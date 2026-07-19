Sunʼiy intellektning yangi davri: Current AI barcha uchun ochiq global tarmoq yaratmoqda
Sunʼiy intellekt texnologiyalari shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda, dunyo aholisining katta qismi til toʻsiqlari sababli ushbu imkoniyatlardan foydalana olmayapti. Current AI notijorat tashkiloti ushbu muammoni hal qilish maqsadida barcha uchun bepul va ochiq boʻlgan, xuddi World Wide Web kabi umumfoydalanishdagi sunʼiy intellekt infratuzilmasini barpo etishga kirishdi. Ushbu tashabbus AI olamida xususiy korporatsiyalar gegemonligiga chek qoʻyishni koʻzda tutadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashrining xabar berishicha, 2025-yilning fevral oyida Martin Tisne tomonidan asos solingan Current AI loyihasi allaqachon sezilarli natijalarga erishgan. Tashkilot Hindiston hukumatining Bhashini boʻlimi bilan hamkorlikda Suno Sutra deb nomlangan qurilmani taqdim etdi. Ushbu choʻntakbop gadjet internetga ulanmasdan turib, Hindistonning 22 ta tilida sunʼiy intellekt xizmatlarini taqdim eta oladi. Bu, ayniqsa, ingliz tilini bilmaydigan qishloq xoʻjaligi xodimlari va chekka hudud aholisi uchun hayotiy ahamiyatga ega.
Xususiy manfaatlardan ommaviy manfaatlargaHozirgi kunda OpenAI, Google va Anthropic kabi yetakchi AI tizimlari xususiy kompaniyalarga tegishli boʻlib, ularning asosiy maqsadi foyda koʻrishdir. Current AI bosh direktori Ayah Bdeirning taʼkidlashicha, agar sunʼiy intellekt insoniyat hayotini tubdan oʻzgartiruvchi texnologiya boʻlsa, uning ommaviy va bepul muqobili mavjud boʻlishi shart. Aks holda, dunyo tillarining yarmi yoʻqolib ketish xavfi ostida qoladi, chunki yirik modellar asosan ingliz tiliga tayanadi.
Loyiha moliyaviy jihatdan ham mustahkam poydevorga ega. Fransiya hukumati Current AI uchun 100 million dollar ajratgan boʻlsa, Ford Foundation, MacArthur Foundation, DeepMind va Salesforce kabi tashkilotlar bilan birgalikda umumiy investitsiya miqdori 400 million dollarga yetdi. Ayah Bdeir bu mablagʻlarni kiritganlarni "investorlar" emas, balki loyihaning "homiylari" deb atadi, chunki ulardan moliyaviy foyda qaytarish talab etilmaydi.
Madaniy merosni asrash missiyasiYirik texnologik kompaniyalar (Big Tech) oʻz modellarini koʻp tilli qilishga intilsa-da, ular koʻpincha mahalliy madaniyat va kontekstni hisobga olmaydi. Current AI esa mahalliy hamjamiyatlarga oʻz maʼlumotlari ustidan nazoratni saqlab qolish imkonini beradi. Bdeirning fikricha, til shunchaki muloqot vositasi emas, balki bilim, anʼanalar va oʻzlikni avloddan-avlodga oʻtkazuvchi koʻprikdir. Texnologiya tilni tushunmasa, u madaniyatni ham saqlay olmaydi.
Tashkilot oʻz faoliyatini quyidagi yoʻnalishlarda kengaytirmoqda:
- Toʻrtta tashkilot oʻrtasida AI loyihalari uchun 3,2 million dollar grant ajratish;
- Jenevadagi AI for Good sammitida ochiq kodli chatbotni ishga tushirish;
- Dasturchilar hamjamiyati uchun ochiq manbali qurilmalar va dasturiy taʼminotlar yaratish.
…