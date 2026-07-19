Intel mikrosxemalar ishlab chiqarishda inqilobiy High-NA EUV texnologiyasini ishga tushirdi

·56·Texno
Intel mikrosxemalar ishlab chiqarishda inqilobiy High-NA EUV texnologiyasini ishga tushirdi

Yarimoʻtkazgichlar sanoatining yetakchi vakili Intel korporatsiyasi tijoriy protsessorlarni ommaviy ishlab chiqarishda ilk bor oʻta yuqori sonli aperturali ekstremal ultrabinafsha litografiyasi (High-NA EUV) texnologiyasidan foydalanishni boshladi. Ushbu qadam nafaqat kompaniya tarixi, balki butun global texnologiya bozori uchun yangi davrni boshlab beradi. Hozirda mazkur texnologiya Intel Core Ultra Series 3 turkumiga kiruvchi Panther Lake protsessorlarining ayrim qatlamlarini tayyorlashda qoʻllanilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Shu vaqtga qadar High-NA EUV tizimlari faqat laboratoriya tadqiqotlari va sinov namunalarini yaratishda ishlatib kelingan edi. Reuters nashri va ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, yangi texnologiya asosida Niderlandiyaning ASML kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan EXE seriyali litografiya qurilmalari yotadi. Ushbu qurilmalarning sonli aperturasi 0,55 ni tashkil etadi, bu esa amaldagi 0,33 koʻrsatkichli NXE tizimlaridan sezilarli darajada yuqoridir.

Texnologik ustunlik va ishlab chiqarish murakkabligi

Yangi avlod optik tizimi mikrosxemalarda yanada mayda elementlarni shakllantirish imkonini beradi. ASML tahlillariga koʻra, tasvirlash ruxsati 13 nanometrdan 8 nanometrgacha yaxshilangan. Bu marketing atamasi emas, balki bevosita optik tizimning fizik imkoniyatidir. Hozircha protsessorlar toʻliq High-NA orqali ishlab chiqarilmayapti, balki Panther Lake chiplarining eng murakkab qatlamlarigina ushbu usulda tayyorlanmoqda. Intel bir vaqtning oʻzida anʼanaviy NXE va yangi EXE tizimlaridan foydalanish malakasiga ega boʻlib, bu ishlab chiqarish jarayonini moslashuvchan qilishga xizmat qiladi.

Biroq, bunday texnologik sakrash juda katta xarajatlarni talab qiladi. Bitta High-NA EUV qurilmasining narxi taxminan 400 million dollarni tashkil etadi, bu esa oddiy EUV mashinalaridan ikki baravar qimmat demakdir. Moliyaviy yuklamadan tashqari, ishlab chiqaruvchilar yangi fotorezistlar, fotoshablonlar va oʻlchov usullarini noldan ishlab chiqishlariga toʻgʻri keldi. Bu butun ishlab chiqarish ekotizimini tubdan oʻzgartirishni talab etadi.

Strategik ahamiyat va kelajak istiqbollari

High-NA texnologiyasining asosiy afzalligi shundaki, murakkab tuzilmalarni kamroq bosqichda shakllantirish mumkin. Bu plastinalarni tayyorlash vaqtini qisqartiradi, materiallar sarfini kamaytiradi va qatlamlarni birlashtirishdagi xatoliklar ehtimolini pasaytiradi. Natijada, uzoq muddatli istiqbolda mahsulot tannarxi arzonlashishi va nuqsonli chiplar soni kamayishi kutilmoqda.

Intel uchun ushbu texnologiyani joriy etish strategik ahamiyatga ega. Kompaniya Panther Lake protsessorlari orqali orttirilgan tajribani oʻzining Intel Foundry kontrakt boʻlinmasini rivojlantirishda qoʻllamoqchi. Bu orqali Intel jahon bozorida TSMC va Samsung kabi gigantlar bilan raqobatda ustunlikka erishishni koʻzlamoqda. Oʻzbekistonlik isteʼmolchilar uchun ham bu yangilik muhim, chunki yangi texnologiya asosida yaratilgan protsessorlar yaqin yillarda noutbuk va kompyuterlarning unumdorligini yangi bosqichga olib chiqadi.

IntelProtsessorTexnologiyaASMLMikrochip
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aviatsiya tarixida yangi sahifa: DARPA ilk bor F-16 qiruvchisini sunʼiy intellekt yordamida sinovdan oʻtkazdiAviatsiya tarixida yangi sahifa: DARPA ilk bor F-16 qiruvchisini sunʼiy intellekt yordamida sinovdan oʻtkazdiBugun, 21:27AQSH okean suvidan uran olish texnologiyasini sanoat miqyosida joriy etishga ruxsat berdiAQSH okean suvidan uran olish texnologiyasini sanoat miqyosida joriy etishga ruxsat berdiBugun, 20:51Kristofer Nolan sunʼiy intellektni “shaffof Troyan oti” deb atadiKristofer Nolan sunʼiy intellektni “shaffof Troyan oti” deb atadiBugun, 20:27Qozogʻiston politsiyasi ilk bor roboshabakadan foydalandi: toʻrt nafar qoidabuzar ushlandiQozogʻiston politsiyasi ilk bor roboshabakadan foydalandi: toʻrt nafar qoidabuzar ushlandiBugun, 20:25Qayta tiklanuvchi energiya stansiyalarini notoʻgʻri joylashtirish defitsitni 5 baravar oshiradiQayta tiklanuvchi energiya stansiyalarini notoʻgʻri joylashtirish defitsitni 5 baravar oshiradiBugun, 19:20Sunʼiy intellektning yangi davri: Current AI barcha uchun ochiq global tarmoq yaratmoqdaSunʼiy intellektning yangi davri: Current AI barcha uchun ochiq global tarmoq yaratmoqdaBugun, 19:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda