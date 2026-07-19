Kristofer Nolan sunʼiy intellektni “shaffof Troyan oti” deb atadi
Gollivudning eng nufuzli rejissyorlaridan biri, “Oskar” mukofoti sovrindori Kristofer Nolan sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishiga nisbatan oʻzining keskin tanqidiy munosabatini bildirdi. Hozirda oʻzining yangi “Odisseya” filmi bilan katta ekranlarni zabt etayotgan rejissyor, ushbu texnologiyani insoniyatga taqdim etilayotgan xavfli sovgʻaga qiyosladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
HugoDécrypte YouTube kanali uchun bergan intervyusida Nolan sunʼiy intellektni (AI) qadimgi yunon afsonalaridagi “Troyan oti” bilan solishtirdi. Biroq, rejissyorning fikricha, bugungi vaziyat biroz boshqacha. “Menimcha, sunʼiy intellekt shunday Troyan otiki, uning ichida yunonlar borligini hamma biladi. Bu shaffof, shishadan yasalgan otga oʻxshaydi”, — deya taʼkidladi u texnologiyaning xavflari yashirin emasligiga ishora qilib.
Nolanning soʻzlariga koʻra, u oʻz faoliyati davomida jamoatchilik, ayniqsa, yosh avlod tomonidan bunchalik keskin rad etilgan boshqa bir texnologiyani koʻrmagan. Rejissyor yoshlarning internetdagi AI-videolarga nisbatan salbiy munosabatini va ularni “AI slop” (sunʼiy intellekt chiqindisi) deb atashini sogʻlom skeptitsizm belgisi sifatida baholadi.
Texnologik taraqqiyot va ijodiy xavfsizlikKristofer Nolan nafaqat rejissyor, balki Amerika Rejissyorlar gildiyasi (DGA) prezidenti sifatida ham sunʼiy intellektga qarshi kurashda faol ishtirok etmoqda. 2023-yilda Gollivudda boʻlib oʻtgan ssenariynavislar va aktyorlar ish tashlashlarida aynan generativ AI masalasi asosiy mavzulardan biri boʻlgan edi. Gildiya oʻzining soʻnggi shartnomalarida ijodkorlarni ushbu texnologiya tahdididan himoya qiluvchi bandlarni kiritishga muvaffaq boʻldi.
Maʼlumki, Nolan texnologiyalarga nisbatan konservativ yondashuvi bilan tanilgan. U smartfonlardan foydalanmaydi va raqamli kameralardan koʻra anʼanaviy plyonkani afzal koʻradi. Uning “Odisseya” filmi toʻliqligicha Imax plyonkalari va kameralarida suratga olingan birinchi badiiy asar boʻldi. Rejissyorning fikricha, raqamli tizimlar hali ham inson koʻzi dunyoni koʻradigan darajadagi tasvirni bera olmaydi.
Nolan oʻzini “texnofob” (texnologiyalardan qoʻrquvchi) emas, balki “texno-skeptik” deb hisoblaydi. U yangi texnologiyalar koʻpincha mavjud va hali ham samarali boʻlgan tizimlar hisobiga joriy etilishidan xavotirda. “Biz oʻz sohamizda bolani vannadagi suv bilan birga toʻkib yuborish holatiga kelib qoldik. Biz deyarli plyonkani yoʻqotib qoʻygan edik”, — deydi u ixbt.com nashri keltirgan iqtibosda.
Rejissyorning xulosasiga koʻra, har qanday yangi texnologiyaga koʻr-koʻrona ishonish emas, balki uni taqdim etayotgan tomonlarning maqsadlarini shubha ostiga olish kerak. Faqat shundagina texnologiyadan insoniyat manfaati uchun eng yaxshi natijani olish mumkin boʻladi. Nolanning ushbu chiqishi sunʼiy intellektning sanʼat va kundalik hayotga kirib kelishi borasidagi global bahslarni yanada qizitishi kutilmoqda.
…