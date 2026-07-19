Sunʼiy intellektning yangi davri: Current AI barcha uchun ochiq global tarmoq yaratmoqda

·0·Texno
Sunʼiy intellektning yangi davri: Current AI barcha uchun ochiq global tarmoq yaratmoqda

Sunʼiy intellekt texnologiyalari shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda, dunyo aholisining katta qismi til toʻsiqlari sababli ushbu imkoniyatlardan foydalana olmayapti. Current AI notijorat tashkiloti ushbu muammoni hal qilish maqsadida barcha uchun bepul va ochiq boʻlgan, xuddi World Wide Web kabi umumfoydalanishdagi sunʼiy intellekt infratuzilmasini barpo etishga kirishdi. Ushbu tashabbus AI olamida xususiy korporatsiyalar gegemonligiga chek qoʻyishni koʻzda tutadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashrining xabar berishicha, 2025-yilning fevral oyida Martin Tisne tomonidan asos solingan Current AI loyihasi allaqachon sezilarli natijalarga erishgan. Tashkilot Hindiston hukumatining Bhashini boʻlimi bilan hamkorlikda Suno Sutra deb nomlangan qurilmani taqdim etdi. Ushbu choʻntakbop gadjet internetga ulanmasdan turib, Hindistonning 22 ta tilida sunʼiy intellekt xizmatlarini taqdim eta oladi. Bu, ayniqsa, ingliz tilini bilmaydigan qishloq xoʻjaligi xodimlari va chekka hudud aholisi uchun hayotiy ahamiyatga ega.

Xususiy manfaatlardan ommaviy manfaatlarga

Hozirgi kunda OpenAI, Google va Anthropic kabi yetakchi AI tizimlari xususiy kompaniyalarga tegishli boʻlib, ularning asosiy maqsadi foyda koʻrishdir. Current AI bosh direktori Ayah Bdeirning taʼkidlashicha, agar sunʼiy intellekt insoniyat hayotini tubdan oʻzgartiruvchi texnologiya boʻlsa, uning ommaviy va bepul muqobili mavjud boʻlishi shart. Aks holda, dunyo tillarining yarmi yoʻqolib ketish xavfi ostida qoladi, chunki yirik modellar asosan ingliz tiliga tayanadi.

Loyiha moliyaviy jihatdan ham mustahkam poydevorga ega. Fransiya hukumati Current AI uchun 100 million dollar ajratgan boʻlsa, Ford Foundation, MacArthur Foundation, DeepMind va Salesforce kabi tashkilotlar bilan birgalikda umumiy investitsiya miqdori 400 million dollarga yetdi. Ayah Bdeir bu mablagʻlarni kiritganlarni "investorlar" emas, balki loyihaning "homiylari" deb atadi, chunki ulardan moliyaviy foyda qaytarish talab etilmaydi.

Madaniy merosni asrash missiyasi

Yirik texnologik kompaniyalar (Big Tech) oʻz modellarini koʻp tilli qilishga intilsa-da, ular koʻpincha mahalliy madaniyat va kontekstni hisobga olmaydi. Current AI esa mahalliy hamjamiyatlarga oʻz maʼlumotlari ustidan nazoratni saqlab qolish imkonini beradi. Bdeirning fikricha, til shunchaki muloqot vositasi emas, balki bilim, anʼanalar va oʻzlikni avloddan-avlodga oʻtkazuvchi koʻprikdir. Texnologiya tilni tushunmasa, u madaniyatni ham saqlay olmaydi.

Tashkilot oʻz faoliyatini quyidagi yoʻnalishlarda kengaytirmoqda:

  • Toʻrtta tashkilot oʻrtasida AI loyihalari uchun 3,2 million dollar grant ajratish;
  • Jenevadagi AI for Good sammitida ochiq kodli chatbotni ishga tushirish;
  • Dasturchilar hamjamiyati uchun ochiq manbali qurilmalar va dasturiy taʼminotlar yaratish.
Current AI loyihasining maqsadi — sunʼiy intellektni xuddi internet kabi hamma uchun ochiq, hech kim cheklanmagan va umumiy manfaatlarga xizmat qiladigan tizimga aylantirishdir. Bu nafaqat texnologik rivojlanish, balki raqamli dunyoda madaniy xilma-xillikni saqlab qolish yoʻlidagi muhim qadamdir.

Sunʼiy IntellektCurrent AITexnologiyaOchiq KodRaqamli Dunyo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qayta tiklanuvchi energiya stansiyalarini notoʻgʻri joylashtirish defitsitni 5 baravar oshiradiQayta tiklanuvchi energiya stansiyalarini notoʻgʻri joylashtirish defitsitni 5 baravar oshiradiBugun, 19:20TSMC rekord darajadagi daromadga qaramay aksiyalari tushib ketishiga duch keldiTSMC rekord darajadagi daromadga qaramay aksiyalari tushib ketishiga duch keldiBugun, 18:59Samsung kompaniyasi sun’iy intellektga ega yangi Freestyle+ proyektorini taqdim etdiSamsung kompaniyasi sun’iy intellektga ega yangi Freestyle+ proyektorini taqdim etdiBugun, 18:29Netflix sunʼiy intellektdan 300 dan ortiq loyihada foydalangani maʼlum boʻldiNetflix sunʼiy intellektdan 300 dan ortiq loyihada foydalangani maʼlum boʻldiBugun, 17:56Ubtech kompaniyasi dunyodagi ilk ommaviy ishlab chiqariluvchi Uworld U1 robotini taqdim etdiUbtech kompaniyasi dunyodagi ilk ommaviy ishlab chiqariluvchi Uworld U1 robotini taqdim etdiBugun, 17:22Sunʼiy intellekt poygasida yangi yetakchi: Xitoyning Kimi K3 modeli OpenAIʼni xavotirga soldiSunʼiy intellekt poygasida yangi yetakchi: Xitoyning Kimi K3 modeli OpenAIʼni xavotirga soldiBugun, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda