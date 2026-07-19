Toni Kroos final oldidan keskin prognoz berdi: Messi yetarlimi?
Germaniya milliy jamoasining sobiq yarimhimoyachisi Toni Kroos JCH–2026 finalida Ispaniyani favorit deb hisoblamoqda. Uning fikricha, «Qizil furiya» birinchi bo‘lib hisobni ochsa, Argentina uchun vaziyat deyarli nazoratdan chiqishi mumkin.
Shu bilan birga, 2014 yilgi jahon chempioni argentinaliklarni butunlay hisobdan chiqarib tashlamadi. Sababi oddiy: jamoaning kuchli ruhiyati va Lionel Messi.
«Ispaniya birinchi golni ursa, hammasi tugaydi»
Kroos Ispaniya hisobda oldinga chiqqanidan keyin to‘pni nazorat qilish va raqibga bosimni oshirish borasida o‘ta xavfli jamoaga aylanishini ta’kidladi.
«Ispaniya birinchi bo‘lib gol ursa, g‘alaba haqida unutish mumkin. Keyin ular yana uch yoki to‘rtta gol uradi», — dedi Kroos.
Sobiq futbolchining fikricha, Argentina bunday ssenariyda Ispaniyaning tezligi va o‘yin nazoratiga qarshi yechim topishda qiynalishi mumkin. Kroos shu tariqa finaldagi dastlabki gol hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini taxmin qildi.
Argentinaga nisbatan keskin baho
Kroos Argentinani Germaniyadan kuchli jamoa deb hisoblamasligini ham ochiq aytdi. Biroq bu uning Lionel Skaloni shogirdlarining imkoniyatlarini past baholayotganini anglatmaydi.
Uning ta’kidlashicha, amaldagi jahon chempionlarining eng katta ustunligi — ruhiy barqarorlik. Argentina turnir davomida murakkab vaziyatlarda ham natija topishni va bosim ostida o‘z o‘yinini saqlab qolishni uddalagan.
«Argentinaning ruhiy tayyorgarligi nihoyatda yuqori. Qolaversa, ularda Messi bor», — dedi Germaniya futboli afsonasi.
Kroos Messidagi o‘zgarishni ko‘rdi
Sobiq «Real» yarimhimoyachisi Messining yoshi o‘tgani sari jismoniy imkoniyatlardan ko‘ra futbol intellektiga ko‘proq tayanayotganini qayd etdi.
Kroos 2022 yilgi mundial argentinalik yulduzning so‘nggi jahon chempionati bo‘ladi, deb o‘ylaganini tan oldi. Ammo 39 yoshli Messi to‘rt yil o‘tib ham jamoasini navbatdagi finalga yetakladi.
«Men Messining futbol intellekti tobora o‘sib borayotganini ko‘ryapman», — dedi Kroos.
Messi JCH–2026da sakkizta gol va to‘rtta natijali uzatma qayd etib, Argentinaning hal qiluvchi futbolchilaridan biriga aylandi. Ispaniya murabbiyi Luis de la Fuente ham uni personal qo‘riqlash deyarli samara bermasligini tan olgan.
Ispaniyaning seriyasiga Argentina nuqta qo‘ya oladimi?
Ispaniya finalga mag‘lubiyatsiz yetib keldi va ketma-ket 37 ta uchrashuvdan iborat mag‘lubiyatsiz seriyani davom ettirmoqda. Jamoa mundial davomida atigi bitta gol o‘tkazib yuborgan. Argentina esa amaldagi chempion sifatida ketma-ket ikkinchi, tarixidagi to‘rtinchi jahon chempionligi uchun maydonga chiqadi.
Kroosning prognoziga ko‘ra, finalning kaliti birinchi gol bo‘ladi. Ispaniya hisobni ochsa, to‘p nazorati orqali bahsni o‘z ssenariysiga burishi mumkin. Argentina esa Messining mahorati, katta o‘yinlardagi tajriba va jamoaviy xarakterga umid bog‘laydi.
Endi asosiy savol: Kroos kutganidek Ispaniya erta ustunlikka erishadimi yoki Messi yana bir bor futbol mantig‘ini buzadimi?
…