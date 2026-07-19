Bukayo Saka Angliya terma jamoasidagi oʻrni va Tomas Tuxelning qaroriga munosabat bildirdi

·45·Sport
Bukayo Saka Angliya terma jamoasidagi oʻrni va Tomas Tuxelning qaroriga munosabat bildirdi

Angliya terma jamoasi va Arsenal klubi yulduzi Bukayo Saka Jahon chempionatidagi ishtiroki hamda yarim finalda zaxirada qoldirilgani borasida ilk bor fikr bildirdi. Fransiyaga qarshi kechgan uchinchi oʻrin uchun bahsda xet-trik qayd etgan futbolchi, oʻzining sport formasi joyida ekanini va koʻproq oʻyin amaliyotiga loyiq boʻlganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Angliya terma jamoasi Fransiya ustidan 6:4 hisobida gʻalaba qozonib, 1966-yildan buyon oʻzining eng yaxshi natijasini qayd etgan boʻlsa-da, asosiy eʼtibor Bukayo Sakaga qaratildi. Uchrashuv qahramoniga aylangan vinger oʻzining mahoratini namoyish etib, Tomas Tuxelning Argentina bilan oʻyindagi taktik tanlovini soʻroq ostida qoldirdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchi oʻyin tugaganidan soʻng bergan intervyusida oʻz noroziligini yashirib oʻtirmadi.

Tuxelning kutilmagan tanlovi va ichki ziddiyatlar

Yarim finalda Argentinaga qarshi kechgan magʻlubiyatli oʻyinda Tuxel Sakani zaxirada qoldirib, uning oʻrniga Morgan Rogersni asosiy tarkibda maydonga tushirgan edi. Bu qaror muxlislar va ekspertlar oʻrtasida katta bahs-munozaralarga sabab boʻldi. Saka oʻzining jismoniy holati haqida gapirar ekan: "Albatta, men koʻproq oʻynashni xohlardim. Lekin hozir bu haqda gapiradigan vaqt emas. Men oʻz soʻzimni maydonda aytishga harakat qilaman", — deya qisqa javob qaytardi.

Tomas Tuxel esa oʻz qarorini mantiqiy asoslashga urinib, bu shunchaki ichki sezgi boʻlganini maʼlum qildi. Germaniyalik mutaxassisning soʻzlariga koʻra, u yarim finalda Morgan Rogers qandaydir maxsus ish qila olishiga ishongan. Tuxel Sakani doimo asosiy oʻyinchi deb hisoblaganini, biroq oʻsha vaziyatda jamoaning oʻyin ritmi va futbolchilarning charchoq darajasi shunday qaror qabul qilishga majbur qilganini tushuntirdi.

Statistika va jarohatlar haqidagi mish-mishlar

Mavsum davomida Arsenal safida Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasida ogʻir grafikda oʻynagan Saka jarohat olgani haqida gap-soʻzlar tarqalgan edi. Guruh bosqichidagi ayrim oʻyinlarni oʻtkazib yuborgani ham aynan shu bilan bogʻlangan. Biroq, statistika shuni koʻrsatmoqdaki, hatto 100 foiz tayyor boʻlmagan holatda ham Bukayo Saka jamoaning eng samarali hujumkor vakili boʻlib qolgan.

Chorak finalga qadar u atigi 192 daqiqa ichida uchta golli uzatmani amalga oshirishga ulgurgan edi. Fransiyaga qarshi oʻyindagi xet-trik esa uning nafaqat kreativlikda, balki yakunlovchi zarbalarda ham tengsiz ekanini isbotladi. Tuxel hatto oʻyin davomida Saka xet-trik qayd etganini sezmay qolganini tan olib, uning mahoratiga shubha qilmasligini yana bir bor urgʻuladi.

Ushbu holat Angliya terma jamoasi ichidagi raqobat va murabbiyning yosh iqtidorlarga boʻlgan ishonchi qanchalik yuqori ekanini koʻrsatadi. Shunga qaramay, Sakadek tajribali va xalqaro maydonda oʻzini koʻrsatgan futbolchining eng muhim pallada chetda qolishi kelgusida Tuxel uchun jiddiy tanqidlar manbai boʻlib qolishi mumkin.

Bukayo SakaTomas TuxelAngliyaArsenalFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Kilian Mbappe og‘ir haqiqatni tan oldi: u Deshamga nima dedi?Bugun, 13:21Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Brunu Fernandesh uchun 42 mln funt: «Galatasaroy»ni nima to‘xtatmoqda?Bugun, 13:17Michael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiMichael Olise Pelening rekordini yangiladi, ammo alamli magʻlubiyatdan soʻng koʻzyosh toʻkdiBugun, 13:16Lionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotLionel Messi xayrlashuvga ishora qildi: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan bayonotBugun, 13:11«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchi«Istanbul Bashakshehir» Markaziy Osiyodan yangi yulduzni transfer qilmoqchiBugun, 13:02Uch mag‘lubiyatning og‘ir bahosi: O‘zbekiston IV guruhga tushdiUch mag‘lubiyatning og‘ir bahosi: O‘zbekiston IV guruhga tushdiBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi