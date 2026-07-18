7,4 magnitudali zilzila Meksikani titratdi, sunami xavfi e’lon qilindi

·0·Dunyo
7,4 magnitudali zilzila Meksikani titratdi, sunami xavfi e’lon qilindi

Meksikaning Tinch okeani sohillariga yaqin hududida 7,4 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldi. Yer silkinishi ortidan sunami xavfi haqida rasmiy ogohlantirish berilgan bo‘lsa-da, vaziyat baholangandan so‘ng u bekor qilindi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, zilzila 17 iyul kuni mahalliy vaqt bilan soat 08:48 da Chyapas shtatidagi Puerto-Madero porti atrofida, Gvatemala chegarasiga yaqin hududda qayd etildi. Yer osti silkinishining epitsentri aholi yashash punktidan taxminan 10 kilometr shimolda joylashgan.

Meksika Milliy seysmologiya markazi asosiy zilziladan keyin 5,2 magnitudali takroriy yer silkinishi ham kuzatilganini ma’lum qildi.

Hodisadan so‘ng AQSH Milliy okean va atmosfera boshqarmasi epitsentrdan 300 kilometrgacha bo‘lgan qirg‘oq hududlari uchun sunami xavfi haqida ogohlantirish e’lon qildi. Biroq mutaxassislar vaziyatni qayta baholagandan so‘ng taxminan bir soat o‘tib ushbu ogohlantirish rasman bekor qilindi.

Zilziladan keyin Meksika hukumati qutqaruv xizmatlari, xavfsizlik kuchlari va fuqaro muhofazasi bo‘linmalarini hududga safarbar qildi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hozircha halok bo‘lganlar, jabrlanganlar yoki yirik vayronagarchiliklar qayd etilmagan.

Mamlakat Harbiy-dengiz kuchlari vaziri Raymundo Pedro Morales Anxeles ayrim qirg‘oq hududlarida dengiz sathi yarim metrgacha ko‘tarilishi mumkinligini bildirib, fuqarolarni ehtiyot chorasi sifatida sohillardan vaqtincha uzoqroq turishga chaqirdi.

Shu bilan birga, Chyapas shtatining epitsentrga yaqin ayrim aholi punktlarida profilaktik maqsadda evakuatsiya ishlari amalga oshirildi. Rasmiylar ta’kidlashicha, mamlakatning janubi-sharqiy qismida jiddiy zarar yoki keng ko‘lamli favqulodda holatlar kuzatilmagan.

Ayni paytda mutaxassislar vaziyatni doimiy nazorat qilib, ehtimoliy takroriy silkinishlar bo‘yicha monitoring ishlarini davom ettirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Wildberries omborlariga dronlar zarbasi: qurbonlar va o‘nlab yaradorlar borWildberries omborlariga dronlar zarbasi: qurbonlar va o‘nlab yaradorlar borBugun, 13:01Maktab ekskursiyasi fojiaga aylandi: 20 nafar bola halok bo‘ldiMaktab ekskursiyasi fojiaga aylandi: 20 nafar bola halok bo‘ldiBugun, 12:58Olimlar hayot bo‘lishi mumkin yana bir sayyorani aniqladiOlimlar hayot bo‘lishi mumkin yana bir sayyorani aniqladiBugun, 12:04Vengriya yana to‘siq bo‘ldi: Ukrainaning YEIga a’zo bo‘lishi xavf ostidami?Vengriya yana to‘siq bo‘ldi: Ukrainaning YEIga a’zo bo‘lishi xavf ostidami?Bugun, 10:00Ukrainada dahshatli kecha: Rossiya ommaviy raketa va bomba zarbalarini berdiUkrainada dahshatli kecha: Rossiya ommaviy raketa va bomba zarbalarini berdiBugun, 09:48Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdiOyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdiBugun, 05:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?