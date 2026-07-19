Keyn Saudiyaga ketadimi? «Al-Hilol» birinchi qadamni tashladi
«Bavariya»ning asosiy to‘purari Harri Keyn faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettirishi mumkin. Xabarlarga ko‘ra, «Al-Hilol» angliyalik hujumchining vakillari bilan dastlabki muloqotni boshlagan.
Biroq bu hali tayyor transfer emas. Keyn yakuniy qaror qabul qilmagan, klublar o‘rtasida esa rasmiy muzokaralar boshlangani tasdiqlanmadi.
«Al-Hilol» avval Keynning roziligini olmoqchi
Jurnalist Sasha Tavoleri ma’lumotiga ko‘ra, Saudiya klubi Keynning vakillariga murojaat qilib, ehtimoliy kelishuv imkoniyatlarini o‘rganmoqda.
Hujumchiga «Al-Hilol»ning sport loyihasi va moliyaviy shartlari taqdim etilishi kutilmoqda. Keyn esa taklifni batafsil o‘rganib chiqqandan keyingina kelajagi bo‘yicha qaror bermoqchi.
Hozircha «Al-Hilol» «Bavariya» bilan bevosita bog‘lanmagan. Saudiyaliklar avval futbolchining transferga munosabatini bilishni istamoqda.
65 million yevrolik band ishlaydimi?
Xabarlarda Keynning shartnomasida 65 million yevrolik tovon puli mavjudligi ta’kidlanmoqda. Ammo mazkur bandni hozir ham avtomatik ravishda ishga tushirish mumkinligi shubhali.
Avvalgi ma’lumotlarga ko‘ra, futbolchi 2026 yil yozida shu summaga ketishi uchun «Bavariya»ni 31 yanvargacha tark etish istagi haqida xabardor qilishi kerak edi. Keyinchalik Keyn ushbu imkoniyatdan foydalanmaslikka qaror qilgani xabar qilindi. Demak, «Al-Hilol»ga transfer uchun myunxenliklar bilan alohida kelishishga to‘g‘ri kelishi mumkin.
«Bavariya» hujumchisini saqlab qolmoqchi
Keynning amaldagi shartnomasi 2027 yil yozigacha mo‘ljallangan. «Bavariya» rahbariyati esa hujumchi bilan hamkorlikni yanada uzaytirish istagini yashirmayapti. Klub prezidenti Herbert Xayner tomonlar o‘rtasidagi munosabatlar ijobiy ekanini bildirgan.
So‘nggi xabarlarda Keyn ham Yevropani tark etishga shoshilmayotgani va «Bavariya»da qolish variantiga moyil ekani aytilmoqda. Shu sababli Saudiya klubi juda kuchli sport va moliyaviy taklif bilan chiqishiga to‘g‘ri keladi.
Katta transfer uchun uch tomonning roziligi kerak
«Al-Hilol» Keynni qo‘lga kiritishi uchun futbolchining roziligini olishi, maosh va shartnoma shartlarini kelishishi, so‘ng «Bavariya» bilan transfer summasi bo‘yicha muzokara o‘tkazishi lozim.
Hozirgi bosqichda Saudiya klubining qiziqishi jiddiy, ammo kelishuv yaqin degan xulosaga kelishga erta. Birinchi qadam tashlandi, lekin futbol tilida aytganda, hali to‘p jarima maydoniga ham yetib bormagan.
…