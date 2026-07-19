Kristofer Nolan sunʼiy intellektni “shaffof Troyan oti” deb atadi

·26·Texno
Kristofer Nolan sunʼiy intellektni “shaffof Troyan oti” deb atadi

Gollivudning eng nufuzli rejissyorlaridan biri, “Oskar” mukofoti sovrindori Kristofer Nolan sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishiga nisbatan oʻzining keskin tanqidiy munosabatini bildirdi. Hozirda oʻzining yangi “Odisseya” filmi bilan katta ekranlarni zabt etayotgan rejissyor, ushbu texnologiyani insoniyatga taqdim etilayotgan xavfli sovgʻaga qiyosladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

HugoDécrypte YouTube kanali uchun bergan intervyusida Nolan sunʼiy intellektni (AI) qadimgi yunon afsonalaridagi “Troyan oti” bilan solishtirdi. Biroq, rejissyorning fikricha, bugungi vaziyat biroz boshqacha. “Menimcha, sunʼiy intellekt shunday Troyan otiki, uning ichida yunonlar borligini hamma biladi. Bu shaffof, shishadan yasalgan otga oʻxshaydi”, — deya taʼkidladi u texnologiyaning xavflari yashirin emasligiga ishora qilib.

Nolanning soʻzlariga koʻra, u oʻz faoliyati davomida jamoatchilik, ayniqsa, yosh avlod tomonidan bunchalik keskin rad etilgan boshqa bir texnologiyani koʻrmagan. Rejissyor yoshlarning internetdagi AI-videolarga nisbatan salbiy munosabatini va ularni “AI slop” (sunʼiy intellekt chiqindisi) deb atashini sogʻlom skeptitsizm belgisi sifatida baholadi.

Texnologik taraqqiyot va ijodiy xavfsizlik

Kristofer Nolan nafaqat rejissyor, balki Amerika Rejissyorlar gildiyasi (DGA) prezidenti sifatida ham sunʼiy intellektga qarshi kurashda faol ishtirok etmoqda. 2023-yilda Gollivudda boʻlib oʻtgan ssenariynavislar va aktyorlar ish tashlashlarida aynan generativ AI masalasi asosiy mavzulardan biri boʻlgan edi. Gildiya oʻzining soʻnggi shartnomalarida ijodkorlarni ushbu texnologiya tahdididan himoya qiluvchi bandlarni kiritishga muvaffaq boʻldi.

Maʼlumki, Nolan texnologiyalarga nisbatan konservativ yondashuvi bilan tanilgan. U smartfonlardan foydalanmaydi va raqamli kameralardan koʻra anʼanaviy plyonkani afzal koʻradi. Uning “Odisseya” filmi toʻliqligicha Imax plyonkalari va kameralarida suratga olingan birinchi badiiy asar boʻldi. Rejissyorning fikricha, raqamli tizimlar hali ham inson koʻzi dunyoni koʻradigan darajadagi tasvirni bera olmaydi.

Nolan oʻzini “texnofob” (texnologiyalardan qoʻrquvchi) emas, balki “texno-skeptik” deb hisoblaydi. U yangi texnologiyalar koʻpincha mavjud va hali ham samarali boʻlgan tizimlar hisobiga joriy etilishidan xavotirda. “Biz oʻz sohamizda bolani vannadagi suv bilan birga toʻkib yuborish holatiga kelib qoldik. Biz deyarli plyonkani yoʻqotib qoʻygan edik”, — deydi u ixbt.com nashri keltirgan iqtibosda.

Rejissyorning xulosasiga koʻra, har qanday yangi texnologiyaga koʻr-koʻrona ishonish emas, balki uni taqdim etayotgan tomonlarning maqsadlarini shubha ostiga olish kerak. Faqat shundagina texnologiyadan insoniyat manfaati uchun eng yaxshi natijani olish mumkin boʻladi. Nolanning ushbu chiqishi sunʼiy intellektning sanʼat va kundalik hayotga kirib kelishi borasidagi global bahslarni yanada qizitishi kutilmoqda.

Kristofer NolanSunʼiy IntellektGollivudOdisseyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH okean suvidan uran olish texnologiyasini sanoat miqyosida joriy etishga ruxsat berdiAQSH okean suvidan uran olish texnologiyasini sanoat miqyosida joriy etishga ruxsat berdiBugun, 20:51Qozogʻiston politsiyasi ilk bor roboshabakadan foydalandi: toʻrt nafar qoidabuzar ushlandiQozogʻiston politsiyasi ilk bor roboshabakadan foydalandi: toʻrt nafar qoidabuzar ushlandiBugun, 20:25Intel mikrosxemalar ishlab chiqarishda inqilobiy High-NA EUV texnologiyasini ishga tushirdiIntel mikrosxemalar ishlab chiqarishda inqilobiy High-NA EUV texnologiyasini ishga tushirdiBugun, 19:54Qayta tiklanuvchi energiya stansiyalarini notoʻgʻri joylashtirish defitsitni 5 baravar oshiradiQayta tiklanuvchi energiya stansiyalarini notoʻgʻri joylashtirish defitsitni 5 baravar oshiradiBugun, 19:20Sunʼiy intellektning yangi davri: Current AI barcha uchun ochiq global tarmoq yaratmoqdaSunʼiy intellektning yangi davri: Current AI barcha uchun ochiq global tarmoq yaratmoqdaBugun, 19:20TSMC rekord darajadagi daromadga qaramay aksiyalari tushib ketishiga duch keldiTSMC rekord darajadagi daromadga qaramay aksiyalari tushib ketishiga duch keldiBugun, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda