Arbeloa «Real»dan shogirdini so‘radi: Palasios APLga o‘tishga yaqin...

·38·Sport
Arbeloa «Real»dan shogirdini so‘radi: Palasios APLga o‘tishga yaqin...

«Real» akademiyasining iqtidorli yarimhimoyachisi Sesar Palasios faoliyatini Angliya Premer-ligasida davom ettirishi mumkin. «Fulhem»ning yangi bosh murabbiyi Alvaro Arbeloa London klubi rahbariyatidan 21 yoshli futbolchini transfer qilish imkoniyatini o‘rganishni so‘ragan.

Ispaniyalik mutaxassis Palasiosning imkoniyatlarini juda yaxshi biladi. Biroq transferning qanday shaklda amalga oshirilishi va «Real» o‘z tarbiyalanuvchisidan butunlay voz kechishga tayyormi — asosiy intriga shu bo‘lib turibdi.

Arbeloa birinchi transfer nishonlaridan birini tanladi

AS nashri ma’lumotiga ko‘ra, Alvaro Arbeloa «Fulhem»dagi yangi loyihasi uchun Sesar Palasiosni asosiy nomzodlardan biri sifatida belgilagan.

Murabbiy London klubi rahbariyatiga futbolchining transferini ko‘rib chiqishni tavsiya qilgan. Arbeloa va Palasios «Real» akademiyasida birga ishlagani sababli mutaxassis uning kuchli jihatlari va salohiyatini yaxshi biladi.

«Fulhem» Arbeloani 7 iyul kuni rasman bosh murabbiy etib tayinladi. Ispaniyalik mutaxassis London klubi bilan uch yillik shartnoma imzolagan.

Palasios «Real»dan ketishga yaqinmi?

Sesar Palasios «Real»ning asosiy jamoasi bilan mavsumoldi tayyorgarlik jarayonida ishtirok etmoqda. Shunga qaramay, AS ma’lumotiga ko‘ra, futbolchining yangi mavsumni boshqa klubda boshlash ehtimoli yuqori.

Avvalroq uning Italiyaning «Komo» klubiga o‘tishi bo‘yicha og‘zaki kelishuvga erishilgan, ammo transfer yakuniga yetmagan. Shuningdek, «Portu» va «Osasuna» ham futbolchiga qiziqish bildirgan, biroq bu yo‘nalishlarda jiddiy muzokaralar boshlanmagan.

Endi Arbeloaning shaxsiy qiziqishi «Fulhem»ni Palasios uchun kurashda oldingi o‘ringa olib chiqishi mumkin.

«Real» qanday shart qo‘yadi?

Palasiosning Madrid klubi bilan amaldagi shartnomasi 2027 yil yozigacha davom etadi. Shu sababli «Real» futbolchini tekin qo‘yib yuborish niyatida emas.

Hozircha ehtimoliy bitimning moliyaviy shartlari ma’lum qilinmadi. «Fulhem» quyidagi variantlardan birini taklif qilishi mumkin:

  • futbolchini to‘liq sotib olish;

  • transfer huquqining ma’lum qismini xarid qilish;

  • keyinchalik sotib olish sharti bilan ijaraga olish.

Madridliklar yosh futbolchining kelajakdagi o‘sishidan manfaatdor bo‘lgani uchun shartnomaga qayta sotib olish yoki keyingi transferdan ulush olish bandini kiritishga harakat qilishi mumkin. Bu hozircha manbalardan kelib chiqqan ehtimoliy ssenariy, rasmiy kelishuv emas.

Palasiosning asosiy ustunligi nimada?

21 yoshli ispaniyalik asosan hujumkor yarimhimoyachi sifatida harakat qiladi. U markazdan tashqari, qanotlarda ham o‘ynay oladi.

Palasios o‘tgan mavsumda «Real»ning asosiy jamoasida ham imkoniyat oldi. U La Ligada beshta uchrashuvda qatnashdi, shuningdek Kubok va Yevropa musobaqalarida ham maydonga tushdi.

Uning texnikasi, to‘p bilan harakatlanishi va hujumlarga qo‘shilish qobiliyati Arbeloaning yangi jamoasi uchun foydali bo‘lishi mumkin. Premer-ligadagi jismoniy kurash esa Palasios uchun navbatdagi katta sinovga aylanadi.

Arbeloa «Real»dan yana kimlarni olib kelmoqchi?

Xabarlarga ko‘ra, Palasios «Fulhem» murabbiyi qiziqish bildirgan yagona madridlik futbolchi emas. Arbeloa sobiq klubidan o‘zi yaxshi biladigan yana bir nechta yosh o‘yinchini Angliyaga taklif qilishni rejalashtirmoqda.

Uning maqsadi yangi chempionatga moslashish jarayonida o‘zi ishongan va taktik talablarini tushunadigan futbolchilardan foydalanish.

Hozircha «Fulhem» Palasios bo‘yicha rasmiy taklif yuborgani ma’lum emas. Ammo Arbeloaning shaxsiy talabi transferning amalga oshish ehtimolini ancha oshirdi.

Endi asosiy qaror «Real»ga bog‘liq: klub o‘z tarbiyalanuvchisiga Premer-ligada doimiy o‘yin amaliyoti olish imkonini beradimi yoki uni asosiy jamoa uchun saqlab qoladimi?

César PalaciosÁlvaro ArbeloaReal MadridFulham
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston dzyudosi Osiyoda hukmron: Ammanda 20 ta medal qo‘lga kiritildiO‘zbekiston dzyudosi Osiyoda hukmron: Ammanda 20 ta medal qo‘lga kiritildiBugun, 21:11Ispaniya va Argentina o‘yiniga jonli translyatsiyaIspaniya va Argentina o‘yiniga jonli translyatsiyaBugun, 20:21Pau Kubarsining JCH-2026 finali oldidan iqrori: «Bu orzum edi»Pau Kubarsining JCH-2026 finali oldidan iqrori: «Bu orzum edi»Bugun, 20:17Toni Kroos final oldidan keskin prognoz berdi: Messi yetarlimi?Toni Kroos final oldidan keskin prognoz berdi: Messi yetarlimi?Bugun, 20:12Keyn Saudiyaga ketadimi? «Al-Hilol» birinchi qadamni tashladiKeyn Saudiyaga ketadimi? «Al-Hilol» birinchi qadamni tashladiBugun, 19:58O‘zbekistonlik afsona JCH-2026 finali hisobini aytdi: Messi gol uradimi?O‘zbekistonlik afsona JCH-2026 finali hisobini aytdi: Messi gol uradimi?Bugun, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi