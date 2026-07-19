Arbeloa «Real»dan shogirdini so‘radi: Palasios APLga o‘tishga yaqin...
«Real» akademiyasining iqtidorli yarimhimoyachisi Sesar Palasios faoliyatini Angliya Premer-ligasida davom ettirishi mumkin. «Fulhem»ning yangi bosh murabbiyi Alvaro Arbeloa London klubi rahbariyatidan 21 yoshli futbolchini transfer qilish imkoniyatini o‘rganishni so‘ragan.
Ispaniyalik mutaxassis Palasiosning imkoniyatlarini juda yaxshi biladi. Biroq transferning qanday shaklda amalga oshirilishi va «Real» o‘z tarbiyalanuvchisidan butunlay voz kechishga tayyormi — asosiy intriga shu bo‘lib turibdi.
Arbeloa birinchi transfer nishonlaridan birini tanladi
AS nashri ma’lumotiga ko‘ra, Alvaro Arbeloa «Fulhem»dagi yangi loyihasi uchun Sesar Palasiosni asosiy nomzodlardan biri sifatida belgilagan.
Murabbiy London klubi rahbariyatiga futbolchining transferini ko‘rib chiqishni tavsiya qilgan. Arbeloa va Palasios «Real» akademiyasida birga ishlagani sababli mutaxassis uning kuchli jihatlari va salohiyatini yaxshi biladi.
«Fulhem» Arbeloani 7 iyul kuni rasman bosh murabbiy etib tayinladi. Ispaniyalik mutaxassis London klubi bilan uch yillik shartnoma imzolagan.
Palasios «Real»dan ketishga yaqinmi?
Sesar Palasios «Real»ning asosiy jamoasi bilan mavsumoldi tayyorgarlik jarayonida ishtirok etmoqda. Shunga qaramay, AS ma’lumotiga ko‘ra, futbolchining yangi mavsumni boshqa klubda boshlash ehtimoli yuqori.
Avvalroq uning Italiyaning «Komo» klubiga o‘tishi bo‘yicha og‘zaki kelishuvga erishilgan, ammo transfer yakuniga yetmagan. Shuningdek, «Portu» va «Osasuna» ham futbolchiga qiziqish bildirgan, biroq bu yo‘nalishlarda jiddiy muzokaralar boshlanmagan.
Endi Arbeloaning shaxsiy qiziqishi «Fulhem»ni Palasios uchun kurashda oldingi o‘ringa olib chiqishi mumkin.
«Real» qanday shart qo‘yadi?
Palasiosning Madrid klubi bilan amaldagi shartnomasi 2027 yil yozigacha davom etadi. Shu sababli «Real» futbolchini tekin qo‘yib yuborish niyatida emas.
Hozircha ehtimoliy bitimning moliyaviy shartlari ma’lum qilinmadi. «Fulhem» quyidagi variantlardan birini taklif qilishi mumkin:
futbolchini to‘liq sotib olish;
transfer huquqining ma’lum qismini xarid qilish;
keyinchalik sotib olish sharti bilan ijaraga olish.
Madridliklar yosh futbolchining kelajakdagi o‘sishidan manfaatdor bo‘lgani uchun shartnomaga qayta sotib olish yoki keyingi transferdan ulush olish bandini kiritishga harakat qilishi mumkin. Bu hozircha manbalardan kelib chiqqan ehtimoliy ssenariy, rasmiy kelishuv emas.
Palasiosning asosiy ustunligi nimada?
21 yoshli ispaniyalik asosan hujumkor yarimhimoyachi sifatida harakat qiladi. U markazdan tashqari, qanotlarda ham o‘ynay oladi.
Palasios o‘tgan mavsumda «Real»ning asosiy jamoasida ham imkoniyat oldi. U La Ligada beshta uchrashuvda qatnashdi, shuningdek Kubok va Yevropa musobaqalarida ham maydonga tushdi.
Uning texnikasi, to‘p bilan harakatlanishi va hujumlarga qo‘shilish qobiliyati Arbeloaning yangi jamoasi uchun foydali bo‘lishi mumkin. Premer-ligadagi jismoniy kurash esa Palasios uchun navbatdagi katta sinovga aylanadi.
Arbeloa «Real»dan yana kimlarni olib kelmoqchi?
Xabarlarga ko‘ra, Palasios «Fulhem» murabbiyi qiziqish bildirgan yagona madridlik futbolchi emas. Arbeloa sobiq klubidan o‘zi yaxshi biladigan yana bir nechta yosh o‘yinchini Angliyaga taklif qilishni rejalashtirmoqda.
Uning maqsadi yangi chempionatga moslashish jarayonida o‘zi ishongan va taktik talablarini tushunadigan futbolchilardan foydalanish.
Hozircha «Fulhem» Palasios bo‘yicha rasmiy taklif yuborgani ma’lum emas. Ammo Arbeloaning shaxsiy talabi transferning amalga oshish ehtimolini ancha oshirdi.
Endi asosiy qaror «Real»ga bog‘liq: klub o‘z tarbiyalanuvchisiga Premer-ligada doimiy o‘yin amaliyoti olish imkonini beradimi yoki uni asosiy jamoa uchun saqlab qoladimi?
…