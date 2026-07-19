Surayyo Qosimova yana muxlislarini quvontirdi: “Trend-Brend” premyera qilindi (video)

·0·Madaniyat
Surayyo Qosimova yana muxlislarini quvontirdi: “Trend-Brend” premyera qilindi (video)

O‘zining betakror ovozi va yillar davomida shakllangan ijodiy uslubi bilan muxlislar mehrini qozongan xonanda Surayyo Qosimova navbatdagi musiqiy yangiligini taqdim etdi. San’atkorning uzoq vaqtdan buyon kutilgan “Trend-Brend” nomli yangi qo‘shig‘i va unga ishlangan videoklip 17 iyul kuni soat 19:00 da YouTube platformasida premyera qilindi.

Qo‘shiq premyera qilinishi bilan qisqa vaqt ichida tinglovchilar e’tiborini tortishga muvaffaq bo‘ldi. Videoklip ostida muxlislar yangi ijod namunasini iliq kutib olganini bildirib, taronaning ohangi, mazmuni va Surayyo Qosimovaning ijrosiga yuqori baho berishmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlarda ham qo‘shiq keng muhokama qilinmoqda. Izohlarda ko‘plab muxlislar xonandaga samimiy tabrik va ezgu tilaklarini yo‘llab, “Trend-Brend” uning navbatdagi muvaffaqiyatli ijod namunalaridan biriga aylanishiga ishonch bildirgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xonzoda Do‘stova: “Ayollar erkaklardan ham ko‘proq pul topyapti” (video)Xonzoda Do‘stova: “Ayollar erkaklardan ham ko‘proq pul topyapti” (video)Bugun, 18:08Shahlo Salayevaning xina oqshomi: xonandaning raqsi e’tibor markazida (video)Shahlo Salayevaning xina oqshomi: xonandaning raqsi e’tibor markazida (video)Bugun, 17:38“Ivan Vasilevich kasbini o‘zgartiradi” filmida 53 yildan beri hech kim payqamagan kinodagi xato aniqlandi“Ivan Vasilevich kasbini o‘zgartiradi” filmida 53 yildan beri hech kim payqamagan kinodagi xato aniqlandiBugun, 12:58Bollivud Shohruh Xonsiz bo‘lmaydi: aktyorga mashhur filmlar davomidan takliflar tushmoqda (video)Bollivud Shohruh Xonsiz bo‘lmaydi: aktyorga mashhur filmlar davomidan takliflar tushmoqda (video)Bugun, 12:34Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!Durdona Qurbonova yangi klipda mol sog‘moqchi edi, ammo hammasi rejadagidek ketmadi!Bugun, 05:40Qizil libos, xina va tilla: Shahlo Salayevaning to‘y oldi marosimi tarmoqlarda muhokama qilinmoqda ( video)Qizil libos, xina va tilla: Shahlo Salayevaning to‘y oldi marosimi tarmoqlarda muhokama qilinmoqda ( video)Bugun, 05:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)