Pau Kubarsining JCH-2026 finali oldidan iqrori: «Bu orzum edi»
Ispaniya milliy jamoasi himoyachisi Pau Kubarsi faoliyatidagi eng katta uchrashuv arafasida ikki xil hisni boshdan kechirmoqda. Bir tomonda — jahon chempionligi uchun kurash, ikkinchi tomonda esa bolalikdagi kumiri Lionel Messiga qarshi maydonga chiqish imkoniyati.
Biroq finalda hissiyotlar ikkinchi o‘ringa tushadi. Kubarsi Argentina hujumining nafaqat Messi, balki istalgan lahzada vaziyatni o‘zgartirib yuborishi mumkin bo‘lgan yana bir futbolchisini alohida ta’kidladi.
Alvaresga bir soniya ham erkinlik berib bo‘lmaydi
Kubarsi TV3 telekanaliga bergan intervyusida Xulian Alvaresning harakatlarini diqqat bilan kuzatish zarurligini aytdi.
«U bo‘sh zonalarni topishni, markazga siljishni biladi va ajoyib zarbaga ega. Doim unga yaqin turish kerak».
Ispaniyalik himoyachining fikricha, Alvares raqib himoyasidagi eng kichik xatodan ham foydalanishi mumkin. Shu sababli uni bir lahza nazoratsiz qoldirish finalda juda qimmatga tushishi ehtimol.
Messi Kubarsining bolalikdan kumiri bo‘lgan
19 yoshli futbolchi finaldagi eng ta’sirli voqea Lionel Messi bilan bir maydonda bo‘lish ekanini yashirmadi.
Kubarsining aytishicha, bolaligida unda Neymar va Jerar Pike nomi yozilgan futbolkalar bo‘lgan. Biroq Messi uning hayotida doimo alohida o‘rin egallagan.
«U mening kumirlarimdan biri edi. Menda va barcha “Barselona” muxlislarida unga nisbatan alohida mehr bor».
Kubarsi uchun Messi oddiy raqib emas. Argentinalik yulduz u futbolchi bo‘lishni orzu qilgan paytlarda «Barselona»ning asosiy ramzi edi.
Uch hafta oldingi orzu endi haqiqatga aylandi
Qizig‘i, Kubarsi hali finalchilar aniqlanmasidan avval Messiga qarshi jahon chempionati finalida o‘ynashni istashini aytgandi.
O‘shanda u bunday uchrashuv bolalik orzusining ro‘yobga chiqishi bo‘lishini ta’kidlagan. Endi esa Ispaniya va Argentina haqiqatan ham bosh sovrin uchun maydonga tushadi.
«Bunday yoshda u bilan bir maydonga chiqish imkoniyati — orzularning ushalishi», — dedi Kubarsi.
Ammo dastlabki hushtakdan keyin hurmat va hayrat uchun vaqt qolmaydi. Ispaniyalik himoyachi kumiriga qarshi turishi, uning harakatlarini cheklashi va jamoasiga chempionlikni olib kelishga harakat qilishi kerak.
Ispaniya himoyasini eng og‘ir sinov kutmoqda
Argentina hujumida Messi va Alvares bir-birini to‘ldirishi Ispaniya uchun asosiy xavflardan biri bo‘ladi. Messi chuqurroqqa tushib o‘yinni tashkil qilsa, Alvares himoya ortidagi bo‘shliqlarga ochiladi.
Shu bois Kubarsi uchun final faqat bolalik kumiri bilan uchrashuv emas, balki faoliyatidagi eng katta professional imtihon ham bo‘ladi. Ispaniya Messini personal qo‘riqlashni rejalashtirmayapti, ammo unga jamoaviy tarzda alohida e’tibor qaratadi.
Finalning ramziy manzarasi tayyor: kecha televizor orqali Messini tomosha qilgan Kubarsi bugun uning qarshisida jahon chempionligi uchun kurashadi. Orzu ushaldi — endi uni qanday yakunlash qoldi.
…