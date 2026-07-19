Qayta tiklanuvchi energiya stansiyalarini notoʻgʻri joylashtirish defitsitni 5 baravar oshiradi

·0·Texno
Qayta tiklanuvchi energiya stansiyalarini notoʻgʻri joylashtirish defitsitni 5 baravar oshiradi

Massachusets texnologiya instituti (MIT) olimlari qayta tiklanuvchi energiya obʼyektlarini qurishda kelajakdagi iqlim oʻzgarishlarini hisobga olish strategik ahamiyatga ega ekanligini aniqlashdi. Tadqiqot shuni koʻrsatadiki, quyosh va shamol stansiyalarining joylashuvi tizim barqarorligiga bevosita taʼsir qiladi. Agar loyihalashda faqat oʻtmishdagi ob-havo maʼlumotlariga tayanilsa, 2050-yilga borib elektr energiyasi taqchilligi bilan bogʻliq holatlar soni besh baravargacha ortib ketishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

MIT mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan yangi metodologiya meteorologik maʼlumotlarni energetika infratuzilmasi simulyatsiyalari bilan birlashtiradi. Ushbu model AQSHning Texas va Yangi Angliya hududlaridagi dekarbonizatsiyalashgan energiya tizimlari misolida sinovdan oʻtkazildi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, iqlimiy prognozlarni hisobga olish orqali tizim chidamliligini sezilarli xarajatlarsiz oshirish imkoniyati mavjud.

Iqlim oʻzgarishi va energetika xavfsizligi

Tadqiqotning yetakchi muallifi, MIT professori Michael Howlandning taʼkidlashicha, qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalarini joriy etishda kelajakdagi ob-havo modellaridan foydalanish adaptatsiya xarajatlarini kamaytiradi. Bugungi kunda energetika sohasi ikki tomonlama bosim ostida qolmoqda: bir tomondan, sunʼiy intellekt (AI) va transportning elektrifikatsiyasi tufayli talab ortib bormoqda, ikkinchi tomondan esa, ishlab chiqarish ob-havo injiqliklariga bogʻlanib qolmoqda.

Olimlar ishlab chiqqan modelda ekstremal ob-havo hodisalarining energiya tizimining turli elementlariga bir vaqtning oʻzida koʻrsatadigan taʼsiri hisobga olingan. Masalan, maʼlum bir noqulay iqlimiy davr bir vaqtning oʻzida ham quyosh va shamol generatsiyasini kamaytirishi, ham isteʼmolning keskin oʻsishiga sabab boʻlishi mumkin. Bunday qoʻshma effektlar kelajakda energetika tizimi uchun eng katta sinov boʻlishi kutilmoqda.

Strategik joylashuvning ahamiyati

Hisob-kitoblarga koʻra, kelajakdagi iqlim sharoitida quyosh va shamol obʼyektlari uchun eng maqbul lokatsiyalar tarixiy maʼlumotlar asosida tanlangan joylardan tubdan farq qilishi mumkin. Tadqiqot mualliflaridan biri Qiu taʼkidlaganidek, masala nafaqat qancha quvvat qoʻshishda, balki ularni qayerda va qachon joylashtirishda hamdir. Bu Oʻzbekiston kabi qayta tiklanuvchi energiyaga katta sarmoya kiritayotgan davlatlar uchun ham dolzarb hisoblanadi.

Hozircha ushbu metodologiya yuqori aniqlikdagi qimmatbaho modellarni talab qiladi, bu esa energiya tizimi operatorlari uchun kundalik rejalashtirishda maʼlum qiyinchiliklar tugʻdiradi. Biroq, MIT olimlari kelajakda real loyihalarda qoʻllash mumkin boʻlgan tezkor va arzonroq modellarni yaratish ustida ish olib borishmoqda. Bu esa energetika infratuzilmasini oʻn yilliklar davomida barqaror ishlashini taʼminlashga xizmat qiladi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur tadqiqot global energiya oʻtish jarayonida xatolarni minimallashtirish va resurslardan oqilona foydalanish boʻyicha muhim qoʻllanma boʻlib xizmat qilishi kutilmoqda.

EnergetikaMITQuyosh EnergiyasiIqlim OʻzgarishiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellektning yangi davri: Current AI barcha uchun ochiq global tarmoq yaratmoqdaSunʼiy intellektning yangi davri: Current AI barcha uchun ochiq global tarmoq yaratmoqdaBugun, 19:20TSMC rekord darajadagi daromadga qaramay aksiyalari tushib ketishiga duch keldiTSMC rekord darajadagi daromadga qaramay aksiyalari tushib ketishiga duch keldiBugun, 18:59Samsung kompaniyasi sun’iy intellektga ega yangi Freestyle+ proyektorini taqdim etdiSamsung kompaniyasi sun’iy intellektga ega yangi Freestyle+ proyektorini taqdim etdiBugun, 18:29Netflix sunʼiy intellektdan 300 dan ortiq loyihada foydalangani maʼlum boʻldiNetflix sunʼiy intellektdan 300 dan ortiq loyihada foydalangani maʼlum boʻldiBugun, 17:56Ubtech kompaniyasi dunyodagi ilk ommaviy ishlab chiqariluvchi Uworld U1 robotini taqdim etdiUbtech kompaniyasi dunyodagi ilk ommaviy ishlab chiqariluvchi Uworld U1 robotini taqdim etdiBugun, 17:22Sunʼiy intellekt poygasida yangi yetakchi: Xitoyning Kimi K3 modeli OpenAIʼni xavotirga soldiSunʼiy intellekt poygasida yangi yetakchi: Xitoyning Kimi K3 modeli OpenAIʼni xavotirga soldiBugun, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda