Wildberries omborlariga dronlar zarbasi: qurbonlar va o‘nlab yaradorlar bor

·0·Dunyo
Wildberries omborlariga dronlar zarbasi: qurbonlar va o‘nlab yaradorlar bor

Rossiyaning Tambov va Moskva viloyatlarida joylashgan Wildberries logistika markazlari dronlar hujumiga uchradi. Hodisa oqibatida yetti kishi halok bo‘ldi, 40 dan ortiq fuqaro turli darajada jarohat oldi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, 18 iyulga o‘tar kechasi Tambov viloyatining Kotovsk shahridagi logistika markaziga bir nechta dron kelib urilgan. Viloyat rahbari Yevgeniy Pervishov bildirishicha, hujum vaqtida omborda tungi smenada mehnat qilayotgan yetti nafar xodim halok bo‘lgan, yana 24 kishi tan jarohati olgan.

Zarba oqibatida ombor hududida yirik yong‘in kelib chiqqan. Yong‘in-qutqaruv xizmatlari tezkor ravishda voqea joyiga yetib borib, alangani bartaraf etgan. Ayni paytda hududda qutqaruv ishlari va zararni baholash jarayonlari davom etmoqda.

Wildberries matbuot xizmati ham Kotovskdagi ombor bilan bir qatorda Moskva viloyatining Elektrostal shahridagi logistika markazi ham dronlar hujumiga uchraganini tasdiqladi.

Moskva viloyati gubernatori Andrey Vorobyovning ma’lum qilishicha, Elektrostal shahridagi hujum natijasida yana 24 kishi jabrlangan. Ulardan ayrimlarining ahvoli og‘ir ekani aytilmoqda.

Shuningdek, hujumlar vaqtida Noginsk shahridagi neft bazasida ham yong‘in chiqqan. U yerda ikki kishi jarohatlangan. Xavfsizlik chorasi sifatida yaqin atrofda joylashgan tug‘uruqxona bemorlari boshqa tibbiyot muassasalariga evakuatsiya qilingan.

Bundan tashqari, Vladimir shahrida dron ko‘p qavatli turar joylardan biriga tushib, xonadonda yong‘in keltirib chiqargan. Viloyat rahbariyatining dastlabki ma’lumotiga ko‘ra, ushbu hodisada jabrlanganlar qayd etilmagan.

Rossiya rasmiylari mazkur hujumlarni Ukraina dronlari amalga oshirganini ma’lum qildi. Ukraina tomoni esa hozircha bu voqea yuzasidan rasmiy bayonot bermagan va hujum uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olmagan.

So‘nggi vaqtlarda Rossiya hududlariga dronlar orqali uyushtirilayotgan hujumlar soni ortib bormoqda. Bu esa mamlakatning bir qator strategik obyektlarida xavfsizlik choralarini yanada kuchaytirishga sabab bo‘lmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maktab ekskursiyasi fojiaga aylandi: 20 nafar bola halok bo‘ldiMaktab ekskursiyasi fojiaga aylandi: 20 nafar bola halok bo‘ldiBugun, 12:58Olimlar hayot bo‘lishi mumkin yana bir sayyorani aniqladiOlimlar hayot bo‘lishi mumkin yana bir sayyorani aniqladiBugun, 12:04Vengriya yana to‘siq bo‘ldi: Ukrainaning YEIga a’zo bo‘lishi xavf ostidami?Vengriya yana to‘siq bo‘ldi: Ukrainaning YEIga a’zo bo‘lishi xavf ostidami?Bugun, 10:00Ukrainada dahshatli kecha: Rossiya ommaviy raketa va bomba zarbalarini berdiUkrainada dahshatli kecha: Rossiya ommaviy raketa va bomba zarbalarini berdiBugun, 09:48Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdiOyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdiBugun, 05:23Falastinda uylar buzilishi yana og‘riqli manzaralarga sabab bo‘ldiFalastinda uylar buzilishi yana og‘riqli manzaralarga sabab bo‘ldiBugun, 05:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?