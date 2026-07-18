SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng quvvatli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqda

·0·Texno
SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng quvvatli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqda

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi insoniyat tarixidagi eng yirik raketa — Starship parvozlari uchun zarur boʻlgan infratuzilmani kengaytirishda davom etmoqda. Florida shtatidagi Kanaveral burnida joylashgan 37A maydonchasida ulkan Mechazilla minorasining qurilishi hal qiluvchi pallaga kirdi. Ushbu inshoot nafaqat raketani uchirish, balki uning qaytib tushadigan qismlarini havoda tutib olish vazifasini ham bajaradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, ayni paytda minoraning ettinchi moduli muvaffaqiyatli oʻrnatildi. Sakkizinchi seksiyani koʻtarish ishlari esa yaqin dam olish kunlarida, ob-havo sharoiti imkon berishi bilan amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Jami toʻqqizta moduldan iborat boʻladigan ushbu minoraning qurilishi yakunlanishiga juda oz vaqt qoldi. Oxirgi, toʻqqizinchi modul oʻrnatilgach, inshootning yuqori qismiga maxsus bloklar va koʻtarish mexanizmlari tizimi joylashtiriladi.

Dunyoning eng quvvatli krani ishga solingan

Mazkur ulkan loyihani amalga oshirish uchun SpaceX dunyodagi eng quvvatli zanjirli kran — Germaniyada ishlab chiqarilgan Liebherr LR 13000 dan foydalanmoqda. Ushbu texnika giganti 3000 tonnagacha boʻlgan yukni koʻtarish imkoniyatiga ega boʻlib, u murakkab muhandislik konstruksiyalarini yuqori aniqlikda yigʻishda tengsiz hisoblanadi. Aynan shu kran yordamida Mechazilla seksiyalari birin-ketin qad rostlamoqda.

Asosiy seksiyalar montaj qilib boʻlingach, muhandislar minoraning eng muhim qismi — "chopsticks" deb ataluvchi mexanik "qoʻllar"ni oʻrnatishga kirishadilar. Bu tizim Starship raketasining birinchi bosqichi boʻlgan Super Heavy tezlatkichini vertikal holatda tutib olish uchun moʻljallangan. Bu texnologiya raketalardan qayta-qayta foydalanish samaradorligini yangi bosqichga olib chiqadi.

Starship loyihasining kelajagi

Kanaveral burnidagi ushbu yangi start maydonchasi SpaceX uchun strategik ahamiyatga ega. Hozirda asosiy sinovlar Texasdagi Starbase bazasida oʻtkazilayotgan boʻlsa, Floridadagi yangi minora Starship tizimining tijoriy va ilmiy parvozlari, jumladan, Oy va Mars missiyalari uchun asosiy darvoza vazifasini oʻtaydi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda qurilish maydonchasidan olingan ilk yuqori sifatli fotosuratlar eʼlon qilindi. Unda nafaqat minoraning balandligi, balki SpaceX tomonidan yaratilayotgan infratuzilmaning koʻlami ham yaqqol koʻrinadi. Qurilish yakunlangach, ushbu hududda raketaga xizmat koʻrsatish tizimlari va yoqilgʻi quyish majmualari ham toʻliq ishga tushiriladi.

Starship loyihasi doirasidagi ushbu ishlar koinotni oʻzlashtirish xarajatlarini keskin kamaytirishga qaratilgan. Mechazilla minorasining muvaffaqiyatli qurilishi SpaceX kompaniyasiga raketalarni uchirish va ularni qayta tayyorlash vaqtini bir necha soatgacha qisqartirish imkonini beradi, bu esa kosmonavtika tarixida inqilobiy qadam boʻlishi kutilmoqda.

SpaceXStarshipMechazillaIlon MaskTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron AQSHning Bahrayndagi sunʼiy intellekt markazi yoʻq qilinganini eʼlon qildiEron AQSHning Bahrayndagi sunʼiy intellekt markazi yoʻq qilinganini eʼlon qildiBugun, 12:26Ilon Maskning Colossus superkompyuteri AQSH Mudofaa vazirligi xizmatiga oʻtishi mumkinIlon Maskning Colossus superkompyuteri AQSH Mudofaa vazirligi xizmatiga oʻtishi mumkinBugun, 11:54Iroq Starlink bilan rasmiy kelishuvga erishdi: mamlakatda sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushadiIroq Starlink bilan rasmiy kelishuvga erishdi: mamlakatda sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushadiBugun, 10:51Sunʼiy intellekt ortidan kelayotgan boyliklar: Dunyoda mablagʻlarni qayta taqsimlash vaqti keldimi?Sunʼiy intellekt ortidan kelayotgan boyliklar: Dunyoda mablagʻlarni qayta taqsimlash vaqti keldimi?Bugun, 10:00Quyosh bagʻrida kutilganidan ancha koʻp kumush borligi aniqlandiQuyosh bagʻrida kutilganidan ancha koʻp kumush borligi aniqlandiBugun, 09:25Sunʼiy intelekt bumining banklarga foydasi: AQSH moliya gigantlari rekord daromad koʻrmoqdaSunʼiy intelekt bumining banklarga foydasi: AQSH moliya gigantlari rekord daromad koʻrmoqdaBugun, 05:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi