O‘zbekistonlik afsona JCH-2026 finali hisobini aytdi: Messi gol uradimi?

·0·Sport
O‘zbekistonlik afsona JCH-2026 finali hisobini aytdi: Messi gol uradimi?

O‘zbekiston gimnastikasi afsonasi Oksana Chusovitina JCH–2026 finalida Argentina milliy jamoasini qo‘llab-quvvatlashini ma’lum qildi. Olimpiya chempionligi uchun kurash nimaligini yaxshi biladigan sportchi hal qiluvchi bahsning ehtimoliy hisobini ham taxmin qildi.

Uning fikricha, Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi finalda kichik detallar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ammo Chusovitinaning Messiga nisbatan ishonchi alohida.

Chusovitina Argentina tarafida

Jurnalistlar bilan suhbatda Chusovitina finalni Argentinaga muxlislik qilib tomosha qilishini aytdi.

«Men Argentina uchun qayg‘urib tomosha qilaman. Qaysi jamoa bugun yaxshiroq o‘ynasa, o‘sha g‘alaba qozonadi. Har bir terma jamoaning o‘z muxlislari bor, men esa argentinaliklarni qo‘llab-quvvatlayman».

1992 yilgi Olimpiadada jamoaviy bahslar bo‘yicha chempion bo‘lgan Chusovitina sakkizta yozgi Olimpiya o‘yinlarida ishtirok etgan gimnastika tarixidagi noyob sportchilardan biri hisoblanadi.

U final uchun aniq hisobni tanladi

Mashhur gimnastkaning taxminiga ko‘ra, Argentina Ispaniyani minimal ustunlik bilan mag‘lub etishi mumkin.

«Menimcha, hisob 2:1 bo‘ladi. Messi esa albatta gol uradi», — dedi Chusovitina.

39 yoshli Lionel Messi Argentinaning finalgacha yetib kelishida asosiy figuralardan biri bo‘ldi. Uning uchun ushbu uchrashuv jahon chempionatlaridagi ehtimoliy so‘nggi o‘yin bo‘lishi mumkin. Argentina ketma-ket ikkinchi, Ispaniya esa tarixidagi ikkinchi chempionlik uchun kurashadi.

«Mag‘lubiyatni ham munosib qabul qilish kerak»

Chusovitina ijtimoiy tarmoqlarda Argentinaga turnir davomida yordam berilgani haqidagi bahslarga ham munosabat bildirdi.

«Mag‘lubiyatni ham munosib qabul qila bilish kerak. G‘alabaga eng kuchli jamoa loyiq».

Uning fikricha, turli gumon va ayblovlardan ko‘ra, finalda qaysi jamoa kuchliroq o‘yin ko‘rsatishi muhim.

Finalda ikki avlod to‘qnashadi

Ispaniya finalga mag‘lubiyatsiz va mustahkam himoya bilan yetib keldi. Argentina esa tajriba, xarakter va hal qiluvchi daqiqalarda natija chiqarish qobiliyatiga tayanmoqda.

Bahsning ramziy qarama-qarshiligi Lionel Messi va Ispaniyaning yosh yetakchisi Lamin Yamal o‘rtasida kechadi. Bir tomonda faoliyatining so‘nggi bosqichidagi afsona, ikkinchi tomonda esa yangi avlod yulduzi.

Chusovitinaning taxmini tayyor: 2:1 va Messidan gol. Endi bu prognoz qanchalik aniq chiqishini maydon ko‘rsatadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Declan Rice Angliya tarixida yangi rekord oʻrnatdi: Kane va Beckham ortda qoldiDeclan Rice Angliya tarixida yangi rekord oʻrnatdi: Kane va Beckham ortda qoldiBugun, 18:40Harry Kane intervyu berayotgan vaqtda politsiya aralashishiga toʻgʻri keldiHarry Kane intervyu berayotgan vaqtda politsiya aralashishiga toʻgʻri keldiBugun, 18:35Makgregorning o‘zbek sparring sherigi AQSH vizasini oldiMakgregorning o‘zbek sparring sherigi AQSH vizasini oldiBugun, 18:19Bellingem bronzadan so‘ng Angliyaning keyingi maqsadini aytdiBellingem bronzadan so‘ng Angliyaning keyingi maqsadini aytdiBugun, 18:13Xollouey UFC'ga shart qo‘ydi: navbatda kim bo‘ladi?Xollouey UFC'ga shart qo‘ydi: navbatda kim bo‘ladi?Bugun, 18:11Neymar oʻziga 17 million funtlik superyaxta sovgʻa qildi: Braziliyalik yulduzning yangi ovunchoğiNeymar oʻziga 17 million funtlik superyaxta sovgʻa qildi: Braziliyalik yulduzning yangi ovunchoğiBugun, 17:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi