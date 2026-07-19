Pau Kubarsining JCH-2026 finali oldidan iqrori: «Bu orzum edi»

·32·Sport
Pau Kubarsining JCH-2026 finali oldidan iqrori: «Bu orzum edi»

Ispaniya milliy jamoasi himoyachisi Pau Kubarsi faoliyatidagi eng katta uchrashuv arafasida ikki xil hisni boshdan kechirmoqda. Bir tomonda — jahon chempionligi uchun kurash, ikkinchi tomonda esa bolalikdagi kumiri Lionel Messiga qarshi maydonga chiqish imkoniyati.

Biroq finalda hissiyotlar ikkinchi o‘ringa tushadi. Kubarsi Argentina hujumining nafaqat Messi, balki istalgan lahzada vaziyatni o‘zgartirib yuborishi mumkin bo‘lgan yana bir futbolchisini alohida ta’kidladi.

Alvaresga bir soniya ham erkinlik berib bo‘lmaydi

Kubarsi TV3 telekanaliga bergan intervyusida Xulian Alvaresning harakatlarini diqqat bilan kuzatish zarurligini aytdi.

«U bo‘sh zonalarni topishni, markazga siljishni biladi va ajoyib zarbaga ega. Doim unga yaqin turish kerak».

Ispaniyalik himoyachining fikricha, Alvares raqib himoyasidagi eng kichik xatodan ham foydalanishi mumkin. Shu sababli uni bir lahza nazoratsiz qoldirish finalda juda qimmatga tushishi ehtimol.

Messi Kubarsining bolalikdan kumiri bo‘lgan

19 yoshli futbolchi finaldagi eng ta’sirli voqea Lionel Messi bilan bir maydonda bo‘lish ekanini yashirmadi.

Kubarsining aytishicha, bolaligida unda Neymar va Jerar Pike nomi yozilgan futbolkalar bo‘lgan. Biroq Messi uning hayotida doimo alohida o‘rin egallagan.

«U mening kumirlarimdan biri edi. Menda va barcha “Barselona” muxlislarida unga nisbatan alohida mehr bor».

Kubarsi uchun Messi oddiy raqib emas. Argentinalik yulduz u futbolchi bo‘lishni orzu qilgan paytlarda «Barselona»ning asosiy ramzi edi.

Uch hafta oldingi orzu endi haqiqatga aylandi

Qizig‘i, Kubarsi hali finalchilar aniqlanmasidan avval Messiga qarshi jahon chempionati finalida o‘ynashni istashini aytgandi.

O‘shanda u bunday uchrashuv bolalik orzusining ro‘yobga chiqishi bo‘lishini ta’kidlagan. Endi esa Ispaniya va Argentina haqiqatan ham bosh sovrin uchun maydonga tushadi.

«Bunday yoshda u bilan bir maydonga chiqish imkoniyati — orzularning ushalishi», — dedi Kubarsi.

Ammo dastlabki hushtakdan keyin hurmat va hayrat uchun vaqt qolmaydi. Ispaniyalik himoyachi kumiriga qarshi turishi, uning harakatlarini cheklashi va jamoasiga chempionlikni olib kelishga harakat qilishi kerak.

Ispaniya himoyasini eng og‘ir sinov kutmoqda

Argentina hujumida Messi va Alvares bir-birini to‘ldirishi Ispaniya uchun asosiy xavflardan biri bo‘ladi. Messi chuqurroqqa tushib o‘yinni tashkil qilsa, Alvares himoya ortidagi bo‘shliqlarga ochiladi.

Shu bois Kubarsi uchun final faqat bolalik kumiri bilan uchrashuv emas, balki faoliyatidagi eng katta professional imtihon ham bo‘ladi. Ispaniya Messini personal qo‘riqlashni rejalashtirmayapti, ammo unga jamoaviy tarzda alohida e’tibor qaratadi.

Finalning ramziy manzarasi tayyor: kecha televizor orqali Messini tomosha qilgan Kubarsi bugun uning qarshisida jahon chempionligi uchun kurashadi. Orzu ushaldi — endi uni qanday yakunlash qoldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya va Argentina o‘yiniga jonli translyatsiyaIspaniya va Argentina o‘yiniga jonli translyatsiyaBugun, 20:21Toni Kroos final oldidan keskin prognoz berdi: Messi yetarlimi?Toni Kroos final oldidan keskin prognoz berdi: Messi yetarlimi?Bugun, 20:12Arbeloa «Real»dan shogirdini so‘radi: Palasios APLga o‘tishga yaqin...Arbeloa «Real»dan shogirdini so‘radi: Palasios APLga o‘tishga yaqin...Bugun, 20:08Keyn Saudiyaga ketadimi? «Al-Hilol» birinchi qadamni tashladiKeyn Saudiyaga ketadimi? «Al-Hilol» birinchi qadamni tashladiBugun, 19:58O‘zbekistonlik afsona JCH-2026 finali hisobini aytdi: Messi gol uradimi?O‘zbekistonlik afsona JCH-2026 finali hisobini aytdi: Messi gol uradimi?Bugun, 19:56Declan Rice Angliya tarixida yangi rekord oʻrnatdi: Kane va Beckham ortda qoldiDeclan Rice Angliya tarixida yangi rekord oʻrnatdi: Kane va Beckham ortda qoldiBugun, 18:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi