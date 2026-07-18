Arsenal Shimoliy Londondagi raqibi Tottenxem iqtidorini oʻz safiga qoʻshib olmoqda
Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasidagi faolligini davom ettirgan holda, oʻzining azaliy raqibi Tottenxem safidagi eng iqtidorli yosh himoyachilardan biri Elijah Upson bilan kelishuvga erishdi. 18 yoshli markaziy himoyachi Spurs bilan yangi shartnoma imzolashdan bosh tortgan va endilikda u erkin agent sifatida Toʻpchilar safiga borib qoʻshiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Taniqli insayder Fabrizio Romano bergan maʼlumotlarga koʻra, tomonlar uzoq muddatli hamkorlik boʻyicha barcha hujjatlarni imzolab boʻlishgan. Mazkur transfer Shimoliy Londonning ikki grandi oʻrtasidagi raqobat fonida oʻziga xos shov-shuvga sabab boʻlmoqda. Upson Mikel Arteta loyihasining bir qismi boʻlishni istagan va tez orada bu borada rasmiy bayonot berilishi kutilmoqda.
Yosh iqtidorning tanlovi va raqobatElijah Upson Tottenxem akademiyasining eng istiqbolli vakillaridan biri sanalsa-da, uning asosiy tarkibga yoʻl olishi birmuncha qiyinlashgan edi. Goal.com nashrining yozishicha, Tottenxem himoya chizigʻini Marcos Senesi va Jan Paul van Hecke kabi oʻyinchilar bilan kuchaytirgani yosh himoyachining imkoniyatlarini pasaytirib yuborgan. Shuningdek, jamoada Micky van de Ven va Cristian Romero kabi tajribali himoyachilarning borligi ham Upsonning ketish haqidagi qaroriga taʼsir qilgan.
Arsenal uzoq vaqtdan beri yosh oʻyinchilarga imkoniyat berish borasida Angliya Premer-ligasining eng yaxshi klublaridan biri boʻlib kelmoqda. Bukayo Saka, Ethan Nwaneri va Myles Lewis-Skelly kabi futbolchilarning asosiy tarkibga muvaffaqiyatli integratsiya qilinishi Upson uchun asosiy motivatsiya manbai boʻlgani aytilmoqda.
Arsenal tarkibidagi oʻzgarishlarUshbu transfer Arsenal uchun joriy yozdagi yagona yangilik emas. Klub tarkibni yoshartirish va kuchaytirish borasida tizimli ish olib bormoqda. Toʻpchilar bungacha quyidagi harakatlarni amalga oshirdi:
- Darvozabon Illan Meslier bilan shartnoma imzolandi;
- Gretsiyalik hujumchi Christos Tzolis transferi boʻyicha kelishuvga erishildi;
- Tajribali hujumchi Leandro Trossard jamoani tark etib, Besiktas klubiga yoʻl oldi.
…