«Bavariya» Maykl Oliseni ushlab qolish uchun ulkan maosh tayyorladi

·32·Sport
«Bavariya» Maykl Oliseni ushlab qolish uchun ulkan maosh tayyorladi

Maykl Oliseni «Real Madrid»ga o‘tishi haqidagi xabarlar kuchayib borayotgan bir paytda «Bavariya» keskin qadam tashlashga tayyorlanmoqda. Myunxen klubi fransuz futbolchisini jamoada saqlab qolish uchun unga yangi va juda yuqori maoshli shartnoma taklif qilmoqchi.

Agar kelishuv amalga oshsa, Olise «Bavariya»ning eng ko‘p maosh oladigan futbolchilaridan biriga aylanadi.

Olise «Real»ga o‘tishni istamoqda

Ma’lumotlarga ko‘ra, 24 yoshli yarimhimoyachi joriy transfer oynasining o‘zidayoq «Real Madrid» safiga qo‘shilish niyatida.

Aytilishicha, Olise bu istagini Fransiya milliy jamoasidagi ayrim sheriklariga ham ma’lum qilgan. Madrid klubi futbolchini kelajakdagi asosiy transfer maqsadlaridan biri sifatida ko‘rayotgani haqida avval ham xabarlar tarqalgandi.

Biroq «Bavariya» o‘z yetakchilaridan birini osonlikcha qo‘yib yuborishni rejalashtirmayapti.

Yillik maosh 25 million yevrodan oshishi mumkin

Bild nashrining xabar berishicha, myunxenliklar Olisega yaxshilangan shartlar asosida yangi shartnoma taklif qilishni rejalashtirgan.

Unga ko‘ra, fransuz futbolchisining yillik maoshi 25 million yevrodan oshishi mumkin. Bunday kelishuv Oliseni klubdagi eng yuqori maosh oluvchi o‘yinchilar qatoriga olib chiqadi.

«Bavariya» rahbariyati shu orqali futbolchini Myunxenda qolishga ko‘ndirish va «Real»ning qiziqishini susaytirishni maqsad qilgan.

«Bavariya»ning pozitsiyasi qat’iy

Myunxen klubi Oliseni kelajak loyihasining muhim qismi sifatida ko‘rmoqda. Shu sababli rahbariyat hozircha uni sotish masalasini muhokama qilishga ham tayyor emas.

Hatto futbolchining o‘zi transferni istagan taqdirda ham, «Real»ga muzokaralarni boshlash uchun juda katta taklif bilan chiqishiga to‘g‘ri kelishi mumkin.

Olise 150 million yevroga baholanmoqda

Transfermarkt portali Maykl Oliseni 150 million yevroga baholagan.

Bu summa ehtimoliy transferni yozning eng qimmat kelishuvlaridan biriga aylantirishi mumkin. Biroq «Bavariya» yangi shartnoma taklifi bilan vaziyatni o‘z foydasiga o‘zgartirishga urinmoqda.

Endi asosiy intriga — Olise yuqori maoshni tanlaydimi yoki «Real Madrid»ga o‘tish istagida qat’iy qoladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem oʻzining navbatdagi qimmatbaho xaridini amalga oshirmoqda: Savinho London yoʻlidaTottenxem oʻzining navbatdagi qimmatbaho xaridini amalga oshirmoqda: Savinho London yoʻlidaBugun, 17:30Real Madrid nima sababdan Mateus Fernandes transferidan voz kechgani ma’lum boʻldiReal Madrid nima sababdan Mateus Fernandes transferidan voz kechgani ma’lum boʻldiBugun, 16:12Messini Ispaniya «o‘g‘irlab ketishiga» bir qadam qolgan edi...Messini Ispaniya «o‘g‘irlab ketishiga» bir qadam qolgan edi...Bugun, 16:00Andres Iniesta: Lionel Messi faktorini butunlay yoʻq qilishning iloji yoʻqAndres Iniesta: Lionel Messi faktorini butunlay yoʻq qilishning iloji yoʻqBugun, 15:31JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?Bugun, 15:2291-raqamli futbolchi 91-daqiqada hammasini barbod qildi (video)91-raqamli futbolchi 91-daqiqada hammasini barbod qildi (video)Bugun, 15:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi