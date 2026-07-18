«Bavariya» Maykl Oliseni ushlab qolish uchun ulkan maosh tayyorladi
Maykl Oliseni «Real Madrid»ga o‘tishi haqidagi xabarlar kuchayib borayotgan bir paytda «Bavariya» keskin qadam tashlashga tayyorlanmoqda. Myunxen klubi fransuz futbolchisini jamoada saqlab qolish uchun unga yangi va juda yuqori maoshli shartnoma taklif qilmoqchi.
Agar kelishuv amalga oshsa, Olise «Bavariya»ning eng ko‘p maosh oladigan futbolchilaridan biriga aylanadi.
Olise «Real»ga o‘tishni istamoqda
Ma’lumotlarga ko‘ra, 24 yoshli yarimhimoyachi joriy transfer oynasining o‘zidayoq «Real Madrid» safiga qo‘shilish niyatida.
Aytilishicha, Olise bu istagini Fransiya milliy jamoasidagi ayrim sheriklariga ham ma’lum qilgan. Madrid klubi futbolchini kelajakdagi asosiy transfer maqsadlaridan biri sifatida ko‘rayotgani haqida avval ham xabarlar tarqalgandi.
Biroq «Bavariya» o‘z yetakchilaridan birini osonlikcha qo‘yib yuborishni rejalashtirmayapti.
Yillik maosh 25 million yevrodan oshishi mumkin
Bild nashrining xabar berishicha, myunxenliklar Olisega yaxshilangan shartlar asosida yangi shartnoma taklif qilishni rejalashtirgan.
Unga ko‘ra, fransuz futbolchisining yillik maoshi 25 million yevrodan oshishi mumkin. Bunday kelishuv Oliseni klubdagi eng yuqori maosh oluvchi o‘yinchilar qatoriga olib chiqadi.
«Bavariya» rahbariyati shu orqali futbolchini Myunxenda qolishga ko‘ndirish va «Real»ning qiziqishini susaytirishni maqsad qilgan.
«Bavariya»ning pozitsiyasi qat’iy
Myunxen klubi Oliseni kelajak loyihasining muhim qismi sifatida ko‘rmoqda. Shu sababli rahbariyat hozircha uni sotish masalasini muhokama qilishga ham tayyor emas.
Hatto futbolchining o‘zi transferni istagan taqdirda ham, «Real»ga muzokaralarni boshlash uchun juda katta taklif bilan chiqishiga to‘g‘ri kelishi mumkin.
Olise 150 million yevroga baholanmoqda
Transfermarkt portali Maykl Oliseni 150 million yevroga baholagan.
Bu summa ehtimoliy transferni yozning eng qimmat kelishuvlaridan biriga aylantirishi mumkin. Biroq «Bavariya» yangi shartnoma taklifi bilan vaziyatni o‘z foydasiga o‘zgartirishga urinmoqda.
Endi asosiy intriga — Olise yuqori maoshni tanlaydimi yoki «Real Madrid»ga o‘tish istagida qat’iy qoladimi?
…