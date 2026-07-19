Avtoolamdagi maxfiy sovgʻalar: Jurnalistlar va brendlar oʻrtasidagi nozik aloqalar
Avtomobil sanoatida yangi modellarni sinovdan oʻtkazish va ularni ommaga taqdim etish jarayoni koʻpchilik tasavvur qilganidan ancha murakkab va baʼzan munozarali kechadi. Avto-jurnalistika sohasida brendlar tomonidan taqdim etiladigan turli “sovgʻalar” va imtiyozlar masalasi uzoq vaqtdan beri muhokama qilinadigan, ammo ochiq aytilmaydigan mavzulardan biri boʻlib kelmoqda. Bu nafaqat etik qoidalar, balki xolis taqrizlarning qanchalik haqiqatga yaqinligi haqidagi savollarni ham oʻrtaga tashlaydi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Aslida, professional avtomobil jurnalisti uchun yangi modelni bir hafta davomida bepul haydab koʻrish — bu ishning ajralmas qismidir. Avtomobilni toʻliq tushunish, uning kundalik hayotdagi qulayligi va kamchiliklarini aniqlash uchun uni uzoqroq muddat sinovdan oʻtkazish zarur. Biroq, soha vakillarining taʼkidlashicha, brendlar tomonidan koʻrsatiladigan “gʻamxoʻrlik” faqatgina mashina berish bilan cheklanib qolmaydi.
Sayohatlar va hashamatli mehmondoʻstlikYangi modelning jahon premyerasi odatda Ispaniya yoki Italiya kabi quyoshli oʻlkalarda tashkil etiladi. Avtoishlab chiqaruvchilar uchun oʻnlab jurnalistlarni bir joyga yigʻish, cheklangan miqdordagi ilk nusxalarni har bir davlatga alohida joʻnatishdan koʻra arzonroq va qulayroq tushadi. Natijada, jurnalistlar biznes-klass parvozlari, besh yulduzli mehmonxonalar va hashamatli kechki ovqatlar bilan kutib olinadi. Bu esa oʻz-oʻzidan yoziladigan taqrizning ohangiga taʼsir qilishi mumkin degan xavotirlarni uygʻotadi.
Bundan tashqari, baʼzi brendlar oʻziga xos esdalik sovgʻalari bilan ham hayron qoldirishga urinishadi. Masalan, Bentley oʻz asalarizoridan olingan asalni, Volvo esa brend ramzi tushirilgan sifatli adyollarni taqdim etishi mumkin. Bunday kichik eʼtiborlar bir qarashda oddiy tuyulsa-da, ular jurnalist va brend oʻrtasida hissiy bogʻliqlikni shakllantirishga xizmat qiladi.
Xolislik va professional etikaOʻzbekiston avtomobil bozorida ham soʻnggi yillarda test-drayvlar va media-turlar madaniyati shakllanib bormoqda. Mahalliy jurnalistlar va blogerlar uchun ham bunday tadbirlar yangi texnologiyalar bilan tanishish uchun asosiy maydon vazifasini oʻtaydi. Biroq, xalqaro tajriba shuni koʻrsatadiki, haqiqiy professional har qanday hashamatli mehmondoʻstlikka qaramay, avtomobilning texnik holati va kamchiliklarini ochiq yozishi shart.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, avtoolamdagi “bepul” imtiyozlar jurnalistikaning bir qismiga aylanib boʻlgan. Muhimi, oʻquvchi taqdim etilayotgan maʼlumotning qanchalik xolis ekanligini anglay olishidir. Brendlar oʻz imidjini yaxshilashga urinsa-da, yakuniy bahoni baribir bozor va isteʼmolchi beradi.
…