Maktab ekskursiyasi fojiaga aylandi: 20 nafar bola halok bo‘ldi

·0·Dunyo
Maktab ekskursiyasi fojiaga aylandi: 20 nafar bola halok bo‘ldi

Ugandaning sharqiy hududida sodir bo‘lgan dahshatli yo‘l-transport hodisasi oqibatida o‘nlab o‘quvchilarning umriga zomin bo‘ldi. Maktab ekskursiyasidan qaytayotgan avtobus ag‘darilishi natijasida 21 kishi, jumladan, 20 nafar bola halok bo‘ldi. Yana 28 nafardan ortiq o‘quvchi turli darajada jarohat olgan.

Fojia Kapchorva okrugidagi Chekvatit qishlog‘i yaqinida sodir bo‘lgan. Ma’lum qilinishicha, Kampala shahridagi Qirol Devid nomidagi boshlang‘ich maktab o‘quvchilari Sipi sharsharalariga uyushtirilgan sayohatdan qaytib kelayotgan vaqtda avtobus haydovchisi boshqaruvni yo‘qotgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, transport vositasi yo‘ldan chiqib ketgan, katta toshga kelib urilgan va shundan so‘ng ag‘darilib ketgan. Oqibatda avtobus ichidagi ko‘plab yo‘lovchilar og‘ir tan jarohatlari olgan.

Yo‘l chetida to‘planib qolgan shikastlangan mebellar va ularni kuzatayotgan odamlar.

Fojia natijasida 20 nafar o‘quvchi bilan bir qatorda maktabning asoschisi va rahbari ham vafot etgan. Jarohatlangan bolalar hamda uch nafar katta yoshli shaxs shoshilinch ravishda yaqin atrofdagi shifoxonalarga yetkazilgan. Shifokorlar ma’lumotiga ko‘ra, kamida to‘qqiz nafar jabrlanuvchining ahvoli og‘ir.

Mahalliy tibbiyot xodimlari ayrim yaradorlarga hodisa joyining o‘zida birinchi tibbiy yordam ko‘rsatgan.

Yuz bergan fojiadan so‘ng Uganda hukumati mamlakat bo‘ylab maktab ekskursiyalari va o‘quvchilar ishtirokidagi jamoaviy safarlarni vaqtincha to‘xtatish to‘g‘risida qaror qabul qildi. Rasmiylarga ko‘ra, mazkur cheklov o‘quvchilar xavfsizligiga oid talablar qayta ko‘rib chiqilgunga qadar amal qiladi.

Shuningdek, hukumat maktab avtobuslarining texnik holatini tekshirish, o‘quvchilarni tashuvchi haydovchilar uchun xavfsizlik talablarini kuchaytirish hamda fojia sabablarini atroflicha o‘rganish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlarni boshlagan.

Hozirda politsiya avtobusning texnik holati, haydovchining harakatlari va halokatga olib kelgan boshqa omillar yuzasidan tergov harakatlarini davom ettirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar hayot bo‘lishi mumkin yana bir sayyorani aniqladiOlimlar hayot bo‘lishi mumkin yana bir sayyorani aniqladiBugun, 12:04Vengriya yana to‘siq bo‘ldi: Ukrainaning YEIga a’zo bo‘lishi xavf ostidami?Vengriya yana to‘siq bo‘ldi: Ukrainaning YEIga a’zo bo‘lishi xavf ostidami?Bugun, 10:00Ukrainada dahshatli kecha: Rossiya ommaviy raketa va bomba zarbalarini berdiUkrainada dahshatli kecha: Rossiya ommaviy raketa va bomba zarbalarini berdiBugun, 09:48Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdiOyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdiBugun, 05:23Falastinda uylar buzilishi yana og‘riqli manzaralarga sabab bo‘ldiFalastinda uylar buzilishi yana og‘riqli manzaralarga sabab bo‘ldiBugun, 05:18Isroil mahbuslar qochmasligi uchun qamoqxonani timsohlar bilan o‘ramoqchiIsroil mahbuslar qochmasligi uchun qamoqxonani timsohlar bilan o‘ramoqchiBugun, 03:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?