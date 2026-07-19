O‘zbekistonlik afsona JCH-2026 finali hisobini aytdi: Messi gol uradimi?
O‘zbekiston gimnastikasi afsonasi Oksana Chusovitina JCH–2026 finalida Argentina milliy jamoasini qo‘llab-quvvatlashini ma’lum qildi. Olimpiya chempionligi uchun kurash nimaligini yaxshi biladigan sportchi hal qiluvchi bahsning ehtimoliy hisobini ham taxmin qildi.
Uning fikricha, Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi finalda kichik detallar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ammo Chusovitinaning Messiga nisbatan ishonchi alohida.
Chusovitina Argentina tarafida
Jurnalistlar bilan suhbatda Chusovitina finalni Argentinaga muxlislik qilib tomosha qilishini aytdi.
«Men Argentina uchun qayg‘urib tomosha qilaman. Qaysi jamoa bugun yaxshiroq o‘ynasa, o‘sha g‘alaba qozonadi. Har bir terma jamoaning o‘z muxlislari bor, men esa argentinaliklarni qo‘llab-quvvatlayman».
1992 yilgi Olimpiadada jamoaviy bahslar bo‘yicha chempion bo‘lgan Chusovitina sakkizta yozgi Olimpiya o‘yinlarida ishtirok etgan gimnastika tarixidagi noyob sportchilardan biri hisoblanadi.
U final uchun aniq hisobni tanladi
Mashhur gimnastkaning taxminiga ko‘ra, Argentina Ispaniyani minimal ustunlik bilan mag‘lub etishi mumkin.
«Menimcha, hisob 2:1 bo‘ladi. Messi esa albatta gol uradi», — dedi Chusovitina.
39 yoshli Lionel Messi Argentinaning finalgacha yetib kelishida asosiy figuralardan biri bo‘ldi. Uning uchun ushbu uchrashuv jahon chempionatlaridagi ehtimoliy so‘nggi o‘yin bo‘lishi mumkin. Argentina ketma-ket ikkinchi, Ispaniya esa tarixidagi ikkinchi chempionlik uchun kurashadi.
«Mag‘lubiyatni ham munosib qabul qilish kerak»
Chusovitina ijtimoiy tarmoqlarda Argentinaga turnir davomida yordam berilgani haqidagi bahslarga ham munosabat bildirdi.
«Mag‘lubiyatni ham munosib qabul qila bilish kerak. G‘alabaga eng kuchli jamoa loyiq».
Uning fikricha, turli gumon va ayblovlardan ko‘ra, finalda qaysi jamoa kuchliroq o‘yin ko‘rsatishi muhim.
Finalda ikki avlod to‘qnashadi
Ispaniya finalga mag‘lubiyatsiz va mustahkam himoya bilan yetib keldi. Argentina esa tajriba, xarakter va hal qiluvchi daqiqalarda natija chiqarish qobiliyatiga tayanmoqda.
Bahsning ramziy qarama-qarshiligi Lionel Messi va Ispaniyaning yosh yetakchisi Lamin Yamal o‘rtasida kechadi. Bir tomonda faoliyatining so‘nggi bosqichidagi afsona, ikkinchi tomonda esa yangi avlod yulduzi.
Chusovitinaning taxmini tayyor: 2:1 va Messidan gol. Endi bu prognoz qanchalik aniq chiqishini maydon ko‘rsatadi.
…