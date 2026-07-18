SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng quvvatli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqda
Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasi insoniyat tarixidagi eng yirik raketa — Starship parvozlari uchun zarur boʻlgan infratuzilmani kengaytirishda davom etmoqda. Florida shtatidagi Kanaveral burnida joylashgan 37A maydonchasida ulkan Mechazilla minorasining qurilishi hal qiluvchi pallaga kirdi. Ushbu inshoot nafaqat raketani uchirish, balki uning qaytib tushadigan qismlarini havoda tutib olish vazifasini ham bajaradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, ayni paytda minoraning ettinchi moduli muvaffaqiyatli oʻrnatildi. Sakkizinchi seksiyani koʻtarish ishlari esa yaqin dam olish kunlarida, ob-havo sharoiti imkon berishi bilan amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Jami toʻqqizta moduldan iborat boʻladigan ushbu minoraning qurilishi yakunlanishiga juda oz vaqt qoldi. Oxirgi, toʻqqizinchi modul oʻrnatilgach, inshootning yuqori qismiga maxsus bloklar va koʻtarish mexanizmlari tizimi joylashtiriladi.
Dunyoning eng quvvatli krani ishga solinganMazkur ulkan loyihani amalga oshirish uchun SpaceX dunyodagi eng quvvatli zanjirli kran — Germaniyada ishlab chiqarilgan Liebherr LR 13000 dan foydalanmoqda. Ushbu texnika giganti 3000 tonnagacha boʻlgan yukni koʻtarish imkoniyatiga ega boʻlib, u murakkab muhandislik konstruksiyalarini yuqori aniqlikda yigʻishda tengsiz hisoblanadi. Aynan shu kran yordamida Mechazilla seksiyalari birin-ketin qad rostlamoqda.
Asosiy seksiyalar montaj qilib boʻlingach, muhandislar minoraning eng muhim qismi — "chopsticks" deb ataluvchi mexanik "qoʻllar"ni oʻrnatishga kirishadilar. Bu tizim Starship raketasining birinchi bosqichi boʻlgan Super Heavy tezlatkichini vertikal holatda tutib olish uchun moʻljallangan. Bu texnologiya raketalardan qayta-qayta foydalanish samaradorligini yangi bosqichga olib chiqadi.
Starship loyihasining kelajagiKanaveral burnidagi ushbu yangi start maydonchasi SpaceX uchun strategik ahamiyatga ega. Hozirda asosiy sinovlar Texasdagi Starbase bazasida oʻtkazilayotgan boʻlsa, Floridadagi yangi minora Starship tizimining tijoriy va ilmiy parvozlari, jumladan, Oy va Mars missiyalari uchun asosiy darvoza vazifasini oʻtaydi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda qurilish maydonchasidan olingan ilk yuqori sifatli fotosuratlar eʼlon qilindi. Unda nafaqat minoraning balandligi, balki SpaceX tomonidan yaratilayotgan infratuzilmaning koʻlami ham yaqqol koʻrinadi. Qurilish yakunlangach, ushbu hududda raketaga xizmat koʻrsatish tizimlari va yoqilgʻi quyish majmualari ham toʻliq ishga tushiriladi.
Starship loyihasi doirasidagi ushbu ishlar koinotni oʻzlashtirish xarajatlarini keskin kamaytirishga qaratilgan. Mechazilla minorasining muvaffaqiyatli qurilishi SpaceX kompaniyasiga raketalarni uchirish va ularni qayta tayyorlash vaqtini bir necha soatgacha qisqartirish imkonini beradi, bu esa kosmonavtika tarixida inqilobiy qadam boʻlishi kutilmoqda.
…