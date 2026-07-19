Keyn Saudiyaga ketadimi? «Al-Hilol» birinchi qadamni tashladi

·36·Sport
Keyn Saudiyaga ketadimi? «Al-Hilol» birinchi qadamni tashladi

«Bavariya»ning asosiy to‘purari Harri Keyn faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettirishi mumkin. Xabarlarga ko‘ra, «Al-Hilol» angliyalik hujumchining vakillari bilan dastlabki muloqotni boshlagan.

Biroq bu hali tayyor transfer emas. Keyn yakuniy qaror qabul qilmagan, klublar o‘rtasida esa rasmiy muzokaralar boshlangani tasdiqlanmadi.

«Al-Hilol» avval Keynning roziligini olmoqchi

Jurnalist Sasha Tavoleri ma’lumotiga ko‘ra, Saudiya klubi Keynning vakillariga murojaat qilib, ehtimoliy kelishuv imkoniyatlarini o‘rganmoqda.

Hujumchiga «Al-Hilol»ning sport loyihasi va moliyaviy shartlari taqdim etilishi kutilmoqda. Keyn esa taklifni batafsil o‘rganib chiqqandan keyingina kelajagi bo‘yicha qaror bermoqchi.

Hozircha «Al-Hilol» «Bavariya» bilan bevosita bog‘lanmagan. Saudiyaliklar avval futbolchining transferga munosabatini bilishni istamoqda.

65 million yevrolik band ishlaydimi?

Xabarlarda Keynning shartnomasida 65 million yevrolik tovon puli mavjudligi ta’kidlanmoqda. Ammo mazkur bandni hozir ham avtomatik ravishda ishga tushirish mumkinligi shubhali.

Avvalgi ma’lumotlarga ko‘ra, futbolchi 2026 yil yozida shu summaga ketishi uchun «Bavariya»ni 31 yanvargacha tark etish istagi haqida xabardor qilishi kerak edi. Keyinchalik Keyn ushbu imkoniyatdan foydalanmaslikka qaror qilgani xabar qilindi. Demak, «Al-Hilol»ga transfer uchun myunxenliklar bilan alohida kelishishga to‘g‘ri kelishi mumkin.

«Bavariya» hujumchisini saqlab qolmoqchi

Keynning amaldagi shartnomasi 2027 yil yozigacha mo‘ljallangan. «Bavariya» rahbariyati esa hujumchi bilan hamkorlikni yanada uzaytirish istagini yashirmayapti. Klub prezidenti Herbert Xayner tomonlar o‘rtasidagi munosabatlar ijobiy ekanini bildirgan.

So‘nggi xabarlarda Keyn ham Yevropani tark etishga shoshilmayotgani va «Bavariya»da qolish variantiga moyil ekani aytilmoqda. Shu sababli Saudiya klubi juda kuchli sport va moliyaviy taklif bilan chiqishiga to‘g‘ri keladi.

Katta transfer uchun uch tomonning roziligi kerak

«Al-Hilol» Keynni qo‘lga kiritishi uchun futbolchining roziligini olishi, maosh va shartnoma shartlarini kelishishi, so‘ng «Bavariya» bilan transfer summasi bo‘yicha muzokara o‘tkazishi lozim.

Hozirgi bosqichda Saudiya klubining qiziqishi jiddiy, ammo kelishuv yaqin degan xulosaga kelishga erta. Birinchi qadam tashlandi, lekin futbol tilida aytganda, hali to‘p jarima maydoniga ham yetib bormagan.

Harry KaneBayern MunichAl-HilalSaudi ArabiaHerbert Hainer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston dzyudosi Osiyoda hukmron: Ammanda 20 ta medal qo‘lga kiritildiO‘zbekiston dzyudosi Osiyoda hukmron: Ammanda 20 ta medal qo‘lga kiritildiBugun, 21:11Ispaniya va Argentina o‘yiniga jonli translyatsiyaIspaniya va Argentina o‘yiniga jonli translyatsiyaBugun, 20:21Pau Kubarsining JCH-2026 finali oldidan iqrori: «Bu orzum edi»Pau Kubarsining JCH-2026 finali oldidan iqrori: «Bu orzum edi»Bugun, 20:17Toni Kroos final oldidan keskin prognoz berdi: Messi yetarlimi?Toni Kroos final oldidan keskin prognoz berdi: Messi yetarlimi?Bugun, 20:12Arbeloa «Real»dan shogirdini so‘radi: Palasios APLga o‘tishga yaqin...Arbeloa «Real»dan shogirdini so‘radi: Palasios APLga o‘tishga yaqin...Bugun, 20:08O‘zbekistonlik afsona JCH-2026 finali hisobini aytdi: Messi gol uradimi?O‘zbekistonlik afsona JCH-2026 finali hisobini aytdi: Messi gol uradimi?Bugun, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi