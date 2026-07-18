Arsenal Shimoliy Londondagi raqibi Tottenxem iqtidorini oʻz safiga qoʻshib olmoqda

·56·Sport
Arsenal Shimoliy Londondagi raqibi Tottenxem iqtidorini oʻz safiga qoʻshib olmoqda

Londonning Arsenal klubi yozgi transfer oynasidagi faolligini davom ettirgan holda, oʻzining azaliy raqibi Tottenxem safidagi eng iqtidorli yosh himoyachilardan biri Elijah Upson bilan kelishuvga erishdi. 18 yoshli markaziy himoyachi Spurs bilan yangi shartnoma imzolashdan bosh tortgan va endilikda u erkin agent sifatida Toʻpchilar safiga borib qoʻshiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Taniqli insayder Fabrizio Romano bergan maʼlumotlarga koʻra, tomonlar uzoq muddatli hamkorlik boʻyicha barcha hujjatlarni imzolab boʻlishgan. Mazkur transfer Shimoliy Londonning ikki grandi oʻrtasidagi raqobat fonida oʻziga xos shov-shuvga sabab boʻlmoqda. Upson Mikel Arteta loyihasining bir qismi boʻlishni istagan va tez orada bu borada rasmiy bayonot berilishi kutilmoqda.

Yosh iqtidorning tanlovi va raqobat

Elijah Upson Tottenxem akademiyasining eng istiqbolli vakillaridan biri sanalsa-da, uning asosiy tarkibga yoʻl olishi birmuncha qiyinlashgan edi. Goal.com nashrining yozishicha, Tottenxem himoya chizigʻini Marcos Senesi va Jan Paul van Hecke kabi oʻyinchilar bilan kuchaytirgani yosh himoyachining imkoniyatlarini pasaytirib yuborgan. Shuningdek, jamoada Micky van de Ven va Cristian Romero kabi tajribali himoyachilarning borligi ham Upsonning ketish haqidagi qaroriga taʼsir qilgan.

Arsenal uzoq vaqtdan beri yosh oʻyinchilarga imkoniyat berish borasida Angliya Premer-ligasining eng yaxshi klublaridan biri boʻlib kelmoqda. Bukayo Saka, Ethan Nwaneri va Myles Lewis-Skelly kabi futbolchilarning asosiy tarkibga muvaffaqiyatli integratsiya qilinishi Upson uchun asosiy motivatsiya manbai boʻlgani aytilmoqda.

Arsenal tarkibidagi oʻzgarishlar

Ushbu transfer Arsenal uchun joriy yozdagi yagona yangilik emas. Klub tarkibni yoshartirish va kuchaytirish borasida tizimli ish olib bormoqda. Toʻpchilar bungacha quyidagi harakatlarni amalga oshirdi:

  • Darvozabon Illan Meslier bilan shartnoma imzolandi;
  • Gretsiyalik hujumchi Christos Tzolis transferi boʻyicha kelishuvga erishildi;
  • Tajribali hujumchi Leandro Trossard jamoani tark etib, Besiktas klubiga yoʻl oldi.
Elijah Upsonning kelishi jamoa himoyasining kelajagi uchun muhim qadam sifatida koʻrilmoqda. Garchi Cristian Romero kabi yulduzlarga Inter va Barselona tomonidan qiziqish boʻlayotgan boʻlsa-da, Upson oʻz rivojlanishini aynan Mikel Arteta qoʻl ostida davom ettirishni afzal koʻrdi. Bu transfer nafaqat sport nuqtai nazaridan, balki ikki ashaddiy raqib oʻrtasidagi kurashda Arsenalning navbatdagi gʻalabasi sifatida ham talqin qilinmoqda.

ArsenalTottenhamTransferAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp JCH-2026ni tarixiy deb atab, Harri Keyn haqida hazil qildiTramp JCH-2026ni tarixiy deb atab, Harri Keyn haqida hazil qildiBugun, 14:02Donald Trump Thomas Tuchelning taktikasini tanqid qildi: Harry Kane nega himoyada oʻynadi?Donald Trump Thomas Tuchelning taktikasini tanqid qildi: Harry Kane nega himoyada oʻynadi?Bugun, 13:35Lionel Scaloni: Lionel Messi — futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchiLionel Scaloni: Lionel Messi — futbol tarixidagi eng buyuk oʻyinchiBugun, 12:35JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?Bugun, 12:22Angliya terma jamoasining 2030-yilgi Jahon chempionatidagi taxminiy tarkibi e’lon qilindiAngliya terma jamoasining 2030-yilgi Jahon chempionatidagi taxminiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 12:17Lamine Yamal va Lionel Messi: Tarixiy suratdan Jahon chempionati finaligacha boʻlgan yoʻlLamine Yamal va Lionel Messi: Tarixiy suratdan Jahon chempionati finaligacha boʻlgan yoʻlBugun, 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi