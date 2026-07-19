Avtoolamdagi maxfiy sovgʻalar: Jurnalistlar va brendlar oʻrtasidagi nozik aloqalar

·0·Avto
Avtoolamdagi maxfiy sovgʻalar: Jurnalistlar va brendlar oʻrtasidagi nozik aloqalar

Avtomobil sanoatida yangi modellarni sinovdan oʻtkazish va ularni ommaga taqdim etish jarayoni koʻpchilik tasavvur qilganidan ancha murakkab va baʼzan munozarali kechadi. Avto-jurnalistika sohasida brendlar tomonidan taqdim etiladigan turli “sovgʻalar” va imtiyozlar masalasi uzoq vaqtdan beri muhokama qilinadigan, ammo ochiq aytilmaydigan mavzulardan biri boʻlib kelmoqda. Bu nafaqat etik qoidalar, balki xolis taqrizlarning qanchalik haqiqatga yaqinligi haqidagi savollarni ham oʻrtaga tashlaydi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Aslida, professional avtomobil jurnalisti uchun yangi modelni bir hafta davomida bepul haydab koʻrish — bu ishning ajralmas qismidir. Avtomobilni toʻliq tushunish, uning kundalik hayotdagi qulayligi va kamchiliklarini aniqlash uchun uni uzoqroq muddat sinovdan oʻtkazish zarur. Biroq, soha vakillarining taʼkidlashicha, brendlar tomonidan koʻrsatiladigan “gʻamxoʻrlik” faqatgina mashina berish bilan cheklanib qolmaydi.

Sayohatlar va hashamatli mehmondoʻstlik

Yangi modelning jahon premyerasi odatda Ispaniya yoki Italiya kabi quyoshli oʻlkalarda tashkil etiladi. Avtoishlab chiqaruvchilar uchun oʻnlab jurnalistlarni bir joyga yigʻish, cheklangan miqdordagi ilk nusxalarni har bir davlatga alohida joʻnatishdan koʻra arzonroq va qulayroq tushadi. Natijada, jurnalistlar biznes-klass parvozlari, besh yulduzli mehmonxonalar va hashamatli kechki ovqatlar bilan kutib olinadi. Bu esa oʻz-oʻzidan yoziladigan taqrizning ohangiga taʼsir qilishi mumkin degan xavotirlarni uygʻotadi.

Bundan tashqari, baʼzi brendlar oʻziga xos esdalik sovgʻalari bilan ham hayron qoldirishga urinishadi. Masalan, Bentley oʻz asalarizoridan olingan asalni, Volvo esa brend ramzi tushirilgan sifatli adyollarni taqdim etishi mumkin. Bunday kichik eʼtiborlar bir qarashda oddiy tuyulsa-da, ular jurnalist va brend oʻrtasida hissiy bogʻliqlikni shakllantirishga xizmat qiladi.

Xolislik va professional etika

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham soʻnggi yillarda test-drayvlar va media-turlar madaniyati shakllanib bormoqda. Mahalliy jurnalistlar va blogerlar uchun ham bunday tadbirlar yangi texnologiyalar bilan tanishish uchun asosiy maydon vazifasini oʻtaydi. Biroq, xalqaro tajriba shuni koʻrsatadiki, haqiqiy professional har qanday hashamatli mehmondoʻstlikka qaramay, avtomobilning texnik holati va kamchiliklarini ochiq yozishi shart.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, avtoolamdagi “bepul” imtiyozlar jurnalistikaning bir qismiga aylanib boʻlgan. Muhimi, oʻquvchi taqdim etilayotgan maʼlumotning qanchalik xolis ekanligini anglay olishidir. Brendlar oʻz imidjini yaxshilashga urinsa-da, yakuniy bahoni baribir bozor va isteʼmolchi beradi.

AvtomobilJurnalistikaBentleyVolvoTest-Drayv
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamborghini Diablo SV: 12 silindrli afsona bilan har qanday ob-havoda 20 ming kilometrLamborghini Diablo SV: 12 silindrli afsona bilan har qanday ob-havoda 20 ming kilometrBugun, 10:30Tezlik va adrenalin maskani: Santa Pod Raceway oʻzining 60 yilligini nishonlamoqdaTezlik va adrenalin maskani: Santa Pod Raceway oʻzining 60 yilligini nishonlamoqdaBugun, 08:26BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdiBYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdiKecha, 18:55Ferrari Luce va avtomobil sanoatidagi yangi tendensiya: Hashamatning qadri pasaymoqdami?Ferrari Luce va avtomobil sanoatidagi yangi tendensiya: Hashamatning qadri pasaymoqdami?Kecha, 18:26BMW kompaniyasi orzudagi avtomobilni tanlash uchun ChatGPT plaginini ishga tushirdiBMW kompaniyasi orzudagi avtomobilni tanlash uchun ChatGPT plaginini ishga tushirdiKecha, 16:52Hyundai zavodlarida tarixiy norozilik: Ishchilar gumanoid robotlarga qarshi bosh koʻtardiHyundai zavodlarida tarixiy norozilik: Ishchilar gumanoid robotlarga qarshi bosh koʻtardiKecha, 15:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi