Menimcha, ular uni himoyachiga aylantirib, katta xatoga yoʻl qoʻyishdi. Futbol haqida nimalarni bilaman? Ular hisobda oldinda borayotgan edi, biroq eng yaxshi oʻyinchisini olib, himoyaga qoʻyishdi. Biz biroz hujumkorroq boʻlishimiz kerak, shunday emasmi?" — deya taʼkidladi Trump.
Tuchelning taktik oʻzgarishlari va magʻlubiyatAtlanta shahridagi stadionda kechgan bahsda Anthony Gordon Angliyani hisobda oldinga olib chiqqan edi. Biroq Thomas Tuchel oʻyin oxirida beshta, keyinchalik esa oltita himoyachi bilan oʻynashga qaror qildi. Bu esa Argentina terma jamoasiga tashabbusni qoʻlga olish imkonini berdi. Lionel Messi tomonidan tashkil etilgan hujumlar natijasida Enzo Fernandez va Lautaro Martinez gollar urib, Janubiy amerikaliklarning gʻalabasini taʼminladi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu taktik oʻzgarishlar nafaqat muxlislar, balki mutaxassislar orasida ham katta bahslarga sabab boʻlgan. Harry Kane oʻyinning soʻnggi 30 daqiqasida deyarli oʻz jarima maydonchasi atrofida himoyalanishga majbur boʻldi, bu esa jamoaning qarshi hujumga chiqish imkoniyatlarini yoʻqqa chiqardi.
Murabbiyning javobi: "Biz bir jamoa boʻlib himoyalandik"Fransiyaga qarshi uchinchi oʻrin uchun bahs oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida Thomas Tuchel Donald Trumpning soʻzlariga kinoya bilan munosabat bildirdi. Germaniyalik mutaxassis oʻzining taktik qarorlarini himoya qilib, zamonaviy futbolda butun jamoa himoyada ishtirok etishi shartligini aytdi.
"Siz Donald Trumpni guvoh sifatida keltiryapsizmi? Shunchaki soʻrayapman... Harry Kane qaysi vaziyatda juda chuqur himoyada oʻynadi? Agar biz blok boʻlib himoyalansak, hamma birdek harakat qiladi. Bu jamoaviy ruh va birdamlik belgisidir. Biz 10 yoki 11 kishi boʻlib himoyalandik, Harry ham bundan mustasno emas edi", — deya javob qaytardi Tuchel.
Ushbu voqea futbol olamida siyosat va sportning qanchalik oʻzaro bogʻlanib ketganini yana bir bor koʻrsatdi. Angliya terma jamoasi uchun esa ushbu magʻlubiyat navbatdagi katta turnirdagi muvaffaqiyatsizlik sifatida tarixda qoladigan boʻldi.
…