Qayta tiklanuvchi energiya stansiyalarini notoʻgʻri joylashtirish defitsitni 5 baravar oshiradi
Massachusets texnologiya instituti (MIT) olimlari qayta tiklanuvchi energiya obʼyektlarini qurishda kelajakdagi iqlim oʻzgarishlarini hisobga olish strategik ahamiyatga ega ekanligini aniqlashdi. Tadqiqot shuni koʻrsatadiki, quyosh va shamol stansiyalarining joylashuvi tizim barqarorligiga bevosita taʼsir qiladi. Agar loyihalashda faqat oʻtmishdagi ob-havo maʼlumotlariga tayanilsa, 2050-yilga borib elektr energiyasi taqchilligi bilan bogʻliq holatlar soni besh baravargacha ortib ketishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
MIT mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan yangi metodologiya meteorologik maʼlumotlarni energetika infratuzilmasi simulyatsiyalari bilan birlashtiradi. Ushbu model AQSHning Texas va Yangi Angliya hududlaridagi dekarbonizatsiyalashgan energiya tizimlari misolida sinovdan oʻtkazildi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, iqlimiy prognozlarni hisobga olish orqali tizim chidamliligini sezilarli xarajatlarsiz oshirish imkoniyati mavjud.
Iqlim oʻzgarishi va energetika xavfsizligiTadqiqotning yetakchi muallifi, MIT professori Michael Howlandning taʼkidlashicha, qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalarini joriy etishda kelajakdagi ob-havo modellaridan foydalanish adaptatsiya xarajatlarini kamaytiradi. Bugungi kunda energetika sohasi ikki tomonlama bosim ostida qolmoqda: bir tomondan, sunʼiy intellekt (AI) va transportning elektrifikatsiyasi tufayli talab ortib bormoqda, ikkinchi tomondan esa, ishlab chiqarish ob-havo injiqliklariga bogʻlanib qolmoqda.
Olimlar ishlab chiqqan modelda ekstremal ob-havo hodisalarining energiya tizimining turli elementlariga bir vaqtning oʻzida koʻrsatadigan taʼsiri hisobga olingan. Masalan, maʼlum bir noqulay iqlimiy davr bir vaqtning oʻzida ham quyosh va shamol generatsiyasini kamaytirishi, ham isteʼmolning keskin oʻsishiga sabab boʻlishi mumkin. Bunday qoʻshma effektlar kelajakda energetika tizimi uchun eng katta sinov boʻlishi kutilmoqda.
Strategik joylashuvning ahamiyatiHisob-kitoblarga koʻra, kelajakdagi iqlim sharoitida quyosh va shamol obʼyektlari uchun eng maqbul lokatsiyalar tarixiy maʼlumotlar asosida tanlangan joylardan tubdan farq qilishi mumkin. Tadqiqot mualliflaridan biri Qiu taʼkidlaganidek, masala nafaqat qancha quvvat qoʻshishda, balki ularni qayerda va qachon joylashtirishda hamdir. Bu Oʻzbekiston kabi qayta tiklanuvchi energiyaga katta sarmoya kiritayotgan davlatlar uchun ham dolzarb hisoblanadi.
Hozircha ushbu metodologiya yuqori aniqlikdagi qimmatbaho modellarni talab qiladi, bu esa energiya tizimi operatorlari uchun kundalik rejalashtirishda maʼlum qiyinchiliklar tugʻdiradi. Biroq, MIT olimlari kelajakda real loyihalarda qoʻllash mumkin boʻlgan tezkor va arzonroq modellarni yaratish ustida ish olib borishmoqda. Bu esa energetika infratuzilmasini oʻn yilliklar davomida barqaror ishlashini taʼminlashga xizmat qiladi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur tadqiqot global energiya oʻtish jarayonida xatolarni minimallashtirish va resurslardan oqilona foydalanish boʻyicha muhim qoʻllanma boʻlib xizmat qilishi kutilmoqda.
…