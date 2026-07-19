Toni Kroos final oldidan keskin prognoz berdi: Messi yetarlimi?

·47·Sport
Toni Kroos final oldidan keskin prognoz berdi: Messi yetarlimi?

Germaniya milliy jamoasining sobiq yarimhimoyachisi Toni Kroos JCH–2026 finalida Ispaniyani favorit deb hisoblamoqda. Uning fikricha, «Qizil furiya» birinchi bo‘lib hisobni ochsa, Argentina uchun vaziyat deyarli nazoratdan chiqishi mumkin.

Shu bilan birga, 2014 yilgi jahon chempioni argentinaliklarni butunlay hisobdan chiqarib tashlamadi. Sababi oddiy: jamoaning kuchli ruhiyati va Lionel Messi.

«Ispaniya birinchi golni ursa, hammasi tugaydi»

Kroos Ispaniya hisobda oldinga chiqqanidan keyin to‘pni nazorat qilish va raqibga bosimni oshirish borasida o‘ta xavfli jamoaga aylanishini ta’kidladi.

«Ispaniya birinchi bo‘lib gol ursa, g‘alaba haqida unutish mumkin. Keyin ular yana uch yoki to‘rtta gol uradi», — dedi Kroos.

Sobiq futbolchining fikricha, Argentina bunday ssenariyda Ispaniyaning tezligi va o‘yin nazoratiga qarshi yechim topishda qiynalishi mumkin. Kroos shu tariqa finaldagi dastlabki gol hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini taxmin qildi.

Argentinaga nisbatan keskin baho

Kroos Argentinani Germaniyadan kuchli jamoa deb hisoblamasligini ham ochiq aytdi. Biroq bu uning Lionel Skaloni shogirdlarining imkoniyatlarini past baholayotganini anglatmaydi.

Uning ta’kidlashicha, amaldagi jahon chempionlarining eng katta ustunligi — ruhiy barqarorlik. Argentina turnir davomida murakkab vaziyatlarda ham natija topishni va bosim ostida o‘z o‘yinini saqlab qolishni uddalagan.

«Argentinaning ruhiy tayyorgarligi nihoyatda yuqori. Qolaversa, ularda Messi bor», — dedi Germaniya futboli afsonasi.

Kroos Messidagi o‘zgarishni ko‘rdi

Sobiq «Real» yarimhimoyachisi Messining yoshi o‘tgani sari jismoniy imkoniyatlardan ko‘ra futbol intellektiga ko‘proq tayanayotganini qayd etdi.

Kroos 2022 yilgi mundial argentinalik yulduzning so‘nggi jahon chempionati bo‘ladi, deb o‘ylaganini tan oldi. Ammo 39 yoshli Messi to‘rt yil o‘tib ham jamoasini navbatdagi finalga yetakladi.

«Men Messining futbol intellekti tobora o‘sib borayotganini ko‘ryapman», — dedi Kroos.

Messi JCH–2026da sakkizta gol va to‘rtta natijali uzatma qayd etib, Argentinaning hal qiluvchi futbolchilaridan biriga aylandi. Ispaniya murabbiyi Luis de la Fuente ham uni personal qo‘riqlash deyarli samara bermasligini tan olgan.

Ispaniyaning seriyasiga Argentina nuqta qo‘ya oladimi?

Ispaniya finalga mag‘lubiyatsiz yetib keldi va ketma-ket 37 ta uchrashuvdan iborat mag‘lubiyatsiz seriyani davom ettirmoqda. Jamoa mundial davomida atigi bitta gol o‘tkazib yuborgan. Argentina esa amaldagi chempion sifatida ketma-ket ikkinchi, tarixidagi to‘rtinchi jahon chempionligi uchun maydonga chiqadi.

Kroosning prognoziga ko‘ra, finalning kaliti birinchi gol bo‘ladi. Ispaniya hisobni ochsa, to‘p nazorati orqali bahsni o‘z ssenariysiga burishi mumkin. Argentina esa Messining mahorati, katta o‘yinlardagi tajriba va jamoaviy xarakterga umid bog‘laydi.

Endi asosiy savol: Kroos kutganidek Ispaniya erta ustunlikka erishadimi yoki Messi yana bir bor futbol mantig‘ini buzadimi?

Toni KroosLionel MessiIspaniyaArgentinaReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston dzyudosi Osiyoda hukmron: Ammanda 20 ta medal qo‘lga kiritildiO‘zbekiston dzyudosi Osiyoda hukmron: Ammanda 20 ta medal qo‘lga kiritildiBugun, 21:11Ispaniya va Argentina o‘yiniga jonli translyatsiyaIspaniya va Argentina o‘yiniga jonli translyatsiyaBugun, 20:21Pau Kubarsining JCH-2026 finali oldidan iqrori: «Bu orzum edi»Pau Kubarsining JCH-2026 finali oldidan iqrori: «Bu orzum edi»Bugun, 20:17Arbeloa «Real»dan shogirdini so‘radi: Palasios APLga o‘tishga yaqin...Arbeloa «Real»dan shogirdini so‘radi: Palasios APLga o‘tishga yaqin...Bugun, 20:08Keyn Saudiyaga ketadimi? «Al-Hilol» birinchi qadamni tashladiKeyn Saudiyaga ketadimi? «Al-Hilol» birinchi qadamni tashladiBugun, 19:58O‘zbekistonlik afsona JCH-2026 finali hisobini aytdi: Messi gol uradimi?O‘zbekistonlik afsona JCH-2026 finali hisobini aytdi: Messi gol uradimi?Bugun, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi