Bukayo Saka Angliya terma jamoasidagi oʻrni va Tomas Tuxelning qaroriga munosabat bildirdi
Angliya terma jamoasi va Arsenal klubi yulduzi Bukayo Saka Jahon chempionatidagi ishtiroki hamda yarim finalda zaxirada qoldirilgani borasida ilk bor fikr bildirdi. Fransiyaga qarshi kechgan uchinchi oʻrin uchun bahsda xet-trik qayd etgan futbolchi, oʻzining sport formasi joyida ekanini va koʻproq oʻyin amaliyotiga loyiq boʻlganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Angliya terma jamoasi Fransiya ustidan 6:4 hisobida gʻalaba qozonib, 1966-yildan buyon oʻzining eng yaxshi natijasini qayd etgan boʻlsa-da, asosiy eʼtibor Bukayo Sakaga qaratildi. Uchrashuv qahramoniga aylangan vinger oʻzining mahoratini namoyish etib, Tomas Tuxelning Argentina bilan oʻyindagi taktik tanlovini soʻroq ostida qoldirdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchi oʻyin tugaganidan soʻng bergan intervyusida oʻz noroziligini yashirib oʻtirmadi.
Tuxelning kutilmagan tanlovi va ichki ziddiyatlarYarim finalda Argentinaga qarshi kechgan magʻlubiyatli oʻyinda Tuxel Sakani zaxirada qoldirib, uning oʻrniga Morgan Rogersni asosiy tarkibda maydonga tushirgan edi. Bu qaror muxlislar va ekspertlar oʻrtasida katta bahs-munozaralarga sabab boʻldi. Saka oʻzining jismoniy holati haqida gapirar ekan: "Albatta, men koʻproq oʻynashni xohlardim. Lekin hozir bu haqda gapiradigan vaqt emas. Men oʻz soʻzimni maydonda aytishga harakat qilaman", — deya qisqa javob qaytardi.
Tomas Tuxel esa oʻz qarorini mantiqiy asoslashga urinib, bu shunchaki ichki sezgi boʻlganini maʼlum qildi. Germaniyalik mutaxassisning soʻzlariga koʻra, u yarim finalda Morgan Rogers qandaydir maxsus ish qila olishiga ishongan. Tuxel Sakani doimo asosiy oʻyinchi deb hisoblaganini, biroq oʻsha vaziyatda jamoaning oʻyin ritmi va futbolchilarning charchoq darajasi shunday qaror qabul qilishga majbur qilganini tushuntirdi.
Statistika va jarohatlar haqidagi mish-mishlarMavsum davomida Arsenal safida Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasida ogʻir grafikda oʻynagan Saka jarohat olgani haqida gap-soʻzlar tarqalgan edi. Guruh bosqichidagi ayrim oʻyinlarni oʻtkazib yuborgani ham aynan shu bilan bogʻlangan. Biroq, statistika shuni koʻrsatmoqdaki, hatto 100 foiz tayyor boʻlmagan holatda ham Bukayo Saka jamoaning eng samarali hujumkor vakili boʻlib qolgan.
Chorak finalga qadar u atigi 192 daqiqa ichida uchta golli uzatmani amalga oshirishga ulgurgan edi. Fransiyaga qarshi oʻyindagi xet-trik esa uning nafaqat kreativlikda, balki yakunlovchi zarbalarda ham tengsiz ekanini isbotladi. Tuxel hatto oʻyin davomida Saka xet-trik qayd etganini sezmay qolganini tan olib, uning mahoratiga shubha qilmasligini yana bir bor urgʻuladi.
Ushbu holat Angliya terma jamoasi ichidagi raqobat va murabbiyning yosh iqtidorlarga boʻlgan ishonchi qanchalik yuqori ekanini koʻrsatadi. Shunga qaramay, Sakadek tajribali va xalqaro maydonda oʻzini koʻrsatgan futbolchining eng muhim pallada chetda qolishi kelgusida Tuxel uchun jiddiy tanqidlar manbai boʻlib qolishi mumkin.
…